Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν παρουσίασαν μια νέα υπόγεια «πόλη πυραύλων» που περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και συστήματα εκτόξευσης σε άγνωστη τοποθεσία.

Οι ιρανικές στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι οι εγκαταστάσεις αυτές διαθέτουν πλέον και υποδομές παραγωγής οπλικών συστημάτων, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των δραστηριοτήτων υπό συνθήκες βομβαρδισμών.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για άμεση και απρόσμενη αμυντική απάντηση σε περίπτωση εσφαλμένων υπολογισμών από την πλευρά της Ουάσιγκτον.

Η αποκάλυψη των υπόγειων εγκαταστάσεων αποτελεί μέρος της ιρανικής στρατηγικής για την προστασία και την ανασυγκρότηση του πυραυλικού οπλοστασίου μετά από προηγούμενα στρατιωτικά πλήγματα.

Οι ισχυρισμοί των ιρανικών αρχών σχετικά με το μέγεθος και τις δυνατότητες του υπόγειου συγκροτήματος παραμένουν μέχρι στιγμής χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση από διεθνείς πηγές.

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Επίδειξη ισχύος κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ έκανε το Ιράν, δίνοντας στο φως της δημοσιότητας εικόνες και βίντεο από μια νέα υπόγεια «πόλη πυραύλων» που κατασκευάζουν βαθιά μέσα σε ορεινό όγκο οι Φρουροί της Επανάστασης.

Επίδειξη ισχύος κατά Ισραήλ και ΗΠΑ από το Ιράν

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγου Αλί Αμπντολαχί, και του διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχου Ματζίντ Μουσαβί. Στο εκτεταμένο δίκτυο υπόγειων εγκαταστάσεων, φυλάσσονται βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise και συστήματα εκτόξευσης.

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⚡️BREAKING: Iran’s Revolutionary Guards have unveiled a new Underground Missile City located deep inside a Mountain The video shows Hundreds of Ballistic Missiles https://t.co/zMCZ7DITRW — Iran Observer (@IranObserver0) November 10, 2026

Οι ιρανικές στρατιωτικές αρχές συνοδεύουν την παρουσίαση με προειδοποιήσεις προς τους αντιπάλους τους, υποστηρίζοντας ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της χώρας μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στα πλάνα που μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται οι δύο υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί να επιθεωρούν τμήματα του υπόγειου συγκροτήματος, όπου έχουν τοποθετηθεί διάφοροι τύποι πυραύλων και εκτοξευτών. Η ακριβής τοποθεσία της εγκατάστασης δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η αποκάλυψη της νέας εγκατάστασης είχε προαναγγελθεί στις 7 Νοεμβρίου από τον εκπρόσωπο των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχο Χοσεΐν Μοχέμπι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αεροδιαστημικής Δύναμης.

BREAKING: Iran’s IRGC has unveiled a new underground strategic missile city, packed with different types of ballistic missiles and launch systems. https://t.co/hqJrAHX7hB — Current Report (@Currentreport1) November 10, 2026

Ο Μοχέμπι υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει προχωρήσει στην ταχεία μεταφορά γραμμών παραγωγής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από υπέργειες εγκαταστάσεις σε υπόγεια συγκροτήματα.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εγκαταστάσεις αυτές δεν χρησιμοποιούνται πλέον αποκλειστικά για την αποθήκευση οπλικών συστημάτων, αλλά περιλαμβάνουν και υποδομές κατασκευής, δημιουργώντας ουσιαστικά υπόγειες «πόλεις παραγωγής πυραύλων».

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι η εγχώρια τεχνογνωσία, η μεγάλη γεωγραφική έκταση της χώρας και η δυνατότητα προσαρμογής των παραγωγικών εγκαταστάσεων επιτρέπουν τη συνέχιση της κατασκευής οπλικών συστημάτων ακόμη και υπό συνθήκες εκτεταμένων βομβαρδισμών.

Απειλές Γκαλιμπάφ

Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα υπάρξει άμεση απάντηση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον προβεί σε εσφαλμένους υπολογισμούς.

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«Μην κάνετε λάθη στους υπολογισμούς σας· αν σφάλετε, το Ιράν δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε μια ταχεία και απρόσμενη αμυντική ενέργεια. Αυτή τη φορά, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα είναι εκείνες που θα καθορίσουν τη γεωγραφία της σύγκρουσης», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της νέας «πόλης πυραύλων» του Ιράν.

Πρόσθεσε ότι η νέα αυτή «πόλη πυραύλων» αποτελεί ένα σαφές μήνυμα του Ιράν προς τους εχθρούς του.

«Τα τέκνα του Ιράν δεν παραμελούν τη βελτίωση των αμυντικών τους δυνατοτήτων, ακόμη και υπό τα πυρά του πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Τα εγκαίνια της νέας πόλης πυραύλων της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αποφασιστικότητας του ιρανικού λαού να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας».

Η παρουσίαση της νέας «πόλης πυραύλων» πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν επιχειρεί να αποκαταστήσει και να ενισχύσει τις πυραυλικές του δυνατότητες, έπειτα από τα πλήγματα που δέχθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις του στη διάρκεια των συγκρούσεων με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με ανάλυση του IranWire, η μεταφορά κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών στο υπέδαφος αποτελεί βασικό στοιχείο της ιρανικής στρατηγικής για την προστασία του πυραυλικού οπλοστασίου από αεροπορικές επιθέσεις.

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Παράλληλα, όμως, η ύπαρξη υπόγειων εγκαταστάσεων δεν εξασφαλίζει πλήρη προστασία. Προηγούμενα πλήγματα είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις εισόδους σηράγγων και στις υποδομές πρόσβασης, περιορίζοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης ορισμένων συγκροτημάτων.

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Η Τεχεράνη επιδιώκει, μέσα από τη δημοσιοποίηση των νέων εικόνων, να αναδείξει τη δυνατότητά της να διατηρεί και να ανασυγκροτεί το πυραυλικό της δυναμικό, παρά τις στρατιωτικές πιέσεις και τις ζημιές που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις της. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να δώσει μήνυμα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι δεν πρόκειται να απαοχωρήσει από τις θεμελιώδεις θέσεις της.

Οι ισχυρισμοί, πάντως, των ιρανικών αρχών για το μέγεθος του υπόγειου συγκροτήματος, τον βαθμό προστασίας του και τις παραγωγικές του δυνατότητες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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