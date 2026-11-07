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Ο ίδιος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των αραβικών κομμάτων, χαρακτηρίζοντάς τα υποστηρικτές της τρομοκρατίας που απειλούν την ασφάλεια της χώρας.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι μια κυβέρνηση εξαρτώμενη από αραβικά κόμματα θα διέλυε το κράτος εκ των έσω και θα αδυνατούσε να αντιμετωπίσει τις εξωτερικές απειλές.

Εν αναμονή της απόφασης του προέδρου Χέρτζογκ για την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, η χώρα παραμένει αντιμέτωπη με ένα κρίσιμο πολιτικό αδιέξοδο.

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Σε υψηλούς τόνους συνεχίζει την αντιπαράθεσή του με την αντιπολίτευση ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαπολύοντας επίθεση κατά των αραβικών κομμάτων και ζητώντας τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό την ηγεσία του Λικούντ.

Ο Νετανιάχου κάλεσε τα κόμματα του εθνικού χώρου και τις υπόλοιπες σιωνιστικές πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν σε μια ευρεία κυβέρνηση υπό την ηγεσία της παράταξής του. «Υπάρχει μια κυβέρνηση που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση: μια ευρεία εθνική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Λικούντ, με εμένα επικεφαλής, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι δυνάμεις του εθνικού στρατοπέδου και όλα τα σιωνιστικά κόμματα που επιθυμούν να προσχωρήσουν», δήλωσε.

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Με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να έχει προαναγγείλει ότι θα ανακοινώσει την Κυριακή την απόφασή του για το σε ποιον πολιτικό αρχηγό θα αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από τη στήριξη αραβικών κομμάτων, τα οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», θα απειλούσε την ασφάλεια και την ενότητα της χώρας.

«Όχι μόνο μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να πολεμήσει τους εχθρούς μας, αλλά θα μας διέλυε εκ των έσω», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «διακυβεύεται η ίδια μας η ύπαρξη».

אחדות לאומית 🇮🇱 pic.twitter.com/YuTxqwAdCZ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 7, 2026

Η κοινοβουλευτική αριθμητική και ο ρόλος των αραβικών κομμάτων

Η παρέμβαση Νετανιάχου έρχεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς το μπλοκ του διαθέτει 53 έδρες στην Κνεσέτ, υπολείπεται δηλαδή κατά οκτώ της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 61 βουλευτών.

Τα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνουν 48 έδρες, ενώ τα αραβικά κόμματα διαθέτουν συνολικά 19, γεγονός που τα καθιστά καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των κοινοβουλευτικών συσχετισμών.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη 67 βουλευτών για να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ωστόσο, η υποστήριξη αυτή δεν συνεπάγεται αυτομάτως και τη δυνατότητα συγκρότησης ενός σταθερού κυβερνητικού συνασπισμού. Ο ίδιος έχει αποκλείσει τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων στην κυβέρνησή του, περιορίζοντας σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές του.

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Νετανιάχου: Αιχμές για το Ιράν και τα αραβικά κόμματα

Στις νέες δηλώσεις του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις με τις απειλές που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει η χώρα από το Ιράν και τους συμμάχους του.

«Το ριζοσπαστικό Ισλάμ είναι η πρόκληση που διαλύει σήμερα χώρες στην Ευρώπη. Είναι η πρόκληση που απειλεί και εμάς. Μας απειλεί απ’ έξω, μέσω του Ιράν και των συμμάχων του, και από μέσα, μέσω ισλαμιστικών κομμάτων που υποστηρίζουν την τρομοκρατία», ανέφερε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τα αραβικά κόμματα ότι επιδιώκουν να υπονομεύσουν τον εβραϊκό χαρακτήρα του κράτους και την ικανότητά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Υποστήριξε, επίσης, ότι μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από τη στήριξή τους δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις εξωτερικές απειλές.

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Ο Νετανιάχου επιτέθηκε και στους ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τους ότι θέτουν το προσωπικό και κομματικό τους συμφέρον πάνω από το εθνικό, επιδιώκοντας να σχηματίσουν κυβέρνηση μειοψηφίας.

Η στρατηγική του Νετανιάχου και η πρόταση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη νέα παρέμβασή του ο Νετανιάχου δεν ξεκαθαρίζει ποιος θα πρέπει να ηγηθεί μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Επιμένει, ωστόσο, ότι σε αυτήν πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι προηγούμενοι κυβερνητικοί του εταίροι, συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών και υπερορθόδοξων κομμάτων.

Με αυτή τη θέση, επιχειρεί να διατηρήσει ενωμένο το πολιτικό του στρατόπεδο, θέτοντας ταυτόχρονα όρους που δυσκολεύουν την προσέγγιση των αντιπάλων του. Η πρότασή του δεν συνιστά απαραίτητα υποχώρηση από τη διεκδίκηση της εξουσίας, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο πολιτικής πίεσης προς τις υπόλοιπες δυνάμεις.

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Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους προσδίδει στην αντιπαράθεση και η προειδοποίησή του για τον κίνδυνο εμφύλιας σύγκρουσης στην περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης που θα στηρίζεται στα αραβικά κόμματα. Η αναφορά αυτή αναδεικνύει το βάθος του πολιτικού διχασμού που έχει προκαλέσει η εκλογική αναμέτρηση.

Στην ουσία, ο Νετανιάχου επιχειρεί να μεταφέρει το επίκεντρο της συζήτησης από την κοινοβουλευτική αριθμητική στη νομιμοποίηση μιας ενδεχόμενης κυβέρνησης που θα στηρίζεται στις ψήφους των αραβικών κομμάτων. Παράλληλα, επιδιώκει να αυξήσει το πολιτικό κόστος για τον Άιζενκοτ και να περιορίσει τις πιθανότητες συνεννόησης μεταξύ των διαφορετικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

Η απόφαση Χέρτζογκ και το ενδεχόμενο νέων εκλογών

Το επόμενο καθοριστικό βήμα αναμένεται την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, όταν ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, καλείται να αποφασίσει σε ποιον θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

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Η απόφαση αυτή θα σηματοδοτήσει την έναρξη της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων, χωρίς ωστόσο να εγγυάται την άρση του πολιτικού αδιεξόδου.

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Ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ενώ η αδυναμία εξασφάλισης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από οποιοδήποτε στρατόπεδο διατηρεί ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέας προσφυγής στις κάλπες.

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