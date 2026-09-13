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Οι άνδρες επιτέθηκαν στο πλήρωμα καμπίνας και δημιούργησαν ένταση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αναγκάζοντας τους επιβάτες να συνδράμουν στην ακινητοποίησή τους.

Το πλήρωμα χρησιμοποίησε χειροπέδες και καλώδια για να περιορίσει τους δράστες, διασφαλίζοντας την ηρεμία μέχρι την ολοκλήρωση της πτήσης.

Με την άφιξη του αεροσκάφους στο διεθνές αεροδρόμιο της Ντόχα, οι τοπικές αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη των δύο ανδρών.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό και τόνισε ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά της.

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Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από την Αυστραλία προς το Κατάρ, όταν δύο άνδρες επιβάτες φέρεται να έγιναν επιθετικοί, υποστηρίζοντας ότι είχαν όπλο και απειλώντας πως θα πυροβολούσαν ανθρώπους.

Όπως αναφέρει το ndtv.com, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στην πτήση VA7 της Virgin Australia, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Μελβούρνη-Ντόχα για λογαριασμό της Qatar Airways.

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Η κατάσταση στην καμπίνα ξέφυγε από τον έλεγχο

Μαρτυρίες επιβατών αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες έδειχναν ιδιαίτερα ανήσυχοι και αναστατωμένοι λίγο μετά την απογείωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κινούνταν συνεχώς στους διαδρόμους, ενοχλούσαν άλλους επιβάτες και έψαχναν στα ντουλαπάκια πάνω από τα καθίσματα.

Η ένταση αυξήθηκε περίπου έξι ώρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη της πτήσης, όταν οι δύο άνδρες άρχισαν να διαπληκτίζονται και να συμπλέκονται, ενώ φέρεται να φώναζαν απειλητικά μέσα στην καμπίνα.

Κάποια στιγμή, υποστήριξαν ότι είχαν όπλο και απείλησαν ότι θα πυροβολούσαν ανθρώπους.

Όταν μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να επέμβουν προκειμένου να τους σταματήσουν, οι δύο άνδρες φέρεται να στράφηκαν εναντίον τους.

«Ούρλιαζαν ότι ήθελαν να βλάψουν και να πυροβολήσουν ανθρώπους. Χτυπούσαν με το κεφάλι και έφτυναν τις αεροσυνοδούς», ανέφεραν στο αυστραλιανό Μέσο οι αυτόπτες μάρτυρες.

Επιβάτες βοήθησαν το πλήρωμα να τους ακινητοποιήσει

Μπροστά στον κίνδυνο να υπάρξουν τραυματισμοί, οι αεροσυνοδοί ζήτησαν τη συνδρομή επιβατών ώστε να περιορίσουν τους δύο άνδρες.

Σύμφωνα με τις αναφορές, για την ακινητοποίηση του καθενός χρειάστηκε η συνδρομή περίπου έξι έως επτά επιβατών, καθώς οι δύο άνδρες φέρεται να προέβαλαν αντίσταση.

Στη συνέχεια, το πλήρωμα χρησιμοποίησε καλώδια και χειροπέδες για να τους ασφαλίσει στις θέσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση της πτήσης, αποτρέποντας ένα νέο επεισόδιο.

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Ένας από τους επιβάτες χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ τρομακτική», ενώ επαίνεσε την αντίδραση των αεροσυνοδών.

«Πολύ μεγάλο μπράβο στις αεροσυνοδούς της Qatar. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο», τόνισε.

Τους περίμενε η αστυνομία στη Ντόχα

Με την άφιξη του αεροσκάφους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ της Ντόχα, αστυνομικοί του Κατάρ βρίσκονταν ήδη στον διάδρομο.

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Οι αρχές επιβιβάστηκαν στην πτήση αμέσως μετά την προσγείωση και προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών.

Η Qatar Airways επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε σωματική συμπλοκή κατά τη διάρκεια της πτήσης και ότι οι δύο επιβάτες ακινητοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δύο άνδρες επιβάτες ενεπλάκησαν σε σωματική συμπλοκή στην πτήση VA7 από τη Μελβούρνη προς την Ντόχα, η οποία εκτελείται από την Qatar Airways», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία στο news.com.au.

«Και οι δύο επιβάτες ακινητοποιήθηκαν και, κατά την άφιξή τους στην Ντόχα, παραδόθηκαν στις τοπικές αρχές».

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«Η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος και των επιβατών μας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά μας», πρόσθεσε η Qatar Airways.

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