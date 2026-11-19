Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σύμφωνα με την κατάταξη του Forbes για το 2026, οι γυναίκες δισεκατομμυριούχοι ανέρχονται σε 481 παγκοσμίως, αποτελώντας το 14% του συνολικού αριθμού των δισεκατομμυριούχων.

Παρά την αύξηση της γυναικείας παρουσίας στις υψηλότερες βαθμίδες του παγκόσμιου πλούτου, οι περισσότερες περιουσίες παραμένουν προϊόν κληρονομιάς, ενώ η οικονομική ανισότητα μεταξύ των φύλων παραμένει σημαντική.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα εκπροσωπείται από διεθνείς προσωπικότητες στους τομείς της τεχνολογίας, της ναυτιλίας και των καταναλωτικών αγαθών, ενώ στην Ελλάδα διακρίνονται γυναίκες με σημαντική δραστηριότητα στη ναυτιλία και τις επενδύσεις.

Ωστόσο, οι γυναίκες επιχειρηματίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας απαιτούνται ουσιαστικές υποδομές και πολιτικές που θα διευκολύνουν τη δημιουργία και την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα.

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Η εποχή που οι μεγαλύτερες επιχειρηματικές αυτοκρατορίες θεωρούνταν αποκλειστικά ανδρική υπόθεση έχει παρέλθει. Γυναίκες βρίσκονται σήμερα στην κορυφή τραπεζικών ομίλων, ναυτιλιακών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, τεχνολογικών εταιρειών και πολυεθνικών οργανισμών.

Άλλες ξεκίνησαν από το μηδέν, άλλες κληρονόμησαν τεράστιες περιουσίες και ανέλαβαν να τις διαχειριστούν ή να τις αναπτύξουν. Και άλλες δημιούργησαν μέσα σε λίγα χρόνια επιχειρήσεις που εξελίχθηκαν σε διεθνή εμπορικά σήματα.

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Η 19η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, είναι μια καλή ευκαιρία να εξετάσουμε όχι μόνο τα ονόματα αλλά και τους πραγματικούς οικονομικούς αριθμούς πίσω από αυτές τις ιστορίες.

Η ημέρα καθιερώθηκε το 2014, με πρωτοβουλία της Αμερικανίδας επιχειρηματία Γουέντι Ντάιμοντ, με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην οικονομική δραστηριότητα.

Οι αριθμοί που αποκαλύπτουν την παγκόσμια εικόνα

Σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026, στον κόσμο καταγράφονται 481 γυναίκες δισεκατομμυριούχοι, οι οποίες αποτελούν περίπου το 14% του συνολικού αριθμού των δισεκατομμυριούχων.

Από αυτές, 122 χαρακτηρίζονται αυτοδημιούργητες, ενώ περίπου τα τρία τέταρτα έχουν αποκτήσει την περιουσία τους μέσω κληρονομιάς.

Αυτό σημαίνει ότι η γυναικεία παρουσία στις υψηλότερες βαθμίδες του παγκόσμιου πλούτου αυξάνεται, αλλά η οικονομική ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακή.

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κατάταξη του Forbes για το 2026 καταγράφει 43 αυτοδημιούργητες γυναίκες δισεκατομμυριούχους, έναντι μόλις 12 στην πρώτη αντίστοιχη κατάταξη του 2015.

Οι γυναίκες που κυριαρχούν διεθνώς

Άλις Γουόλτον – Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο

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Η κληρονόμος της Walmart βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του Forbes για το 2026, με εκτιμώμενη οικογενειακή και προσωπική περιουσία που στην περίπτωσή της αποτιμάται σε περίπου 134 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Walmart αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς οργανισμούς στον πλανήτη. Η περίπτωση της Άλις Γουόλτον δείχνει τη δύναμη του κληρονομημένου πλούτου, αλλά δεν αποτελεί παράδειγμα αυτοδημιούργητης επιχειρηματία.

Ραφαέλα Απόντε-Ντιαμάντ – Η βασίλισσα της παγκόσμιας ναυτιλίας

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Η Ιταλοελβετίδα επιχειρηματίας είναι συνιδρύτρια, μαζί με τον σύζυγό της Τζανλουίτζι Απόντε, της Mediterranean Shipping Company, γνωστής ως MSC.

Ο όμιλος έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρωταγωνιστή των θαλάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων, με δραστηριότητες και στην κρουαζιέρα.

Το Forbes εκτιμά την προσωπική της περιουσία στα 44,5 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2026, κατατάσσοντάς την ως την πλουσιότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα του κόσμου.

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Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μέγιερς – Η αυτοκρατορία της L’Oréal

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Η Γαλλίδα κληρονόμος συνδέεται με έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους καλλυντικών στον κόσμο.

Η L’Oréal διαθέτει διεθνή παρουσία και εμπορικά σήματα που καλύπτουν από τα καθημερινά προϊόντα ομορφιάς έως την πολυτελή περιποίηση.

Η τεράστια αξία των συμμετοχών της οικογένειας Μπετανκούρ αποδεικνύει ότι η βιομηχανία ομορφιάς είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας.

