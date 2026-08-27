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Μετά την απονομή χάριτος, δύο εξ αυτών παρέμειναν μόνιμα, θέτοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας από τις σημαντικότερες κοινότητες της ελληνικής διασποράς παγκοσμίως.

Το μεγαλύτερο μεταναστευτικό κύμα σημειώθηκε μεταξύ 1950 και 1970, όταν περίπου 250.000 Έλληνες μετανάστευσαν στην Αυστραλία αναζητώντας εργασία μέσω οργανωμένων θαλάσσιων ταξιδιών.

Σήμερα, οι επόμενες γενιές Ελληνοαυστραλών διαπρέπουν σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική καταγωγή τους.

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Η ιστορία του Ελληνισμού της Αυστραλίας αρχίζει με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό: όχι με οργανωμένους μετανάστες που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή, αλλά με επτά Έλληνες ναυτικούς καταδικασμένους από τους Βρετανούς για πειρατεία.

Στις 27 Αυγούστου 1829 το βρετανικό πλοίο «Norfolk» έμπαινε στο Port Jackson του Σίδνεϊ, ύστερα από ταξίδι 96 ημερών. Ανάμεσα στους καταδίκους βρίσκονταν οι Αντώνης Μανόλης, Δαμιανός Νίνης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Βασιλάκης, Κωνσταντίνος Στρομπόλης, Νικόλαος Παπανδρέας και Γεώργιος Λαρίτσος.

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Ήταν όμως πράγματι πειρατές;

Εδώ βρίσκεται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια της ιστορίας. Οι επτά ήταν Έλληνες που δρούσαν στα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Είχαν επιτεθεί στο βρετανικών συμφερόντων πλοίο «Alceste», το οποίο κατευθυνόταν προς την Αλεξάνδρεια, τότε υπό αιγυπτιακή διοίκηση συνδεδεμένη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι ενεργούσαν στο πλαίσιο του ελληνικού Αγώνα και όχι ως κοινοί πειρατές. Καταδικάστηκαν αρχικά σε θάνατο, αλλά οι ποινές μετατράπηκαν σε εξορία στην Αυστραλία. Ακόμη και επίσημη ομιλία του κυβερνήτη της Νέας Νότιας Ουαλίας αναφέρεται στους επτά όχι ως πειρατές αλλά ως «παλικάρια», αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης.

Μετά την απονομή χάριτος, πέντε επέστρεψαν στην Ελλάδα. Δύο όμως, ο Αντώνης Μανόλης και ο Γκίκας Βούλγαρης, έμειναν στην Αυστραλία και θεωρούνται οι πρώτοι μόνιμοι Έλληνες άποικοι. Ο Βούλγαρης δημιούργησε μάλιστα μεγάλη οικογένεια και οι απόγονοί του εξακολουθούν να ζουν στην Αυστραλία.

Από τους χρυσοθήρες στη δημιουργία των πρώτων κοινοτήτων

Οι επτά του 1829 ήταν μόνο η αρχή.

Από τα μέσα του 19ου αιώνα, ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη χρυσού, άρχισαν να φτάνουν περισσότεροι Έλληνες. Πολλοί προέρχονταν από τα Κύθηρα, την Ιθάκη και γενικότερα τα Επτάνησα.

Στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρχαν πλέον οργανωμένες ελληνικές κοινότητες στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, το Περθ και το Μπρίσμπεϊν.

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Όμως η πραγματική πληθυσμιακή έκρηξη ήρθε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον ελληνικό Εμφύλιο.

Η μεγάλη έξοδος: 1950-1970

Η Αυστραλία αναζητούσε εργατικά χέρια και η Ελλάδα έβγαινε από μία δεκαετία πολέμου, Κατοχής και Εμφυλίου.

Έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970 πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο κύμα ελληνικής μετανάστευσης.

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Συνολικά, το μεταπολεμικό αυστραλιανό μεταναστευτικό πρόγραμμα έφερε περίπου 250.000 γεννημένους στην Ελλάδα μετανάστες στην Αυστραλία. Περίπου το 49% κατευθύνθηκε στη Βικτώρια και το 33% στη Νέα Νότια Ουαλία.

Η Μελβούρνη έγινε η μεγάλη πρωτεύουσα του απόδημου Ελληνισμού, ενώ ισχυρότατη παρουσία δημιουργήθηκε στο Σίδνεϊ και σημαντικές κοινότητες στην Αδελαΐδα, το Μπρίσμπεϊν και το Περθ.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, περίπου 424.750 κάτοικοι της Αυστραλίας δήλωσαν ελληνική καταγωγή, ενώ 92.314 είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα. Η Βικτώρια συγκέντρωνε περίπου 181.000 ανθρώπους ελληνικής καταγωγής και η Νέα Νότια Ουαλία περισσότερους από 141.000.

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Η ευρύτερη Μελβούρνη υπολογίζεται ότι είχε περίπου 171.480 κατοίκους ελληνικής καταγωγής με βάση στοιχεία της απογραφής, χωρίς μάλιστα να αποτυπώνεται απαραίτητα ολόκληρη η τρίτη και οι επόμενες γενιές.

Τα θρυλικά πλοία: «Πατρίς», «Ελληνίς», «Αυστραλίς»

Για μία ολόκληρη γενιά Ελλήνων η λέξη «Αυστραλία» ήταν δεμένη με ένα πλοίο.

Το πιο θρυλικό ήταν το «Πατρίς» της Chandris Line.

