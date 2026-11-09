istock/ Οι γυναίκες περιέγραψαν την επιθυμία τους να έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο που μπορεί να ακούσει πραγματικά, να δείξει κατανόηση και ενσυναίσθηση, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να διορθώσει αμέσως κάθε πρόβλημα

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολλαπλές έρευνες καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες ιεραρχούν την ειλικρίνεια, τον σεβασμό, τη συναισθηματική ασφάλεια και την ουσιαστική επικοινωνία ως τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά σε έναν σύντροφο.

Η ικανότητα του άνδρα να ακούει με ενσυναίσθηση, η ισότιμη κατανομή των καθημερινών ευθυνών και η αποδοχή της αυθεντικότητας της συντρόφου του αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ικανοποίηση μέσα στη σχέση.

Η συναισθηματική υποστήριξη και η αίσθηση ηρεμίας υπερτερούν έναντι του αρχικού ενθουσιασμού, καθώς ενισχύουν την οικειότητα και την εμπιστοσύνη μεταξύ των συντρόφων.

Τα αποτελέσματα των μελετών συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι μια υγιής και μακροχρόνια σχέση βασίζεται στην αμοιβαία φροντίδα, την έμπρακτη υπευθυνότητα και τη δυνατότητα των συντρόφων να εκφράζονται ελεύθερα χωρίς τον φόβο της κριτικής.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Όταν προσπαθούμε να περιγράψουμε τι αναζητούν οι γυναίκες σε έναν άνδρα, είναι εύκολο να καταφύγουμε σε γνώριμα στερεότυπα: την εξωτερική εμφάνιση, την οικονομική επιφάνεια, την κοινωνική θέση ή τον ρομαντισμό. Ωστόσο, όταν οι ίδιες καλούνται να μιλήσουν για όσα έχουν πραγματικά ανάγκη από έναν σύντροφο, η εικόνα που προκύπτει είναι αρκετά διαφορετική.

Η ειλικρίνεια, ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη, η συναισθηματική διαθεσιμότητα και η ικανότητα να ακούμε τον άλλον φαίνεται να βρίσκονται πολύ ψηλότερα στις προτεραιότητές τους. Δεν πρόκειται απαραίτητα για εντυπωσιακές χειρονομίες ή μεγάλες υποσχέσεις, αλλά για χαρακτηριστικά που αποδεικνύονται στην πράξη, μέσα από την καθημερινή συμπεριφορά.

Advertisement

Advertisement

Μια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή έρευνα που παρουσιάστηκε στο Psychology Today, στην οποία συμμετείχαν 108 γυναίκες την περίοδο 2018-2023, επιχείρησε να καταγράψει τι αναζητούν περισσότερο από τους άνδρες και τους συντρόφους τους.

Παρότι το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των γυναικών, οι απαντήσεις ανέδειξαν ορισμένα κοινά μοτίβα, με την ανάγκη για κατανόηση, ουσιαστική επικοινωνία και συναισθηματική υποστήριξη να ξεχωρίζει. Μάλιστα, μία από τις πιο χαρακτηριστικές λέξεις που επαναλαμβανόταν στις απαντήσεις ήταν το «άκου».

1. Να ξέρει να ακούει, χωρίς να προσπαθεί πάντα να δίνει λύσεις

Μία από τις ισχυρότερες ανάγκες που αναδείχθηκαν στην έρευνα του Psychology Today ήταν η συναισθηματική υποστήριξη. Οι γυναίκες περιέγραψαν την επιθυμία τους να έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο που μπορεί να ακούσει πραγματικά, να δείξει κατανόηση και ενσυναίσθηση, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να διορθώσει αμέσως κάθε πρόβλημα.

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να ακούμε απλώς όσα λέει ο σύντροφός μας και στο να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι αισθάνεται. Το δεύτερο προϋποθέτει ενδιαφέρον, προσοχή και συναισθηματική διαθεσιμότητα.

