Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης ανέθεσε στη γενική εισαγγελέα Λετίσια Τζέιμς τη διερεύνηση καταγγελίας για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στους τοπικούς χειρισμούς.

Η απόφαση ελήφθη καθώς προέκυψε ότι κρίσιμα στοιχεία και πλήρεις απομαγνητοφωνήσεις καταθέσεων δεν είχαν φτάσει ποτέ στον εισαγγελέα, εμποδίζοντας την άσκηση ποινικών διώξεων για δύο χρόνια.

Η νέα έρευνα θα επανεξετάσει το πλήρες αποδεικτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων και καταθέσεων της φοιτήτριας, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί ανεξάρτητος έλεγχος για τη στάση του πανεπιστημίου.

Η κυβερνήτρια προανήγγειλε νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου σχετικά με τη συναίνεση σε περιπτώσεις όπου το θύμα βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών.

Η υπόθεση έχει πλέον αναδειχθεί σε μείζον εθνικό ζήτημα που αφορά τη λειτουργία των θεσμών απέναντι σε καταγγελίες σεξουαλικής βίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα, ακόμη σοβαρότερη τροπή παίρνει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση του καταγγελλόμενου ομαδικού βιασμού φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, καθώς η Πολιτεία της Νέας Υόρκης ουσιαστικά παίρνει την ποινική έρευνα από τα χέρια των τοπικών αρχών.

Η κυβερνήτρια Κάθι Χόκουλ δήλωσε ότι έχασε την εμπιστοσύνη της στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, και διόρισε ως ειδική εισαγγελέα τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς.

Advertisement

Advertisement

Η εξέλιξη μετατρέπει μια υπόθεση που επί σχεδόν δύο χρόνια παρέμενε χωρίς ποινικές διώξεις σε μείζον ζήτημα για το αμερικανικό πανεπιστημιακό σύστημα, τις αστυνομικές αρχές και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καταγγελίες σεξουαλικής βίας.

«Απέτυχαν απέναντί της»

Η Χόκουλ ήταν εξαιρετικά επικριτική. Έθεσε δημόσια το ερώτημα πώς ήταν δυνατόν η πανεπιστημιακή αστυνομία να έχει ακούσει από τη φοιτήτρια τόσο σοβαρές καταγγελίες και κρίσιμα στοιχεία να μην έχουν φθάσει με την ίδια σαφήνεια στον εισαγγελέα.

Το Reuters αναφέρει ότι η κυβερνήτρια επέκρινε τόσο τον χειρισμό της Cornell University Police όσο και εκείνον της τοπικής εισαγγελίας. Ο Βαν Χάουτεν δεν είχε μιλήσει προσωπικά με τη νεαρή γυναίκα και, σύμφωνα με τη νεότερη κάλυψη, δεν είχε στη διάθεσή του ολόκληρη την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεών της με την αστυνομία.

Το Associated Press αναφέρει επίσης ότι ο εισαγγελέας είχε βασιστεί σε περίληψη των αστυνομικών συνεντεύξεων και όχι στο πλήρες υλικό.

Τι είχε πει από το 2024 στην αστυνομία

Advertisement

Αυτό είναι ίσως το κρισιμότερο νέο στοιχείο.

Σύμφωνα με το CBS News και το Associated Press, από την πλήρη απομαγνητοφώνηση προκύπτει ότι η γυναίκα είχε περιγράψει ήδη το 2024 πράξεις που, κατά την ίδια, δεν ήταν συναινετικές και είχε δηλώσει ότι θεωρούσε πως είχε βιαστεί. Είχε επίσης αναφέρει ότι σε τμήματα της νύχτας ήταν σε κατάσταση σοβαρής ανικανότητας λόγω ουσιών και αλκοόλ.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι βαριές καταγγελίες εμφανίσθηκαν για πρώτη φορά πολύ αργότερα, στην αστική αγωγή.

Advertisement

Το Associated Press, σε νεότερη ανάλυσή του, επισημαίνει ότι η εκδοχή αυτή είναι παραπλανητική: η φοιτήτρια είχε πράγματι μιλήσει στην αστυνομία για εξαναγκασμό και βιασμό από την αρχική έρευνα.