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Μελάνι Πέρκινς – Από μια ιδέα στην παγκόσμια αγορά λογισμικού

Η Αυστραλή συνιδρύτρια της Canva αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά της επιχειρηματικότητας.

Η πλατφόρμα σχεδιασμού δημιουργήθηκε για να κάνει την παραγωγή γραφικών και ψηφιακού περιεχομένου προσιτή σε ανθρώπους χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις.

Σήμερα χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς, δημιουργούς περιεχομένου και επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

Ντανιέλα Αμοντέι – Η γυναίκα πίσω από την Anthropic

Η συνιδρύτρια και πρόεδρος της Anthropic βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία αναπτύσσει τα μοντέλα Claude και συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η παρουσία της Αμοντέι αποτυπώνει τη μετατόπιση της οικονομικής ισχύος προς την τεχνολογία και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ελλάδα έχει τις δικές της ισχυρές γυναίκες

Στην Ελλάδα, η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στη ναυτιλία, στις επενδύσεις, στο εμπόριο και στα καταναλωτικά προϊόντα.

Η κατάταξη του Forbes για το 2026 περιλαμβάνει 21 Έλληνες δισεκατομμυριούχους, μεταξύ των οποίων αρκετές γυναίκες με ιδιαίτερα σημαντική οικονομική δραστηριότητα.

Βίκυ Σάφρα – Περιουσία 27,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η ελληνικής καταγωγής Βίκυ Σάφρα και τα τέσσερα παιδιά της καταλαμβάνουν την 94η θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Forbes.

Η οικογενειακή περιουσία συνδέεται με την τραπεζική και χρηματοοικονομική αυτοκρατορία που δημιούργησε ο εκλιπών σύζυγός της, Τζόζεφ Σάφρα.

Πρόκειται για περιουσία που συνδέεται με διεθνείς τραπεζικές δραστηριότητες και επενδύσεις, και όχι αποκλειστικά με την ελληνική αγορά.

Μαρία Αγγελικούση – Περιουσία 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η επικεφαλής του Angelicoussis Group είναι μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της διεθνούς ναυτιλίας.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και ξηρού φορτίου, σε έναν κλάδο όπου η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Μαρία Αγγελικούση ανέλαβε τη διοίκηση μιας μεγάλης οικογενειακής ναυτιλιακής επιχείρησης και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα γυναίκας που ασκεί ουσιαστική επιχειρηματική διοίκηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Forbes την κατατάσσει στην 509η θέση παγκοσμίως για το 2026.

Άννα Αγγελικούση – Περιουσία 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Μία ακόμη σημαντική εκπρόσωπος της ελληνικής ναυτιλίας, με οικογενειακές επιχειρηματικές δραστηριότητες στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Η παρουσία της επιβεβαιώνει ότι η ελληνική ναυτιλία παραμένει ένας από τους τομείς στους οποίους γυναίκες συμμετέχουν στη διοίκηση επιχειρήσεων με τεράστια αξία περιουσιακών στοιχείων.

Μαριάννα Λάτση – Περιουσία 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η Μαριάννα Λάτση και η οικογένειά της συνδέονται με έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, με ιστορική παρουσία στη ναυτιλία, στις τράπεζες και στις επενδύσεις.

Παράλληλα, η ίδια έχει αναπτύξει σημαντική κοινωφελή και πολιτιστική δραστηριότητα.

Το μεγάλο εμπόδιο για τις γυναίκες

Παρά τα εντυπωσιακά παραδείγματα, η πραγματικότητα για τις περισσότερες γυναίκες που θέλουν να επιχειρήσουν είναι πολύ διαφορετική.

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η εξασφάλιση επενδυτικών κεφαλαίων, οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η περιορισμένη εκπροσώπηση στα ανώτατα διοικητικά επίπεδα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές δυσκολίες.

Ειδικά στην Ελλάδα, η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας δεν μπορεί να περιορίζεται σε βραβεύσεις και επετειακές εκδηλώσεις.

Χρειάζονται ευκολότερη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών ιδεών, υποστήριξη των γυναικών στην περιφέρεια και ουσιαστικές διευκολύνσεις για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Το πραγματικό μήνυμα της 19ης Νοεμβρίου

Οι περιουσίες των δισεκατομμυριούχων εντυπωσιάζουν. Όμως η γυναικεία επιχειρηματικότητα δεν μετριέται μόνο σε δισεκατομμύρια.

Μετριέται και στη γυναίκα που δημιουργεί μια μικρή βιοτεχνία, στη νέα επιστήμονα που ιδρύει μια τεχνολογική εταιρεία, στην αγρότισσα που μετατρέπει την παραγωγή της σε εξαγώγιμο προϊόν και στη μητέρα που αποφασίζει να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση.

Η Ελλάδα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό, επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματικές δυνατότητες.

Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε περισσότερες γυναίκες να αποκτήσουν τη δυνατότητα όχι απλώς να εργαστούν, αλλά να δημιουργήσουν, να επενδύσουν, να καινοτομήσουν και να διοικήσουν.

Γιατί η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας δεν μπορεί να αξιοποιεί μόνο το μισό από το ταλέντο της κοινωνίας της.