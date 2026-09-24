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Οι δράστες αφαίρεσαν μόνο τα πλαίσια με τον γόνο, αφήνοντας τις κυψέλες ανέπαφες εξωτερικά, γεγονός που υποδηλώνει μια οργανωμένη και πιθανώς επαγγελματική επιχείρηση.

Η κλοπή αυτή αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τους μελισσοκόμους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ήδη τις αρνητικές επιπτώσεις από την εξάπλωση του παρασίτου βαρόα στην περιοχή.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η απώλεια των αποικιών θα προκαλέσει οικονομική ζημιά λόγω της μειωμένης επικονίασης στις τοπικές καλλιέργειες αβοκάντο.

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Περίπου 800.000 μέλισσες, συνολικής αξίας που ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, εκτιμάται ότι έχουν κλαπεί από μελισσοκομικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Η κλοπή έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον κλάδο, ο οποίος ήδη βρίσκεται αντιμέτωπος με την άφιξη, μέσα στον Σεπτέμβριο, του παρασίτου βαρόα (Varroa destructor), ενός ακάρεος που προσβάλλει τις μέλισσες.

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Ο Τομ Μπίντνερ, μελισσοκόμος από την περιοχή Άθερτον Τέιμπλντς, δυτικά του Κερνς, δήλωσε ότι έχουν κλαπεί συνολικά 44 αποικίες από τρεις διαφορετικούς μελισσοκόμους. «Αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμη. Έχουμε τόσες πολλές αποικίες να ελέγξουμε. Συνεχίζουμε να πηγαίνουμε από το ένα σημείο στο άλλο και να ελέγχουμε όλες τις διαφορετικές εγκαταστάσεις μας», ανέφερε.

8,000 bees worth over $20,000 stolen from hives in Queensland



READ: https://t.co/3B0K4U2puBhttps://t.co/3B0K4U2puB September 21, 2026

Ο ίδιος εκτιμά ότι κάθε κυψέλη περιείχε τουλάχιστον 20.000 μέλισσες, γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των κλεμμένων εντόμων σε περισσότερες από 800.000. Οι κλοπές σημειώθηκαν σε πολλές διαφορετικές ιδιοκτησίες και σε διαφορετικές περιοχές, γεγονός που, σύμφωνα με τους μελισσοκόμους, υποδηλώνει ότι για την πραγματοποίησή τους χρειάστηκε οργανωμένη επιχείρηση, καθώς και εξειδικευμένος εξοπλισμός.

Οι δράστες δεν πήραν ολόκληρες τις κυψέλες, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει υποψίες. Αντίθετα, αφαίρεσαν το λεγόμενο «brood box», δηλαδή το τμήμα της κυψέλης όπου βρίσκονται ο γόνος και οι μέλισσες που τον φροντίζουν. Με αυτόν τον τρόπο, από απόσταση η κυψέλη έμοιαζε να παραμένει ανέπαφη.

«Έρχονται ουσιαστικά με ένα φορτηγό γεμάτο εξοπλισμό, μεταφέρουν τα πλαίσια από τις δικές μας κυψέλες στα δικά τους κουτιά και στη συνέχεια ξανασυναρμολογούν τις κυψέλες μας, ώστε να μην αντιληφθούν οι παραγωγοί ότι κάποιος έχει επέμβει ή ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο», εξήγησε ο Μπίντνερ. Οι κλέφτες, μάλιστα, δεν πήραν ούτε το μέλι. Το άφησαν μέσα στις κυψέλες.

Ο Μπίντνερ εκτιμά ότι οι δράστες πιθανότατα προέρχονται από τον ίδιο τον μελισσοκομικό κλάδο. Όπως εξήγησε, οι μελισσοκόμοι δεν θα χάσουν μόνο τις ίδιες τις κλεμμένες μέλισσες, αλλά και τα έσοδα από τα συμβόλαια επικονίασης, η αξία των οποίων μπορεί να φτάνει αρκετές χιλιάδες δολάρια. Παράλληλα, απώλειες θα έχουν και οι καλλιεργητές, καθώς η μειωμένη επικονίαση θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της ανθοφορίας.

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Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπόθεση ως τη μεγαλύτερη κλοπή μελισσών που θυμάται, αν και διευκρίνισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε κορύφωση η σεζόν του αβοκάντο στο βόρειο Κουίνσλαντ. Για τον λόγο αυτό, οι κυψέλες μεταφέρονται σε αγροτικές εκτάσεις σε ολόκληρη την περιοχή, στο πλαίσιο συμβολαίων επικονίασης με τοπικούς καλλιεργητές. Άλλες κυψέλες τοποθετούνται απλώς στην άκρη του δρόμου.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, ο Μπίντνερ ανέφερε ότι μέχρι σήμερα οι μελισσοκόμοι βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στις ίδιες τις μέλισσες για την προστασία των κυψελών. «Από πλευράς ασφάλειας, στο παρελθόν αφήναμε τις μέλισσες να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Κατά καιρούς, σίγουρα συμβαίνει να προσπαθεί κάποιος να πειράξει μια κυψέλη. Συνήθως φτάνουν περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της προσπάθειας και φεύγουν», είπε χαρακτηριστικά.

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Ο ντετέκτιβ λοχίας Μπεν Κρος, από την ομάδα αγροτικών και κτηνοτροφικών εγκλημάτων της αστυνομίας της Μαρίμπα, δήλωσε στο ABC ότι και ο ίδιος θεωρεί πως ο δράστης ή οι δράστες πιθανότατα είναι «επαγγελματίας αγρότης» και όχι κάποιος ερασιτέχνης.

Η απειλή της βαρόα

Την ίδια ώρα, η περιοχή του βόρειου Κουίνσλαντ κατέγραψε μόλις μία εβδομάδα πριν και την πρώτη ανίχνευση του ακάρεος βαρόα, σε περιοχή νότια του Κερνς. Η Μέγκαν Ο’Μάρα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, ανέφερε ότι από την εμφάνιση του παρασίτου στο Νιούκαστλ το 2022 έχουν ήδη δαπανηθεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθεια να αποτραπεί η εξάπλωσή του. Ωστόσο, οι διαθέσιμες θεραπείες έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Το οικονομικό κόστος για τον μελισσοκομικό κλάδο σε περίπτωση ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του παρασίτου εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε βάθος 30 ετών. Η Αυστραλία είχε ανακοινώσει επίσημα το 2023 ότι εγκαταλείπει την προσπάθεια πλήρους εξάλειψης της βαρόα.

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Η Ο’Μάρα συμμετέχει πλέον σε μια διεθνή ερευνητική προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας πιο αποτελεσματικής θεραπείας. Μία από τις σημαντικότερες υποψήφιες λύσεις βασίζεται στην τεχνολογία mRNA, η οποία είχε αναπτυχθεί και αξιοποιηθεί ευρέως κατά την πανδημία της Covid-19.

«Θα ήθελα πολύ να πω ότι βρίσκεται προ των πυλών. Ναι, απέχουμε ακόμη μερικά χρόνια, αλλά σημειώνουμε πρόοδο», δήλωσε η καθηγήτρια. Για τον Μπίντνερ, πάντως, η κλοπή των μελισσών σε συνδυασμό με την εξάπλωση της βαρόα αποτελεί ένα πραγματικό «διπλό χτύπημα» για τους μελισσοκόμους και συνολικά για τον κλάδο.

Με πληροφορίες από The Guardian

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