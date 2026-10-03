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Με έναν… ελληνικό τρόπο υποδέχθηκε η Σάουθ Μέλμπουρν τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Κώστα Μπαρμπαρούση.

Ο Νεοζηλανδός διεθνής εμφανίζεται στο σχετικό βίντεο των social media να κρατά έναν Freddo Espresso, ενώ στο background ακούγεται το τραγούδι «Ελπίδα» του Κωνσταντίνου Αργυρού. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς ο Μπαρμπαρούσης έχει ελληνικές ρίζες, ενώ η Σάουθ Μέλμπουρν αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για την ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας.

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South Melbourne FC is delighted to announce the marquee signing of New Zealand international and A-Leagues legend Kosta Barbarouses.



Welcome to Hellas, Kosta!



Read More: https://t.co/kfc5s3EZku pic.twitter.com/rNSZsJLEaM — South Melbourne FC (@smfc) October 2, 2026

Από τον Παναθηναϊκό στην «Hellas»

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1959 και διατηρεί μέχρι σήμερα ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, με το προσωνύμιο «Hellas» να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Για τον Μπαρμπαρούση, η Σάουθ Μέλμπουρν αποτελεί τον 11ο σταθμό της επαγγελματικής του καριέρας. Έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα A-League με Μπρίσμπεϊν Ρόαρ, Μέλμπουρν Βίκτορι και Σίδνεϊ FC, ενώ στο παρελθόν φόρεσε και τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2012-13, καταγράφοντας 15 συμμετοχές.

Πλέον, επιστρέφει σε ένα γνώριμο για εκείνον ελληνικό περιβάλλον, αυτή τη φορά από τη Μελβούρνη, με έναν Freddo στο χέρι και τον Αργυρό να δίνει το μουσικό «χρώμα» στην παρουσίασή του.