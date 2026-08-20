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Το περιστατικό περιλαμβάνει ένα μικρό δελφίνι που επανέλαβε την τεχνική παρατηρώντας τη μητέρα του, γεγονός που υποδεικνύει κοινωνική μετάδοση γνώσης.

Η συγκεκριμένη πρακτική είχε καταγραφεί στο παρελθόν μόνο σε πληθυσμούς δελφινιών στη δυτική Αυστραλία, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη νέα περιοχή παρατήρησης.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ικανότητα εκμάθησης μέσω παρατήρησης ενδέχεται να οδηγήσει στη σταδιακή εξάπλωση της τεχνικής σε ευρύτερους πληθυσμούς δελφινιών.

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Ένα εντυπωσιακό εύρημα από την Αυστραλία έρχεται να προσθέσει νέα στοιχεία στη μελέτη της συμπεριφοράς και της νοημοσύνης των δελφινιών. Ερευνητές κατέγραψαν ρινοδέλφινα να χρησιμοποιούν μεγάλα κοχύλια ως εργαλεία, προκειμένου να βγάζουν ψάρια από το νερό και στη συνέχεια να τα τρώνε.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα μικρό δελφίνι καταγράφηκε να επαναλαμβάνει την ίδια τεχνική, αφού πρώτα παρατήρησε τη μητέρα του.

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Η συγκεκριμένη συμπεριφορά, γνωστή ως «shelling», καταγράφηκε από ερευνητές του University of the Sunshine Coast στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας.

Οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 2025, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για μια συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται και όχι για ένα μεμονωμένο περιστατικό.

«Άρχισα να ουρλιάζω όταν το είδα»

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου 2025. Ένα ενήλικο θηλυκό ρινοδέλφινο, το οποίο οι ερευνητές έχουν ονομάσει Stevie Nicks, παρατηρήθηκε να σηκώνει επανειλημμένα ένα μεγάλο άδειο κοχύλι πάνω από την επιφάνεια του νερού και να το χειρίζεται με το στόμα του.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στους επιστήμονες να επιβεβαιώσουν τότε αν υπήρχε ψάρι μέσα στο κοχύλι. Η επικεφαλής της έρευνας, θαλάσσια βιολόγος Αλέξις Λέβενγκουντ, περιέγραψε τον ενθουσιασμό της όταν κατάλαβε τι πιθανότατα παρακολουθούσε.

«Ήμασταν σε ερευνητικό σκάφος έξω από το Hervey Bay όταν είδαμε ένα δελφίνι να σηκώνει κάτι μεγάλο από το νερό. Άρχισα να ουρλιάζω γιατί ξέρω πώς μοιάζει το shelling», ανέφερε.

Η δεύτερη καταγραφή, ωστόσο, ήταν εκείνη που προσέφερε στους ερευνητές πιο σαφείς αποδείξεις.

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‘I was screaming’: Scientists shocked as dolphins filmed using shells to trap prey for the first time | New York Post



Researchers are shell-shocked at the latest marine discovery.



Dolphins have been filmed using shells to ensnare their prey off the coast of Australia, marking… pic.twitter.com/FcDkkxILqd — Owen Gregorian (@OwenGregorian) August 18, 2026

Η μητέρα έδειξε την τεχνική στο μικρό

Την 1η Οκτωβρίου 2025, ένα ακόμη θηλυκό ρινοδέλφινο, με το όνομα Maserati, καταγράφηκε να ανασύρει ένα μεγάλο κοχύλι από το νερό.

Στο βίντεο φαίνεται να το χειρίζεται με το στόμα της, ενώ τουλάχιστον ένα ψάρι πέφτει από το εσωτερικό του. Το δελφίνι στη συνέχεια αφήνει το κοχύλι και κυνηγά το ψάρι.

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Μερικά λεπτά αργότερα, το μικρό της, Bentley, πήρε το ίδιο κοχύλι και επανέλαβε παρόμοιες κινήσεις. Το κράτησε με τον ίδιο τρόπο και το χτύπησε στην επιφάνεια του νερού.

Μέσα στο κοχύλι υπήρχε ένα ψάρι.

