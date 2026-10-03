Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δέκα άτομα τραυματίστηκαν στο Νιούκαστλ της Αυστραλίας όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος οπαδών που συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights.

Μια πεντάχρονη κοπέλα και ένας 67χρονος άνδρας νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο με σταθερή κατάσταση υγείας.

Οι αρχές συνέλαβαν τον 18χρονο οδηγό του οχήματος στο σημείο του συμβάντος και τον οδήγησαν σε αστυνομικό τμήμα για τη διενέργεια ελέγχων.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, διευκρινίζοντας πως τα πρώτα στοιχεία δεν υποδεικνύουν ενέργεια που σχετίζεται με την τρομοκρατία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δέκα άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά, στην Αυστραλία, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος οπαδών του ράγκμπι που είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους για να αποχαιρετήσουν την ομάδα τους, σε ένα περιστατικό που οι αρχές χαρακτήρισαν «φρικτό».

Το συμβάν, όπως αναφέρει το ABC News, έλαβε χώρα γύρω στις 9:30 π.μ. του Σαββάτου (τοπική ώρα) στο Νιούκαστλ, περίπου 100 μίλια βόρεια του Σίδνεϊ, την ώρα που χιλιάδες κόσμου είχαν παραταχθεί στον δρόμο για να αποχαιρετήσουν την ομάδα ράγκμπι «Newcastle Knights», η οποία κατευθυνόταν στο Σίδνεϊ για τον μεγάλο τελικό.

Advertisement

Advertisement

Major news out of Newcastle, Australia.



A vehicle has plowed into pedestrians injuring 10 including a 2 yr old and two 5 year olds. One is critical.



The retard driving was arrested. Should have let the crowd at him. Unknown if it was an accident. pic.twitter.com/f3Ffn4Hlae — Retard Finder (@IfindRetards) October 3, 2026

A 5 year old girl and a 67 year old man are in critical condition and eight others have been injured after a car drove straight into a crowd gathered for the Newcastle Knights grand final procession.



The P-plate driver was arrested at the scene shortly after the crash on… https://t.co/LGmT4BWpTu pic.twitter.com/XfuDOs316m October 3, 2026

Από τους 10 τραυματίες, δύο άτομα —ένα κοριτσάκι 5 ετών και ένας άνδρας 67 ετών— διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας σε νεότερη ενημέρωση.

Οι υπόλοιποι, ανάμεσά τους ένα ακόμη κοριτσάκι 5 ετών και ένα κοριτσάκι 2 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ηλικίες των υπόλοιπων τραυματιών κυμαίνονταν από 24 έως 63 ετών.

A car hits a crowd in #Newcastle, #Australia;10 injured

​An 18-year-old driver struck sports supporters at a #NewcastleKnights rally.Two people are in critical condition,and the driver has been arrested. #NSW pic.twitter.com/8TTWtryXmC Advertisement October 3, 2026

Ο 18χρονος οδηγός συνελήφθη στο σημείο του συμβάντος, ανέφερε η αστυνομία.

Υποβλήθηκε σε υποχρεωτικό έλεγχο για ναρκωτικά και αλκοόλ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα.

Advertisement

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ενέργεια που σχετίζεται με την τρομοκρατία», ανέφερε η αστυνομία σε σχετική ενημέρωση.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, ο Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ντέιβιντ Γουάντελ, δήλωσε ότι ο νεαρός οδηγός φαινόταν να οδηγεί ακανόνιστα προτού χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

#BREAKING Five-year-old girl and man, 67, in critical condition after car hits crowd in Newcastle, Australia.



Driver arrested at the scene after vehicle strikes multiple people in a crowd, leaving 10 injured including three children.



Clearly he’s a Muslim jihadist pic.twitter.com/u9udUToHzn Advertisement October 3, 2026

Η Υπουργός Αστυνομίας και Αντιμετώπισης της Τρομοκρατίας της Αυστραλίας, Γιασμίν Κάτλεϊ, χαρακτήρισε το δυστύχημα «απόλυτη τραγωδία… που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», απευθύνοντας έκκληση στους οδηγούς να οδηγούν με ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, περιπολικά της τροχαίας και διασώστες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι αστυνομικοί συνόδευαν το λεωφορείο της ομάδας Knights, το οποίο δεν είχε αναχωρήσει ακόμη από το στάδιο τη στιγμή που σημειώθηκε η σύγκρουση.

Advertisement

Σε ανακοίνωσή τους, οι Newcastle Knights δήλωσαν: «Η σκέψη μας είναι σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο και των οικογενειών τους».

Advertisement

My thoughts are with everyone injured or involved in the horrible incident this morning in Newcastle.



I want to acknowledge and thank emergency services and police for responding so quickly, and their ongoing work in treating the injured.



Rugby league brings people together,… — Anthony Albanese (@AlboMP) October 3, 2026