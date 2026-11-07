Το Σάββατο, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανέθεσε στον Γκάντι Άιζενκοτ, τον ισχυρότερο πολιτικό αντίπαλο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, την εντολή να ηγηθεί των διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Η απόφαση έρχεται μετά τις εκλογές, οι οποίες οδήγησαν σε πολιτικό αδιέξοδο, καθώς κανένας από τους δύο πολιτικούς αντιπάλους δεν φαίνεται να διαθέτει ξεκάθαρη προοπτική εξασφάλισης της εξουσίας.

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Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ επέλεξε τον Γκάντι Άιζενκοτ για σχηματισμό κυβέρνησης – Βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου

Το Σάββατο, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανέθεσε στον Γκάντι Άιζενκοτ, τον ισχυρότερο πολιτικό αντίπαλο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, την εντολή να ηγηθεί των διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Η απόφαση έρχεται μετά τις εκλογές, οι οποίες οδήγησαν σε πολιτικό αδιέξοδο, καθώς κανένας από τους δύο πολιτικούς αντιπάλους δεν φαίνεται να διαθέτει ξεκάθαρη προοπτική εξασφάλισης της εξουσίας.