Η σημασία αυτής της συμπεριφοράς δεν περιορίζεται στις απαντήσεις των γυναικών. Επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε το 2023 στο περιοδικό Current Opinion in Psychology, με τίτλο «Responsiveness in romantic partners’ interactions», εξετάζει την έννοια της ανταπόκρισης μέσα στις ερωτικές σχέσεις. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η οικειότητα ενισχύεται όταν αισθανόμαστε ότι ο σύντροφός μας κατανοεί τις σκέψεις και τις ανάγκες μας, αναγνωρίζει τα συναισθήματά μας και ενδιαφέρεται για την ευημερία μας.

istock/ Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να ακούμε απλώς όσα λέει ο σύντροφός μας και στο να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι αισθάνεται

2. Ο σεβασμός δεν είναι διαπραγματεύσιμος

Το να μας αγαπά κάποιος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μας σέβεται όπως έχουμε ανάγκη. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα του Psychology Today αναφέρθηκαν επανειλημμένα στην επιθυμία τους να ακούγονται οι απόψεις τους, να γίνονται σεβαστές οι επιλογές τους και να αντιμετωπίζονται ως ισότιμες μέσα στη σχέση.

Advertisement

Το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται και σε άλλες έρευνες. Σε δημοσκόπηση της YouGov, που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και εξέτασε τι θεωρούν οι Αμερικανοί σημαντικό για μια επιτυχημένη ερωτική σχέση, ο σεβασμός συγκέντρωσε ποσοστό 91% μεταξύ των παραγόντων που χαρακτηρίστηκαν πολύ σημαντικοί.

Στην ίδια έρευνα, η εμπιστοσύνη βρέθηκε στην πρώτη θέση με 94%, η ειλικρίνεια ακολούθησε με 92% και η ανοιχτή επικοινωνία με 87%. Η φιλία συγκέντρωσε επίσης υψηλό ποσοστό, 83%.

Τα αποτελέσματα αφορούν τον γενικό πληθυσμό των Αμερικανών που συμμετείχαν και όχι αποκλειστικά τις γυναίκες. Ωστόσο, αποτυπώνουν πόσο καθοριστικές θεωρούνται αυτές οι αξίες για μια υγιή σχέση.

Advertisement

3. Ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη, αντί για αμφιβολίες

Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται μόνο με υποσχέσεις, αλλά κυρίως με τη συνέπεια ανάμεσα σε όσα λέμε και σε όσα κάνουμε. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα του Psychology Today έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ειλικρίνεια, την αφοσίωση και την υπευθυνότητα.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα εικόνα προκύπτει από έρευνα του βρετανικού Marriage Foundation, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 2.000 άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, το 86% των γυναικών θεωρεί την ειλικρίνεια ένα από τα σημαντικότερα θετικά χαρακτηριστικά που αναζητά σε έναν σύντροφο. Ακολουθούν η καλοσύνη με 80%, η φιλία με 72%, το ενδιαφέρον με 69% και οι καλοί τρόποι με 67%.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι συγκεκριμένες αξίες δεν αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες, καθώς εμφανίζονται ψηλά στις προτεραιότητες και των ανδρών. Ωστόσο, οι γυναίκες της έρευνας έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στις περισσότερες από αυτές.

Advertisement

4. Να μπορεί να μιλά ανοιχτά για όσα αισθάνεται

Η επικοινωνία δεν αφορά μόνο την επίλυση διαφωνιών ή τη συνεννόηση για τις καθημερινές υποχρεώσεις. Σημαίνει επίσης να μπορούμε να μιλάμε για τα συναισθήματά μας, ακόμη και όταν αυτά είναι δύσκολα ή δυσάρεστα.

Στην έρευνα του Psychology Today, οι γυναίκες αναφέρθηκαν στην ανάγκη να μπορούν να συζητούν ελεύθερα με τον σύντροφό τους, να εκφράζουν όσα αισθάνονται και να εισπράττουν την ίδια διάθεση για ουσιαστικό διάλογο.

