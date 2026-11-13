Ιράν: Εκρήξεις και κινητοποίηση της αεράμυνας στο νότιο τμήμα της χώρας - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ - Πηγή: Reuters

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Τα συστήματα αεράμυνας φέρεται να επιχείρησαν την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χωρίς όμως να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για την προέλευση ή τους στόχους τους.

Δεν έχουν καταγραφεί πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε εγκαταστάσεις, ενώ τα ακριβή αίτια των εκρήξεων παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Οι τρέχουσες αναφορές θυμίζουν παρόμοια περιστατικά που είχαν καταγραφεί στην ίδια περιοχή κατά τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.

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Αναστάτωση επικρατεί στο νότιο Ιράν μετά από αναφορές για εκρήξεις και ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας, τα οποία φέρεται να επιχειρούν την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Οι πρώτες πληροφορίες εστιάζουν στις περιοχές του Τζασκ και του Μπαντάρ Αμπάς, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωγραφική ζώνη, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδονται από την περιοχή, κάτοικοι του Μπαντάρ Αμπάς αναφέρουν δραστηριότητα των συστημάτων αεράμυνας, ενώ εκρήξεις φέρονται να ακούστηκαν και στο Τζασκ, στις νότιες ακτές της χώρας.

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Η γεωγραφική θέση των δύο περιοχών προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις αναφορές, καθώς βρίσκονται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως, από τον οποίο διέρχεται μεγάλο μέρος των διεθνών μεταφορών πετρελαίου.

Iran Activating Air Defenses to Intercept U.S. Drones on The Southern Coast U.S. drones are reportedly operating near Iranian territory along the Strait of Hormuz. Residents in Bandar Abbas report air defense activity targeting drones overhead. https://t.co/f6iAJtMuIn November 13, 2026

Παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε τις εκρήξεις – Τι γνωρίζουμε για τα drones

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί από πού προήλθαν τα drones που φέρεται να εντοπίστηκαν, ούτε εάν υπήρξαν συγκεκριμένοι στόχοι. Επίσης, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για ενδεχόμενα πλήγματα ή ζημιές σε στρατιωτικές και άλλες εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, δεν έχουν γίνει γνωστοί τραυματισμοί ή θάνατοι, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι εκρήξεις να σχετίζονται με προσπάθειες αναχαίτισης εναέριων στόχων ή με άλλα περιστατικά.

Οι νεότερες πληροφορίες για κινητοποίηση της ιρανικής αεράμυνας και πιθανές αναχαιτίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, γεγονός που δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής ασφαλή συμπεράσματα για το τι ακριβώς συνέβη.

Αντίστοιχες αναφορές στις αρχές Νοεμβρίου

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων αναφορών που είχαν καταγραφεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου, όταν πληροφορίες έκαναν λόγο για εκρήξεις στο Τζασκ, στο Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κεσμ.

Εκείνες τις ημέρες, ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει διαφορετικές εκδοχές για τα αίτια των εκρήξεων. Ορισμένες πηγές τις συνέδεαν με στρατιωτική δραστηριότητα, ενώ άλλες έκαναν λόγο για προειδοποιητικά πυρά στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι τα νεότερα περιστατικά συνδέονται με εκείνα των προηγούμενων ημερών ή ότι αποτελούν μέρος ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης. Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, με τις εξελίξεις να αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της στρατηγικής σημασίας της περιοχής.