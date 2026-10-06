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Οι συμμετέχουσες εκπαιδεύονται από τη δύναμη Μπασίτζ στη χρήση τυφεκίων και αντιαεροπορικών συστημάτων, ενώ παράλληλα αποκτούν γνώσεις διάσωσης και πυρόσβεσης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην εκστρατεία «Janfada», η οποία στοχεύει στη στρατολόγηση εθελοντών για τη δημιουργία ταγμάτων εθνικής αντίστασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι ιρανικές αρχές έχουν ήδη εγκρίνει τη λειτουργία χιλιάδων μονάδων εθελοντών, με τη συμμετοχή των γυναικών να αποτελεί κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού.

Η οργάνωση των μονάδων πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Φρουρούς της Επανάστασης και τον τακτικό στρατό, θυμίζοντας την ιστορική στρατηγική του «στρατού των 20 εκατομμυρίων».

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Σε πολεμική ετοιμότητα επιχειρεί να θέσει την κοινωνία του το Ιράν, προετοιμαζόμενο για το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, γυναίκες συμμετέχουν πλέον σε στρατιωτική εκπαίδευση, μαθαίνοντας τη χρήση τυφεκίων και βασικές τακτικές αστικού πολέμου, σύμφωνα με την Telegraph.

Εικόνες και πλάνα που μεταδόθηκαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν γυναίκες να συμμετέχουν σε ασκήσεις σε υπαίθρια κέντρα εκπαίδευσης στην Τεχεράνη. Ορισμένες εμφανίζονται μάλιστα με στρατιωτική περιβολή, κρατώντας και χειριζόμενες τυφέκια κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

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Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης αφορούν την άμυνα σε αστικό περιβάλλον και την εξοικείωση με οπλισμό —από το Καλάσνικοφ έως το τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή Dragunov, εκτοξευτές RPG και φορητά αντιαεροπορικά συστήματα. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης καλύπτονται επίσης ενότητες για τη διάσωση, την πυρόσβεση και τον προσανατολισμό, που είναι σχεδιασμένες ειδικά για γυναίκες.

🔋⚡️ MUJERES DE IRÁN participan en entrenamientos durante la inauguración del primer centro de formación de los llamados 'JANFADA' ('LOS QUE SE SACRIFICAN'), destinado a capacitar a voluntarios en habilidades militares.pic.twitter.com/KU0sdG1n1S October 3, 2026

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της επιχείρησης «Janfada», που στα περσικά σημαίνει «εκείνοι που θυσιάζουν τη ζωή τους». Πρόκειται για μια εκστρατεία στρατολόγησης εθελοντών που ξεκίνησε φέτος στο Ιράν μετά την επίθεση των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων κατά της χώρας.

Την εκπαίδευση των εθελοντών έχει αναλάβει η διαβόητη παραστρατιωτική δύναμη Μπασίτζ (Basij) και η ανταπόκριση των πολιτών ήταν εντυπωσιακή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εκστρατείας, Σασάν Ζαρέ.

Κατά τον ίδιο, στα 100 πρώτα λεπτά από τη στιγμή που άνοιξαν οι εγγραφές για τα τάγματα «εθνικής αντίστασης», πραγματοποιήθηκαν πάνω από 500.000 εγγραφές, στελεχώνοντας έτσι τις πρώτες 1.000 μονάδες.

Szkolenia w posługiwaniu się bronią dla cywilnych kobiet w ramach ogólnokrajowej kampanii mobilizacyjnej Janfada (kobiety to ponad 30% spośród ochotników) na placu imama Husajna w irańskiej stolicy.#Tehran#Iranhttps://t.co/DhH7DoKS30 https://t.co/QqEB6qttnD pic.twitter.com/TZs6rwTNMQ Advertisement October 6, 2026

Από τις εθελόντριες στις μονάδες γειτονιάς

Οι ιρανικές αρχές έχουν διευρύνει την εκστρατεία στρατιωτικής προετοιμασίας, εγκρίνοντας περίπου 1.000 επιπλέον μονάδες. Σύμφωνα με τον Ζαρέ, ενδιαφέρον να συμμετάσχουν έχουν εκδηλώσει ακόμη και ξένοι υπήκοοι, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι Αμερικανοί. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά σε μια 80χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να προσφέρθηκε εθελοντικά σε κέντρο εκπαίδευσης στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία έως και 10.000 μονάδων πρώτων βοηθειών και διάσωσης σε επίπεδο γειτονιάς, σε συνεργασία με την Ερυθρά Ημισέληνο. Οι γυναίκες αποτελούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα των εθελοντών.

The IRGC and the Basij militia are training women in military skills as part of the large-scale “Janfada” exercises. pic.twitter.com/XfCHxLPW1B Advertisement October 5, 2026

🇮🇷 Iranian women and girls are playing a significant role in today's "Janfada" public exercises in Tehran, demonstrating their willingness to sacrifice for Iran. pic.twitter.com/1VQXNw4FSG — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) September 18, 2026

Το πρώτο κέντρο εκπαίδευσης λειτούργησε στην πλατεία Ιμάμ Χουσεΐν στην Τεχεράνη, ενώ προβλέπεται να ανοίξουν ακόμη τουλάχιστον 14 στην πρωτεύουσα και αντίστοιχες δομές σε άλλες μεγάλες πόλεις. Την οργάνωση των μονάδων αναλαμβάνουν η Μπασίτζ, οι Φρουροί της Επανάστασης και ο τακτικός στρατός.

Η εκστρατεία παρουσιάζεται από την ιρανική ηγεσία ως σύγχρονη αναβίωση του λεγόμενου «στρατού των 20 εκατομμυρίων», που είχε προωθήσει ο αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί μετά την ιρακινή εισβολή του 1980. Τότε, κατά τη διάρκεια του οκταετούς πολέμου Ιράν–Ιράκ, οι γυναίκες είχαν κυρίως υποστηρικτικό και οργανωτικό ρόλο.

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(Με πληροφορίες από telegraph.co.uk)