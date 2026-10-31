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Η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι υπογράμμισε τη στήριξη του Τελ Αβίβ προς την Αθήνα αναφορικά με την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο «δεν έχει καμία νομική ισχύ, εγκυρότητα ή νομιμότητα».

Η κα Γιανάι καταδικάζει το γεγονός ότι η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης «αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών».

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«Το Ισραήλ σέβεται ακλόνητα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς και τις αρχές του διεθνούς δικαίο», έγραψε στην ανάρτησή της στο Facebook.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Πνινάτ Γιανάι

«Στο πλαίσιο της θαλάσσιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, οι δύο χώρες επιχειρούν να χαράξουν θαλάσσια σύνορα αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και της Ρόδου — δύο πανέμορφων νησιών στα οποία τόσοι πολλοί Ισραηλινοί λατρεύουν να περνούν τις διακοπές τους.

Το Ισραήλ καταδικάζει απερίφραστα αυτή τη συμφωνία και τονίζει ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ, εγκυρότητα ή νομιμότητα.

Το Ισραήλ σέβεται ακλόνητα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Καμία συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να υπονομεύσει τα νόμιμα δικαιώματα μιας τρίτης χώρας».