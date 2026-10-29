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Ο Ντιν Λίβνεχ διαβεβαίωσε ότι η εκλογική διαδικασία διεξήχθη νόμιμα και δεν υπάρχουν αποδείξεις για συστηματικές παρατυπίες ή παραβιάσεις.

Ο επικεφαλής του κόμματος Ράαμ, Μανσούρ Αμπάς, απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες για εκλογική νοθεία που αφορούν την αραβική μειονότητα.

Ο αστυνομικός επίτροπος Ντάνιελ Λέβι δεσμεύτηκε για την ενδελεχή και αμερόληπτη διερεύνηση κάθε καταγγελίας που σχετίζεται με την εκλογική διαδικασία.

Το αίτημα για έρευνα από τη Σιν Μπετ αφορά απόρρητες πληροφορίες που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης και δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί.

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Ο προσωρινός γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ Ντιν Λίβνεχ χαρακτήρισε ως «ανυπόστατους» τους ισχυρισμούς του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετιανιάχου ότι ξένοι δρώντες, όπως η Τουρκία και το Κατάρ επενέβησαν χρηματοδοτώντας οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν με στόχο την κινητοποίηση Αράβων πολιτών του Ισραήλ για να συμμετάσχουν στις εκλογές. Τόνισε ότι εκλογική διαδικασία κύλησε νόμιμα και δεν υπάρχουν αποδείξεις για παρατυπίες, σύμφωνα με το Times of Israel.

«Οι εκλογές για την Κνεσέτ διεξήχθησαν νόμιμα. Η ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας στα εκλογικά τμήματα περιφρουρήθηκε αυστηρά και, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει καμία βάση για ισχυρισμούς περί συστηματικών παραβιάσεων», αναφέρει ο Λίβνεχ σε επιστολή του προς τον βουλευτή του κόμματος «Yesh Atid», Βλαντιμίρ Μπέλιακ, μέλος της επιτροπής.

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Now the director of the Central Elections Committee, Dean Livne, says the Likud’s allegations of widespread fraud are baseless and "here is no basis for allegations of systematic violations of election integrity". https://t.co/iWKpfEKp2y — Eylon Levy (@EylonALevy) October 29, 2026

Ο Λίβνεχ σημείωσε ότι το αίτημα του προέδρου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή Νοάμ Σολμπέργκ, για τη διενέργεια έρευνας από τη Σιν Μπετ, αφορούσε απόρρητες πληροφορίες που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, προσθέτοντας ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί. Όπως μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12, η έρευνα βασίζεται σε πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες έφτασαν στη Σιν Μπετ και παρουσιάστηκαν στον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής και δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του Ράαμ απέρριψε ξανά τις κατηγορίες εναντίον της αραβικής μειονότητας για εκλογική νοθεία. «Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό», δήλωσε ο Αμπάς, σύμφωνα με δήλωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπός του.

«Το Ράαμ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό το θέμα ή οποιοδήποτε άλλο θέμα και δηλώνουμε ότι θα συνεργαστούμε πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου για να διαπιστωθεί η αλήθεια».

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ηγετική μορφή της Ακροδεξιάς και μέρος του μπλοκ Νετανιάχου, ζήτησε να συλληφθούν οι επικεφαλής των αραβικών κομμάτων, που αποτελούν στόχο κατηγοριών ότι υποστηρίχθηκαν από το εξωτερικό.

Ο αστυνομικός επίτροπος Ντάνιελ Λέβι δήλωσε αργότερα ότι κάθε καταγγελία που λαμβάνεται σε σχέση με τις εκλογές θα διερευνάται ενδελεχώς και αμερόληπτα. Αν προκύψει υποψία για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, η αστυνομία θα ενεργήσει αποφασιστικά προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να οδηγηθούν οι εμπλεκόμενοι στη δικαιοσύνη, τόνισε.