Νέα στοιχεία από τα αρχεία του Κορνέλ

Το Associated Press εξέτασε επίσης αρχεία της εσωτερικής έρευνας Title IX του πανεπιστημίου.

Advertisement

Σύμφωνα με αυτά, η γυναίκα είχε περιγράψει στους ερευνητές του Κορνέλ το αίσθημα ότι ήταν ουσιαστικά ανυπεράσπιστη καθώς περισσότεροι άνδρες εμφανίζονταν στον χώρο. Τα έγγραφα καταγράφουν όμως και αντικρουόμενες εκδοχές, καθώς ορισμένοι από τους καταγγελλόμενους αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν σε μη συναινετικές σεξουαλικές πράξεις ή ότι είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή σε επίθεση.

Η Washington Post αναφέρει ότι η εσωτερική έρευνα του Κορνέλ περιέλαβε περισσότερες από 50 συνεντεύξεις με 32 μάρτυρες.

Το πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι δεν έμεινε αδρανές: ανέστειλε τη λειτουργία της αδελφότητας Chi Phi στο campus, πραγματοποίησε ακροάσεις και επέβαλε πειθαρχικές ποινές.

Advertisement

Τα μηνύματα που εξετάζουν οι αμερικανικές αρχές

Advertisement

ABC News και CBS News δημοσιεύουν παράλληλα στοιχεία από μηνύματα και επικοινωνίες μετά τη νύχτα του περιστατικού.

Το ABC News αναφέρει ότι ένας από τους άνδρες έστειλε αργότερα στη φοιτήτρια μήνυμα απολογίας για όσα είχαν συμβεί. Η αρχική απάντηση της γυναίκας εμφανίζεται πιο αμφίσημη, όμως σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα έγραψε ότι το μεγαλύτερο μέρος όσων είχαν συμβεί δεν ήταν συναινετικό και έκανε αναφορά σε κεταμίνη.

Το CBS News έχει επίσης δημοσιοποιήσει στοιχεία από συνομιλία στο Snapchat μεταξύ μελών της αδελφότητας τη συγκεκριμένη νύχτα. Τα μηνύματα αποτελούν πλέον μέρος της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση.

Advertisement

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά εξετάζονται τώρα στο πλαίσιο της νέας έρευνας και δεν αποτελούν δικαστική απόφαση για την ενοχή οποιουδήποτε.

Το νομικό κενό που θέλει να αλλάξει η Χόκουλ

Η υπόθεση έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια του Κορνέλ.

Το Reuters αναφέρει ότι η Χόκουλ σκοπεύει να συνεργαστεί με το νομοθετικό σώμα της Πολιτείας για αλλαγές στη νομοθεσία περί σεξουαλικών εγκλημάτων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες ένα πρόσωπο έχει περιέλθει σε κατάσταση βαριάς μέθης ή επήρειας ουσιών και τίθεται το ζήτημα της δυνατότητάς του να συναινέσει. Η κυβερνήτρια θέλει να εξεταστεί το νομικό πλαίσιο που διαφοροποιεί περιπτώσεις ανάλογα με το εάν η ουσία ή το αλκοόλ καταναλώθηκαν εκουσίως ή χορηγήθηκαν χωρίς τη θέληση του προσώπου.

Εφόσον προχωρήσει αυτή η αλλαγή, η υπόθεση του Κορνέλ μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη μεταβολή του ποινικού δικαίου της Νέας Υόρκης.

Η Λετίσια Τζέιμς αναλαμβάνει

Η γενική εισαγγελέας Λετίσια Τζέιμς ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει ως ειδική εισαγγελέας.

Η ίδια δεσμεύθηκε ότι η έρευνα θα γίνει με βάση τα γεγονότα και τον νόμο και ότι κάθε πολίτης που καταγγέλλει ένα έγκλημα δικαιούται πλήρη και δίκαιη διερεύνηση.

Ο μέχρι τώρα τοπικός εισαγγελέας έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με τη νέα έρευνα.

Παράλληλα, το Κορνέλ συμφώνησε να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη εξωτερική εξέταση του τρόπου με τον οποίο το ίδιο το πανεπιστήμιο χειρίστηκε την υπόθεση.

