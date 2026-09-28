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Με τη σκέψη της γυναίκας του, που έφυγε από τη ζωή πριν από έξι μήνες, διένυσε τα 5 χιλιόμετρα του αγώνα «Αρβανίτεια 2026» στη Μεταμόρφωση ο 88χρονος Κυριάκος Ρεΐζης, χαρίζοντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μετά τον τερματισμό του.

Ο 88χρονος δρομέας, ο οποίος συμμετείχε στην κατηγορία 70+, ρωτήθηκε τι είχε στο μυαλό του κατά τη διάρκεια της διαδρομής και μίλησε για τη γυναίκα του, την οποία, όπως είπε, δεν σταμάτησε να αγαπά.

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«Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς» είπε ο 88χρονος δρομέας, σηκώνοντας τα χέρια του στον ουρανό.

«Την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα, ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου» συμπλήρωσε ο κ. Ρεΐζης.

Για την ιστορία, ο 88χρονος Κυριάκος Ρεΐζης ολοκλήρωσε την απόσταση των 5 χιλιομέτρων σε 40 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην κατηγορία του.

«Ας κλάψουμε για χιλιοστή φορά σήμερα», «ο αγαπητός μας κος Κυριάκος, ο δρομέας!», «δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πλέον! μπράβο του» ήταν μερικά από τα σχόλια στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.

«Πόσο ευτυχισμένη την έκανες σε όλη σας τη ζωή…πόσο ευτυχισμένο σε έκανε καλέ μου άνθρωπε….να σε έχει ο Θεός γερό» έγραψε ένας άλλος σχολιαστής με κάποιον άλλο να συμπληρώνει «εύχομαι σε όλους να ζήσουν μια αγάπη σαν αυτή».