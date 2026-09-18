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Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά την επίθεση καρχαρία ενώ κολυμπούσε σε δημοφιλή παραλία της Δυτικής Αυστραλίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Παραλία Σορέντο, περίπου 20 χιλιόμετρα από το Περθ, γύρω στις 10:30 το πρωί τοπική ώρα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενημερώθηκαν ότι ένας κολυμβητής δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.

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Οι αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες από αέρος και στη θάλασσα, ωστόσο ο άνδρας δεν κατάφερε να επιβιώσει από τα τραύματά του.

Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση σημειώθηκε περίπου 50 μέτρα από την ακτή. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στην παραλία και είδε το περιστατικό δήλωσε στη Sydney Morning Herald ότι ο καρχαρίας είχε αρπάξει τον άνδρα και τον «πετούσε πέρα-δώθε σαν ψάρι». Μία ακόμη αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο ABC ότι είδε αίμα στο νερό.

Μετά την επίθεση, το τοπικό συμβούλιο ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των παραλιών που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του καρχαρία συνεχίστηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την επίθεση σε 56χρονο σέρφερ στην παραλία Γκλένφιλντ, περισσότερα από 400 χιλιόμετρα βόρεια του Περθ. Ο άνδρας φέρεται να έχασε το ένα πόδι του.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί στην Αυστραλία τέσσερις θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών, με δύο από αυτές να έχουν σημειωθεί στα ανοικτά των δυτικών ακτών της χώρας.

A swimmer was taken by a shark while on a morning swim with a mate. The victim was just metres from shore, when the giant predator attacked. pic.twitter.com/Y4wWOxYbvd — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) September 18, 2026