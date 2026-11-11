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Ένα ακόμη στρατόπεδο στρατιωτικής εκπαίδευσης αποκλειστικά για γυναίκες εγακαινίασε το Ιράν, εν μέσω φόβων ότι οι εχθροπραξίες με τις ΗΠΑ ενδέχεται να επαναληφθούν εάν αποτύχουν οι προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Δεκάδες γυναίκες, μέλη της ομάδας «Janfada» (Τζανφάντα), δηλαδή εθελόντριες που δηλώνουν έτοιμες να «θυσιαστούν» για το Ιράν, συμμετείχαν σε ασκήσεις στην πλατεία Αζαντί της Τεχεράνης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, καταρριχήθηκαν από τοίχο και πραγματοποίησαν καταβάσεις με συρματόσχοινο, ενώ πολλές από αυτές έφεραν αυτόματα όπλα εφόδου.

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Το Ιράν είχε ιδρύσει και στο παρελθόν τρία παρόμοια εκπαιδευτικά κέντρα στην Τεχεράνη, τον Νοέμβριο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, στα οποία πραγματοποιούνταν ασκήσεις τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Αντίστοιχα εκπαιδευτικά κέντρα έχουν τεθεί σε λειτουργία και σε άλλες πόλεις της χώρας τους τελευταίους μήνες.

Iran has opened its first all-women military training camp amid fears of renewed US attacks. Dozens of female ‘Janfadayan’, volunteers willing to sacrifice their lives for Iran, took part in military exercises at Tehran’s Azadi Square. https://t.co/TU0oazXS2T November 11, 2026

Η εκστρατεία ξεκίνησε τον Μάρτιο με την εγγραφή εθελοντών και περιλαμβάνει στρατιωτική εκπαίδευση, παροχή έκτακτης βοήθειας και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν αντικείμενα όπως η αστική άμυνα, ο χειρισμός όπλων, η αντιαεροπορική άμυνα, οι επιχειρήσεις διάσωσης, η πυρόσβεση και ο προσανατολισμός.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, οι ιρανικές Αρχές έχουν θέσει ως στόχο την εκπαίδευση ενός εκατομμυρίου εθελοντών.

Από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, οι ιρανικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειες κινητοποίησης των υποστηρικτών τους, διοργανώνοντας στρατιωτικές παρελάσεις και ασκήσεις.

Women in Tehran are participating in the city’s first public women’s military training center, ‘Janfada,’ which opened near Azadi Square after massive volunteer demand. Video credit: @m_avanji67 https://t.co/J3breNS2Uu — Alireza Akbari (@itsalireza_akb) November 11, 2026