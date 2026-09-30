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Οι περιορισμοί της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από τις 06.00 έως τις 13.00 σε κεντρικούς δρόμους και λεωφόρους της πρωτεύουσας.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν την οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Η κάθετη διέλευση των οχημάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα θα επιτρέπεται αποκλειστικά από τον ελεγχόμενο κόμβο των οδών Πατησίων και Κοδριγκτώνος.

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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή (04.10.2026) σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Αιτία είναι η διεξαγωγή του αγώνα δρόμου και περιπάτου «Greece Race for the Cure 2026».

Για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2026», θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας και για τον λόγο αυτό η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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Οι αλλαγές στην κυκλοφορία θα είναι οι εξής:

Κατά τις ώρες 06.00΄ έως 13.00΄:

– Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφ. Κηφισίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ευελπίδων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πριγκιποννήσων και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

Κατά τις ώρες 07.30΄ έως 13.00΄:

– Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

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– Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λουκάρεως και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Μαυροματαίων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Μελετίου και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας.

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– Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας, και στα (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– 3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

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– Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βασ. Σοφίας.

– Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η κάθετη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα, στα σημεία όπου θα ισχύει αποκλεισμός της κυκλοφορίας, θα πραγματοποιείται από τον ελεγχόμενο κόμβο Πατησίων – Κοδριγκτώνος.

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Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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