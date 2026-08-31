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Η γυναίκα αντιστάθηκε χτυπώντας επανειλημμένα τον καρχαρία με γροθιές προκειμένου να προστατεύσει τη ζωή της για χάρη της κόρης της.

Ο καρχαρίας προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια και τα πόδια της, οδηγώντας τους γιατρούς στον ακρωτηριασμό του αριστερού της χεριού.

Άλλοι κολυμβητές μετέφεραν τη Στιούαρτ στην ακτή, από όπου διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε πολυάριθμες χειρουργικές επεμβάσεις.

Η επιζήσασα δηλώνει πλέον ότι επιθυμεί να την αναγνωρίζουν για το θάρρος που επέδειξε κατά τη διάρκεια της πάλης της με το ζώο.

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Μια γυναίκα από το Σίδνεϊ, η οποία επέζησε από επίθεση καρχαρία, περιέγραψε τη στιγμή που βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν λευκό καρχαρία μήκους 4 μέτρων, προτού αρχίσει να τον χτυπά επανειλημμένα με γροθιές.

Η 34χρονη Λια Στιούαρτ παρασύρθηκε κάτω από την επιφάνεια του νερού στην παραλία Coogee τον Ιούνιο, καθώς ο καρχαρίας δάγκωνε τον μηρό και τα χέρια της, προκαλώντας της τεράστια απώλεια αίματος και τραυματισμούς τόσο σοβαρούς, που οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το αριστερό της χέρι.

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Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή, η 34χρονη γυναίκα και μητέρα ενός παιδιού δήλωσε ότι ήταν αποφασισμένη να ζήσει για χάρη της μικρής της κόρης.

«Στο μυαλό μου σκεφτόμουν… “Δεν πρόκειται να με στερήσεις από την κόρη μου”· τότε γύρισα και άρχισα να τον χτυπάω ξανά και ξανά και ξανά – ήταν σαν να παλεύεις με δεινόσαυρο».

Λίγο νωρίτερα, η Στιούαρτ είχε μόλις ολοκληρώσει το καθιερωμένο κολύμπι της το πρωί του Σαββάτου και κατευθυνόταν προς την ακτή, όταν ειδοποιήθηκε για τον κίνδυνο. «Άκουσα μια κοπέλα πίσω μου… μια διαπεραστική κραυγή. Γύρισα και είδα ένα τεράστιο, τεράστιο πτερύγιο πίσω της. Ήταν θηριώδες», δήλωσε στην εκπομπή «60 Minutes» του δικτύου Nine Network. «Κοίταξα το μέγεθός του και συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν δελφίνι».

Η Στιούαρτ, όπως αναφέρει το BBC, γύρισε και κατάλαβε ότι ο καρχαρίας βρισκόταν «ακριβώς εκεί… και πλησίαζε όλο και περισσότερο».

Το πρόσωπο του καρχαρία ήταν «τρομακτικό», με «μικρά, μαύρα, σαν χάντρες μάτια», ενώ «το στόμα και τα δόντια του ήταν τεράστια». «Βρεθήκαμε πρόσωπο με πρόσωπο», είπε η Στιούαρτ, και κάποια στιγμή ο καρχαρίας βρισκόταν μόλις 30 εκατοστά μακριά από το δικό της πρόσωπο. Ακόμη και εκείνη τη στιγμή, η Στιούαρτ διατήρησε την ψυχραιμία της. «Είμαι δεξιόχειρας, οπότε σκέφτηκα: “ας ρίξω μια αριστερή γροθιά”», είπε. «Απλώς έριξα το αριστερό μου χέρι και εκείνος άρπαξε τον πήχη μου και έσκισε… έσκισε το δέρμα μου, τους μυς μου, τα πάντα… δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στον πήχη και την παλάμη μου».

Ο καρχαρίας άρχισε να τραβάει τη Στιούαρτ κάτω από το νερό, αρπάζοντάς την από το πόδι. «Πέρασε από το μυαλό μου η σκέψη: “αυτό ήταν, έτσι θα πεθάνω” και μετά σκέφτηκα την [κόρη μου] Όγκαστ και ότι δεν θα έχει πια μαμά, ότι θα μεγαλώσει χωρίς μαμά», είπε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Ήξερα απλώς ότι δεν μπορούσα να την αφήσω… ξέρω ότι ακούγεται παράξενο, αλλά κατά κάποιον τρόπο ανάγκασα τον εαυτό μου να επιστρέψει».

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Η προσπάθεια να παλέψει με τον καρχαρία έμοιαζε «σαν να χτυπάς με τη γροθιά σου έναν τοίχο από τούβλα», αλλά εκείνη συνέχισε την προσπάθεια. «Πρέπει να του έριξα ένα πολύ δυνατό χτύπημα και έτσι με άφησε. Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο, αλλά πάλεψα και κατάφερα να ξεφύγω».

Άλλοι κολυμβητές έσυραν τη Στιούαρτ στην ακτή και τη μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα και υποβλήθηκε σε σχεδόν δώδεκα χειρουργικές επεμβάσεις. Παρά τη φρικτή εμπειρία της, η Στιούαρτ δήλωσε ότι δεν θέλει να τη θυμούνται ως «το κορίτσι που κατακρεουργήθηκε στην παραλία». «Είμαι η γυναίκα που γρονθοκόπησε τον καρχαρία στο πρόσωπο», είπε.

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