Τι γράφουν σήμερα τα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ

Το Associated Press επιχειρεί να ξεχωρίσει όσα τεκμηριώνονται από τις υπερβολές και τις ανακριβείς πληροφορίες που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο. Επισημαίνει ότι είναι ανακριβές πως το Κορνέλ δεν ερεύνησε καθόλου την υπόθεση, αλλά ταυτόχρονα αναφέρει ότι ο τοπικός εισαγγελέας δεν είχε διαβάσει ολόκληρες τις συνεντεύξεις της γυναίκας και δεν είχε μιλήσει μαζί της.

Το Reuters εστιάζει στην πολιτική και νομική διάσταση: στην αντίδραση της κυβερνήτριας, στην ανάθεση της υπόθεσης στη Λετίσια Τζέιμς και στην προαναγγελία αλλαγής της νομοθεσίας.

Η Washington Post παρουσιάζει αναλυτικά τα νέα αποσφραγισμένα δικαστικά έγγραφα και το εύρος της εσωτερικής έρευνας του Κορνέλ, καθώς και την απόφαση της Χόκουλ να παραμερίσει τον τοπικό εισαγγελέα από την υπόθεση.

Το CBS News έχει αποκτήσει εκατοντάδες σελίδες απομαγνητοφωνήσεων και υλικού της διαδικασίας Title IX. Η δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων ανέδειξε τη διαφορά ανάμεσα σε όσα είχε πει η γυναίκα στους αστυνομικούς και σε όσα τελικά φαίνεται ότι έφθασαν στον εισαγγελέα.

Το ABC News εστιάζει στα μηνύματα μεταξύ της γυναίκας και ενός από τους άνδρες, αλλά και στην απόφαση της κυβερνήτριας να απαιτήσει ανεξάρτητη έρευνα για τον χειρισμό του Κορνέλ.

Το CNN παρουσιάζει πλέον την υπόθεση ως έρευνα που έχει περάσει σε επίπεδο Πολιτείας και μεταδίδει τις αιχμηρές ερωτήσεις της Χόκουλ για το πώς κρίσιμες καταγγελίες δεν έφθασαν εγκαίρως και ολοκληρωμένα στον εισαγγελέα.

Το NPR έχει επισημάνει ότι από την ιστοσελίδα ενημέρωσης του Κορνέλ αφαιρέθηκε διατύπωση σύμφωνα με την οποία η πανεπιστημιακή αστυνομία είχε παραδώσει «όλες» τις πληροφορίες της έρευνας στην εισαγγελία.

Το New Yorker εξετάζει πώς η υπόθεση εξελίχθηκε σε εθνικό ζήτημα, καθώς η αγωγή, τα δημοσιεύματα της Cornell Daily Sun και οι αποκαλύψεις μεγάλων αμερικανικών δικτύων έφεραν ξανά στο προσκήνιο ένα περιστατικό του Οκτωβρίου 2024 που δεν είχε οδηγήσει τότε σε ποινικές διώξεις.

Τώρα η έρευνα αρχίζει ουσιαστικά από την αρχή

Δύο χρόνια μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό, η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εντελώς διαφορετικό σημείο.

Η ειδική εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα να επανεξετάσει το πλήρες αποδεικτικό υλικό, τις καταθέσεις, τις απομαγνητοφωνήσεις, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν τόσο η πανεπιστημιακή αστυνομία όσο και η τοπική εισαγγελία.

Παράλληλα, μια δεύτερη, ανεξάρτητη έρευνα θα εξετάσει τις ενέργειες του ίδιου του Κορνέλ.

Και σε πολιτικό επίπεδο, η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης ανοίγει πλέον τη συζήτηση για αλλαγή του νόμου.

Μια υπόθεση που φαινόταν ότι είχε κλείσει χωρίς καμία ποινική δίωξη έχει μετατραπεί, μέσα σε λίγες ημέρες, σε μία από τις σοβαρότερες συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σεξουαλική βία στα πανεπιστήμια, την έννοια της συναίνεσης και -κυρίως- για το τι συμβαίνει όταν οι θεσμοί που οφείλουν να διερευνήσουν μια τόσο βαριά καταγγελία δεν έχουν όλοι μπροστά τους το ίδιο, πλήρες υλικό.

Πηγές

Reuters • Associated Press • CBS News • The Washington Post • ABC News • CNN • NPR • The New Yorker • New York Attorney General