Μάλιστα, τα ευρήματα της YouGov επιβεβαιώνουν τη σημασία της ανοιχτής επικοινωνίας, καθώς το 87% των ερωτηθέντων την αξιολόγησε ως πολύ σημαντικό στοιχείο μιας επιτυχημένης σχέσης.

Advertisement

Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα με τον άνθρωπό μας. Χρειάζεται, όμως, να μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να φοβόμαστε ότι θα ακολουθήσουν ειρωνεία, απαξίωση ή σιωπή.

Advertisement

5. Συναισθηματική ασφάλεια πάνω από το πάθος της πρώτης στιγμής

Ο ενθουσιασμός, η έλξη και ο ρομαντισμός έχουν φυσικά τη δική τους θέση σε μια σχέση. Ωστόσο, μια νεότερη έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι δίνουν ολοένα μεγαλύτερη σημασία και σε κάτι λιγότερο εντυπωσιακό, αλλά εξίσου ουσιαστικό: την αίσθηση ηρεμίας και ασφάλειας δίπλα στον σύντροφό τους.

Η 15η ετήσια έρευνα «Singles in America» της Match, σε συνεργασία με το Kinsey Institute του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, βασίστηκε σε περίπου 5.000 άγαμους Αμερικανούς και δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2026.

Όταν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στην ηρεμία και τη συναισθηματική ασφάλεια από τη μία πλευρά και το πάθος και τον ενθουσιασμό από την άλλη, η πρώτη επιλογή προτιμήθηκε από το 34%, έναντι 14% που επέλεξε τη δεύτερη.

Advertisement

Η διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη μεταξύ των γυναικών: το 40% έδωσε προτεραιότητα στην ηρεμία και τη συναισθηματική ασφάλεια, ενώ μόλις το 9% επέλεξε το πάθος και τον ενθουσιασμό.

Επιπλέον, όταν ρωτήθηκαν τι τους κάνει να αισθάνονται συναισθηματικά ασφαλείς, το 61% ανέφερε ότι αισθάνεται σεβασμό, το 56% ότι εισπράττει πραγματική ακρόαση και το 54% ότι μπορεί να μοιράζεται τα συναισθήματά του χωρίς να κρίνεται.

6. Να μοιράζεται το βάρος της καθημερινότητας

Μια σχέση δεν αποτελείται μόνο από ρομαντικά ραντεβού, ταξίδια και όμορφες στιγμές. Περιλαμβάνει επίσης δουλειές του σπιτιού, προγραμματισμό, υποχρεώσεις, οικογενειακές ανάγκες και πολλές μικρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν καθημερινά.

Γι’ αυτό και η ουσιαστική συμμετοχή του συντρόφου στην κοινή ζωή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο. Δεν αρκεί να βοηθά όταν του ζητηθεί, αλλά χρειάζεται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να μοιράζεται την ευθύνη της καθημερινότητας.

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστημονική μελέτη δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2026 στο Personality and Social Psychology Bulletin. Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στο λεγόμενο νοητικό φορτίο (mental load), δηλαδή την αόρατη εργασία του προγραμματισμού, της οργάνωσης και της συναισθηματικής διαχείρισης της οικογενειακής ζωής, και την ικανοποίηση μέσα στις ετεροφυλόφιλες σχέσεις.

Στην πρώτη μελέτη συμμετείχαν 452 γυναίκες, ενώ στη δεύτερη 156 ζευγάρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες ανέφεραν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους όταν οι άνδρες σύντροφοί τους συμμετείχαν περισσότερο στο νοητικό φορτίο, ιδιαίτερα στο κομμάτι της συναισθηματικής εργασίας. Η συγκεκριμένη συμμετοχή συνδέθηκε και με μεγαλύτερη σεξουαλική ικανοποίηση.