Το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτελεί πιθανή ένδειξη ότι η συγκεκριμένη χρήση εργαλείου μεταδίδεται από τη μητέρα στο μικρό της. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες γνώριζαν ότι τα δελφίνια μπορούν να μαθαίνουν τη χρήση εργαλείων παρατηρώντας άλλα μέλη της κοινωνικής τους ομάδας.

«Το υλικό μας παρέχει τις πρώτες πιθανές ενδείξεις κοινωνικής μετάδοσης από τη μητέρα, μιας διαδικασίας κατά την οποία τα μικρά μαθαίνουν συμπεριφορές παρατηρώντας τη μητέρα τους», εξηγούν οι ερευνητές.

Η τεχνική είχε καταγραφεί μέχρι σήμερα μόνο στη δυτική Αυστραλία

Η χρήση κοχυλιών από δελφίνια για την αναζήτηση τροφής δεν αποτελεί εντελώς άγνωστο φαινόμενο. Ωστόσο, μέχρι σήμερα είχε καταγραφεί με σαφήνεια σε πληθυσμό ρινοδέλφινων στον Κόλπο Shark Bay, στη δυτική Αυστραλία, σχεδόν δύο δεκαετίες πριν.

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Η περιοχή αυτή βρίσκεται περίπου 6.000 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου πραγματοποιήθηκαν οι νέες παρατηρήσεις.

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Some bottlenose dolphins use sea sponges as tools,placing them over their snouts to protect themselves while searching for food on the rocky seafloor. It's one of the clearest examples of tool use in wild marine mammals. pic.twitter.com/bfsbyDllZA — NatureAwarenessNG (@ntheg74138xx) July 24, 2026

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι τα δελφίνια στις δύο περιοχές φαίνεται να έχουν αναπτύξει την ίδια τεχνική, παρότι ζουν σε διαφορετικά σημεία της Αυστραλίας.

«Οι παρατηρήσεις μας στο Κουίνσλαντ δείχνουν ότι δελφίνια στις δύο αντίθετες πλευρές της Αυστραλίας έχουν μάθει να χρησιμοποιούν εργαλεία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο», ανέφερε η Λέβενγκουντ.

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Υπήρχαν επίσης αναφορές και μαρτυρίες για αντίστοιχη συμπεριφορά ήδη από τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε οπτικό υλικό που να την τεκμηριώνει, πέρα από τις καταγραφές στον πληθυσμό του Shark Bay.

Η συμπεριφορά μπορεί να εξαπλωθεί στον πληθυσμό

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν χρησιμοποιούν όλα τα δελφίνια της περιοχής τη συγκεκριμένη τεχνική. Το «shelling» απαιτεί όχι μόνο επιδεξιότητα αλλά και γνώση, καθώς τα δελφίνια πρέπει να εντοπίζουν τα κατάλληλα κοχύλια, να γνωρίζουν πώς να τα χειριστούν και να τα αξιοποιούν για να απομακρύνουν το ψάρι.

Ακριβώς επειδή η τεχνική μπορεί να μαθευτεί μέσω παρατήρησης, οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό να εξαπλωθεί σταδιακά και σε άλλα μέλη του πληθυσμού.

«Αρκεί ένα δελφίνι να κάνει κάτι έξυπνο που είναι εύκολο να μάθουν τα υπόλοιπα, για να εξαπλωθεί», σημείωσε η Λέβενγκουντ.

Μάλιστα, τουριστικά σκάφη στην Αυστραλία ενδέχεται να είχαν καταγράψει παρόμοια περιστατικά το 2013 και το 2019. Οι επιστήμονες ενημερώθηκαν για το συγκεκριμένο υλικό μόλις στο πλαίσιο της νέας έρευνας.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Marine Mammal Science, προσθέτει νέα δεδομένα στη γνώση των επιστημόνων για την ευφυΐα και τις μαθησιακές ικανότητες των δελφινιών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η καταγραφή του μικρού Bentley, καθώς το βίντεο δείχνει όχι μόνο ένα δελφίνι να χρησιμοποιεί ένα αντικείμενο ως εργαλείο, αλλά και ένα μικρό να παρατηρεί τη μητέρα του και στη συνέχεια να επιχειρεί να επαναλάβει μια σύνθετη τεχνική για την εξασφάλιση τροφής.