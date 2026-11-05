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Ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν δηλώνει διατεθειμένος να συνεργαστεί με το κόμμα Ενωμένο Ιουδαϊσμό της Τορά, ιεραρχώντας την απομάκρυνση του Μπένιαμιν Νετανιάχου ως τον σημαντικότερο στόχο.

Το κόμμα Ενωμένο Ιουδαϊσμό της Τορά απέφυγε να υποδείξει υποψήφιο στον πρόεδρο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον Άιζενκοτ.

Στελέχη της αντιπολίτευσης απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας μαζί με το κόμμα του Νετανιάχου, παρά τις εκκλήσεις ορισμένων πολιτών.

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Το Ισραήλ φαίνεται να βρίσκεται κοντά στον σχηματισμό κυβέρνησης από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που επιδιώκουν την απομάκρυνση του Μπένιαμιν Νετανιάχου από την εξουσία.

Την Πέμπτη, ο Γκάντι Άιζενκοτ και οι πολιτικοί του σύμμαχοι είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ. Εκτός απροόπτου, ο τελευταίος αναμένεται να αναθέσει στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Με τον Ισραηλινό πρόεδρο συναντήθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι της Ενωμένης Λίστας, του αραβικού κόμματος της χώρας.

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Στο πλευρό του Άιζενκοτ βρίσκονται το κόμμα του Ναφτάλι Μπένετ, ο Γιάιρ Γκολάν από τους Δημοκρατικούς, στους οποίους έχει ενταχθεί και το πρώην Εργατικό Κόμμα, καθώς και ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, επικεφαλής του Yisrael Beytenu.

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ωρών αφορά τη στάση του Λίμπερμαν, ο οποίος φέρεται να έχει εγκαταλείψει την προηγούμενη άρνησή του για συνεργασία με τα υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα. Ειδικότερα, εμφανίζεται πλέον διατεθειμένος να συνεργαστεί με το Ενωμένο Ιουδαϊσμό της Τορά (UTJ), εξέλιξη που θα μπορούσε να διευκολύνει τη συμμετοχή των συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων σε μια νέα κυβέρνηση.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Πέμπτη το Κανάλι 12, ο Λίμπερμαν, παρά την κοσμική πολιτική του ταυτότητα και τις διαχρονικές αντιπαραθέσεις του με τις θρησκευτικές παρατάξεις, φαίνεται να θεωρεί την απομάκρυνση του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου ως έναν περισσότερο επείγοντα στόχο.

Την ίδια στιγμή, το UTJ, το οποίο αποτελεί εδώ και χρόνια σύμμαχο του Νετανιάχου, αποφάσισε σήμερα να μην υποδείξει ούτε τον ίδιο ούτε κάποιο άλλο πρόσωπο στον πρόεδρο Χέρτζογκ. Η συγκεκριμένη στάση εκτιμάται ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του κόμματος σε έναν μελλοντικό κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον Άιζενκοτ.

Από την άλλη πλευρά, στελέχη της αντιπολίτευσης ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας στην οποία θα περιλαμβάνεται και το κόμμα του Νετανιάχου.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση της βουλευτού Μεϊράβ Κοέν, η οποία δήλωσε ότι «δεν κάνεις δουλειές με σκορπιούς. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπηρέτησα σε κυβέρνηση ενότητας και, αντί να ωφελήσω τη χώρα μου, κατέληξα να της προκαλέσω ζημιά».

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Σε ακόμη πιο αυστηρό τόνο κινήθηκε ο βουλευτής Ραμ Μπεν-Μπαράκ, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει «ενότητα με ανθρώπους που έχουν φασιστικές κοσμοθεωρίες».

Παρά τις συγκεκριμένες αντιδράσεις, περίπου 200 πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία του προέδρου της χώρας, ζητώντας τη δημιουργία μιας ευρύτερης κυβέρνησης ενότητας, στην οποία θα συμμετέχει και το Λικούντ του Νετανιάχου.

Σε κάθε περίπτωση, το κόμμα Γιασάρ του Άιζενκοτ έχει απορρίψει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συμμετοχής του Λικούντ στον νέο κυβερνητικό συνασπισμό.

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