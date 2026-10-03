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  • Δέκα άτομα τραυματίστηκαν στο Νιούκαστλ της Αυστραλίας όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος οπαδών που συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights.
  • Μια πεντάχρονη κοπέλα και ένας 67χρονος άνδρας νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο με σταθερή κατάσταση υγείας.
  • Οι αρχές συνέλαβαν τον 18χρονο οδηγό του οχήματος στο σημείο του συμβάντος και τον οδήγησαν σε αστυνομικό τμήμα για τη διενέργεια ελέγχων.
  • Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, διευκρινίζοντας πως τα πρώτα στοιχεία δεν υποδεικνύουν ενέργεια που σχετίζεται με την τρομοκρατία.
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Δέκα άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά, στην Αυστραλία, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος οπαδών του ράγκμπι που είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους για να αποχαιρετήσουν την ομάδα τους, σε ένα περιστατικό που οι αρχές χαρακτήρισαν «φρικτό».

Το συμβάν, όπως αναφέρει το ABC News, έλαβε χώρα γύρω στις 9:30 π.μ. του Σαββάτου (τοπική ώρα) στο Νιούκαστλ, περίπου 100 μίλια βόρεια του Σίδνεϊ, την ώρα που χιλιάδες κόσμου είχαν παραταχθεί στον δρόμο για να αποχαιρετήσουν την ομάδα ράγκμπι «Newcastle Knights», η οποία κατευθυνόταν στο Σίδνεϊ για τον μεγάλο τελικό.

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Από τους 10 τραυματίες, δύο άτομα —ένα κοριτσάκι 5 ετών και ένας άνδρας 67 ετών— διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας σε νεότερη ενημέρωση.

Οι υπόλοιποι, ανάμεσά τους ένα ακόμη κοριτσάκι 5 ετών και ένα κοριτσάκι 2 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ηλικίες των υπόλοιπων τραυματιών κυμαίνονταν από 24 έως 63 ετών.

Ο 18χρονος οδηγός συνελήφθη στο σημείο του συμβάντος, ανέφερε η αστυνομία.

Υποβλήθηκε σε υποχρεωτικό έλεγχο για ναρκωτικά και αλκοόλ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα.

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«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ενέργεια που σχετίζεται με την τρομοκρατία», ανέφερε η αστυνομία σε σχετική ενημέρωση.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, ο Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ντέιβιντ Γουάντελ, δήλωσε ότι ο νεαρός οδηγός φαινόταν να οδηγεί ακανόνιστα προτού χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Η Υπουργός Αστυνομίας και Αντιμετώπισης της Τρομοκρατίας της Αυστραλίας, Γιασμίν Κάτλεϊ, χαρακτήρισε το δυστύχημα «απόλυτη τραγωδία… που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», απευθύνοντας έκκληση στους οδηγούς να οδηγούν με ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, περιπολικά της τροχαίας και διασώστες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι αστυνομικοί συνόδευαν το λεωφορείο της ομάδας Knights, το οποίο δεν είχε αναχωρήσει ακόμη από το στάδιο τη στιγμή που σημειώθηκε η σύγκρουση.

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Σε ανακοίνωσή τους, οι Newcastle Knights δήλωσαν: «Η σκέψη μας είναι σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο και των οικογενειών τους».

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