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Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ισχύει από το πρωί, ενώ σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από το μεσημέρι σε δρόμους γύρω από τον ναό.

Την Κυριακή θα τεθούν σε ισχύ επιπλέον προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προγραμματίσει σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας από το πρωί έως το μεσημέρι σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη διάρκεια των παραπάνω εκδηλώσεων.

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Σε ισχύ έχουν τεθεί από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (3/10) οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας των εορταστικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, πολιούχου της πρωτεύουσας.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στη Σκουφά, στο Κολωνάκι, όπου αναμένεται να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός πιστών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Από τις 6:00 το πρωί ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στους δρόμους της περιοχής.

Επιπλέον, από τις 15:00 και μέχρι την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία θα διακόπτεται σταδιακά σε κεντρικούς δρόμους γύρω από τον ναό.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν, μεταξύ άλλων, τους εξής δρόμους:

Σκουφά

Λυκαβηττού

Δημοκρίτου

Σόλωνος

Σέκερη

Κανάρη

Οι οδηγοί που θα χρειαστεί να μετακινηθούν προς την περιοχή συνιστάται να προτιμήσουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς κατά τη διάρκεια των εορτασμών αναμένεται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση και πιθανές καθυστερήσεις.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της Αθήνας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή για το «Greece Race for the Cure 2026»

Νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και την Κυριακή (4/10) σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου και περιπάτου «Greece Race for the Cure 2026».

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Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, οι κυκλοφοριακές διακοπές θα πραγματοποιούνται σταδιακά και τμηματικά, ανάλογα με την ώρα και την πορεία της διοργάνωσης.

Από τις 06:00 έως τις 13:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία:

στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας , μεταξύ των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Πατησίων, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, μεταξύ των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Πατησίων, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. στην οδό Ευελπίδων, μεταξύ των οδών Πριγκιποννήσων και Κοδριγκτώνος, στο ρεύμα προς Πατησίων.

Από τις 07:30 έως τις 13:00 οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επεκταθούν σταδιακά και στους εξής δρόμους:

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Λεωφόρος Αλεξάνδρας , μεταξύ Λεωφόρου Κηφισίας και Λουκάρεως, στο ρεύμα προς Πατησίων.

, μεταξύ Λεωφόρου Κηφισίας και Λουκάρεως, στο ρεύμα προς Πατησίων. Λεωφόρος Αλεξάνδρας , μεταξύ Λουκάρεως και Πατησίων, στο ρεύμα προς Πατησίων, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, μεταξύ Λουκάρεως και Πατησίων, στο ρεύμα προς Πατησίων, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Μαυροματαίων , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Πατησίων , μεταξύ Αγίου Μελετίου και Κοδριγκτώνος, στο ρεύμα προς την Πλατεία Ομονοίας.

, μεταξύ Αγίου Μελετίου και Κοδριγκτώνος, στο ρεύμα προς την Πλατεία Ομονοίας. Πατησίων , μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πλατείας Ομονοίας, με διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πλατείας Ομονοίας, με διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. 3ης Σεπτεμβρίου , μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πλατείας Ομονοίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πλατείας Ομονοίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Μάρνη , μεταξύ Πλατείας Βάθης και Πατησίων, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, μεταξύ Πλατείας Βάθης και Πατησίων, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ακαδημίας , μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

, μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Στα σημεία της διαδρομής του αγώνα όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία, η κάθετη διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από τον ελεγχόμενο κόμβο στη συμβολή των οδών Πατησίων και Κοδριγκτώνος.