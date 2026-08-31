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Ένα απίθανο στιγμιότυπο κατέγραψε κάμερα σε φάρμα στο Κουρόμπολονγκ της Αυστραλίας , όπου δύο αρσενικά καγκουρό φαίνεται να… λύνουν τις διαφορές τους με τον δικό τους τρόπο.

Στο βίντεο, τα δύο ζώα στέκονται όρθια και αρχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα, χρησιμοποιώντας τα μπροστινά τους πόδια, ενώ στη συνέχεια η «μάχη» γίνεται ακόμη πιο έντονη.

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Το θέαμα θυμίζει κανονικό αγώνα πυγμαχίας, με τα δύο καγκουρό να παλεύουν για αρκετή ώρα πριν απομακρυνθούν.

Το εντυπωσιακό βίντεο παρουσιάστηκε από το ABC News και γρήγορα κέντρισε το ενδιαφέρον των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.