Είναι ένα εύρημα που μας υπενθυμίζει ότι η ισότιμη συντροφικότητα δεν περιορίζεται στο ποιος πλένει τα πιάτα ή ποιος κάνει τα ψώνια. Αφορά και το ποιος σκέφτεται, οργανώνει, θυμάται και φροντίζει όσα χρειάζονται για να λειτουργεί η κοινή ζωή.

7. Να υπάρχει αγάπη, τρυφερότητα και φιλία

Πέρα από την επικοινωνία και την ασφάλεια, οι γυναίκες θέλουν να αισθάνονται ότι αγαπιούνται και ότι ο σύντροφός τους τις επιθυμεί. Η σωματική τρυφερότητα, η αποδοχή, ο ρομαντισμός και η οικειότητα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά στοιχεία μιας σχέσης.

Παράλληλα, η φιλία αναδείχθηκε ως ένα από τα χαρακτηριστικά που αναζητούν περισσότερο οι γυναίκες. Δεν είναι τυχαίο ότι στην έρευνα του Marriage Foundation η φιλία συγκέντρωσε 72% μεταξύ των γυναικών ηλικίας 18-35 ετών.

Η ανάγκη αυτή αποτυπώνεται και σε ξεχωριστή έρευνα του ίδιου οργανισμού, στην οποία συμμετείχαν 291 μητέρες. Όταν ρωτήθηκαν τι επιθυμούν περισσότερο από τον σύζυγο ή τον σύντροφό τους, η φιλία αναδείχθηκε ως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό, ενώ ακολούθησαν η καλοσύνη και το ενδιαφέρον για τις ίδιες και τα παιδιά τους.

8. Να μπορούν να είναι ο εαυτός τους χωρίς να κρίνονται

Τέλος, ένα ακόμη στοιχείο που αναδείχθηκε στις απαντήσεις των γυναικών στο Psychology Today ήταν η ανάγκη για αποδοχή και αυθεντικότητα.

Οι συμμετέχουσες περιέγραψαν την επιθυμία τους να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να έχουν τα δικά τους ενδιαφέροντα, να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα και να εξελίσσονται χωρίς να αισθάνονται ότι πρέπει να ανταποκριθούν σε μια προκαθορισμένη εικόνα για το πώς οφείλουν να συμπεριφέρονται.

Η αποδοχή δεν σημαίνει ότι δύο άνθρωποι πρέπει να έχουν τις ίδιες απόψεις ή τα ίδια ενδιαφέροντα. Σημαίνει ότι μπορούν να διατηρούν την προσωπικότητά τους και την ανεξαρτησία τους, χωρίς να αισθάνονται ότι απειλείται η σχέση τους.

Τελικά, τι είναι αυτό που μετρά περισσότερο;

Αν βάλουμε δίπλα δίπλα τις παραπάνω έρευνες, θα διαπιστώσουμε ότι, παρά τις διαφορετικές ηλικίες, τα δείγματα και τις μεθοδολογίες τους, αρκετά ευρήματα συγκλίνουν. Η ειλικρίνεια, ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη, η κατανόηση και η συναισθηματική ασφάλεια επανέρχονται σταθερά ως βασικά συστατικά μιας ικανοποιητικής σχέσης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η εμφάνιση, η οικονομική σταθερότητα, η έλξη ή ο ρομαντισμός δεν έχουν σημασία. Σημαίνει, όμως, ότι από μόνα τους δεν αρκούν για να δημιουργήσουν μια ουσιαστική σύνδεση.

Ίσως τελικά αυτό που αναζητούν οι περισσότερες γυναίκες να μην είναι ένας τέλειος σύντροφος, αλλά ένας άνθρωπος που τις ακούει, τις σέβεται, τις αποδέχεται και είναι πραγματικά παρών. Κάποιος με τον οποίο δεν χρειάζεται να προσποιούνται, να διεκδικούν διαρκώς την προσοχή ή να σηκώνουν μόνες τους το βάρος της κοινής ζωής.

Με πληροφορίες από Psychology Today,Current Opinion in Psychology, YouGov,Marriage Foundation,Kinsey Institute,Personality and Social Psychology Bulletin