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Αναχώρησε για το πρώτο του μεταναστευτικό ταξίδι από τον Πειραιά στις 14 Δεκεμβρίου 1959, έφτασε στο Fremantle στις 2 Ιανουαρίου 1960 και στη Μελβούρνη στις 7 Ιανουαρίου. Μέχρι το 1975 πραγματοποίησε 91 ταξίδια προς την Αυστραλία, μεταφέροντας δεκάδες χιλιάδες Έλληνες.

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Μαζί του έμειναν στην ιστορία τα «Ελληνίς» και «Αυστραλίς», αλλά και παλαιότερα το «Κυρήνεια». Ήταν ταξίδια εβδομάδων, μέσω Σουέζ, Port Said, Άντεν και Κολόμπο. Όταν έκλεισε η Διώρυγα του Σουέζ μετά το 1967, το «Πατρίς» αναγκαζόταν να κάνει τον τεράστιο γύρο της Αφρικής.

Υπήρξε και το περίφημο «Begona», που έμεινε γνωστό στην ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης ως το πλοίο με τις «νύφες». Σε ένα ταξίδι του μετέφερε 962 επιβάτες, από τους οποίους περίπου 900 ήταν Ελληνίδες που πήγαιναν στην Αυστραλία για να παντρευτούν και να δημιουργήσουν οικογένεια.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβονται χιλιάδες οικογενειακές ιστορίες: μια βαλίτσα, λίγα χρήματα, μία φωτογραφία συγγενή στην τσέπη και ένα ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου χωρίς καμία βεβαιότητα επιστροφής.

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Το μνημείο στο λιμάνι του Σίδνεϊ

Σήμερα στο Darling Harbour του Σίδνεϊ, δίπλα στο Australian National Maritime Museum, βρίσκεται το National Monument to Migration, το παλαιότερο Welcome Wall.

Δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό μνημείο, αλλά ο Ελληνισμός έχει ιδιαίτερα έντονη παρουσία σε αυτό. Στα χάλκινα πάνελ του έχουν χαραχθεί πλέον περισσότερα από 34.000 ονόματα μεταναστών.

Μάλιστα, στο πλαίσιο ειδικής συνεργασίας του Μουσείου με την ελληνική κοινότητα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, το 2022 προστέθηκαν 244 ονόματα ανθρώπων από την Ελλάδα και την Κύπρο, μεταξύ των οποίων και οι πρώτοι Έλληνες που συνδέονται με την αυστραλιανή μεταναστευτική ιστορία.

Και η θέση του μνημείου δεν είναι τυχαία. Βλέπει προς τον κόλπο όπου επί δεκαετίες έφταναν πλοία γεμάτα μετανάστες.

Από εργάτες και μικρομαγαζάτορες στην κορυφή της Αυστραλίας

Η πρώτη μεταπολεμική γενιά δούλεψε σκληρά στα εργοστάσια, στις οικοδομές, στην εστίαση και στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Τα ελληνικά καφέ και τα περίφημα fish and chips έγιναν χαρακτηριστικό κομμάτι πολλών αυστραλιανών πόλεων.

Οι επόμενες γενιές όμως πέρασαν στα πανεπιστήμια, στην πολιτική, στην επιστήμη, στη δικαιοσύνη, στις επιχειρήσεις, στον αθλητισμό και στις τέχνες.

Ανάμεσα στα πολλά ονόματα ξεχωρίζουν η Μαρία Σκύλλα-Καζάκου, πρωτοπόρος της τεχνολογίας των μπαταριών vanadium redox, ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης George Miller, δημιουργός του «Mad Max», ο προπονητής Ange Postecoglou, ο οποίος έφτασε μέχρι την Premier League, ο Nick Kyrgios στο παγκόσμιο τένις, αλλά και πολλοί πολιτικοί, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί και ανώτατοι δικαστικοί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημερινής δύναμης της ομογένειας είναι ο Bill (Βασίλης) Papastergiadis OAM, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης από το 2008, Managing Partner στη Μελβούρνη και National Chairman της Moray & Agnew.

Και εδώ αξίζει μία διόρθωση στη διατύπωση «κορυφαίος δικηγόρος της χρονιάς»: το 2025 ο Παπαστεργιάδης αναγνωρίστηκε από τα Australasian Lawyer και NZ Lawyer ως ένας από τους Law Firm Leaders of the Year της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, ενώ ήταν επίσης φιναλίστ για τον τίτλο Managing Partner of the Year στα Australian Law Awards.

197 χρόνια μετά, η Ελλάδα παραμένει εκεί

Από το «Norfolk» του 1829 μέχρι το «Πατρίς» και το «Ελληνίς» του 20ού αιώνα και από τους επτά καταδικασμένους Έλληνες ναυτικούς μέχρι τις εκατοντάδες χιλιάδες σημερινούς Ελληνοαυστραλούς, έχουν περάσει σχεδόν δύο αιώνες.

Άλλαξαν οι γενιές, άλλαξε η γλώσσα της καθημερινότητας, άλλαξαν τα επαγγέλματα και οι κοινωνικές συνθήκες.

Δεν χάθηκε όμως η ελληνική σφραγίδα.

Και ίσως αυτό να είναι το εντυπωσιακότερο στην ιστορία της ελληνικής Αυστραλίας: επτά νέοι που έφτασαν δεμένοι ως κατάδικοι στις 27 Αυγούστου 1829 δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι άνοιγαν, χωρίς να το γνωρίζουν, το πρώτο κεφάλαιο μιας από τις σημαντικότερες κοινότητες του Ελληνισμού της Διασποράς.