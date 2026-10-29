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Η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Shin Bet διερευνά τις καταγγελίες για πιθανή ξένη χρηματοδότηση και εξαγορά ψήφων κατόπιν εντολής του προέδρου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Παρά τις υποψίες για ομοιότητες με μεθόδους χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, οι ισχυρισμοί περί εμπλοκής ξένων κρατών δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια.

Η ισραηλινή αστυνομία απέρριψε τους ισχυρισμούς του Λικούντ περί εκλογικής νοθείας, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τους στηρίζουν.

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Το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά ότι η Τουρκία και το Κατάρ ενδέχεται να αποτελούν τις πηγές χρηματοδότησης οργανώσεων που δραστηριοποιήθηκαν με στόχο την κινητοποίηση Αράβων πολιτών του Ισραήλ για να συμμετάσχουν στις εκλογές. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, Shin Bet, σύμφωνα με δημοσιεύματα εβραϊκών μέσων ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12, η έρευνα βασίζεται σε πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες έφτασαν στη Shin Bet και παρουσιάστηκαν στον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, Νόαμ Σόλμπεργκ.

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Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι δίαυλοι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά χρημάτων προς τις συγκεκριμένες οργανώσεις παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με εκείνους που είχαν αξιοποιηθεί στο παρελθόν για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί περί εμπλοκής της Τουρκίας και του Κατάρ δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια.

Το πρωί, ο Σόλμπεργκ έδωσε εντολή στον επικεφαλής της Shin Bet, Νταβίντ Ζίνι, να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις «υπόνοιες για ξένη χρηματοδότηση και την υποψία εξαγοράς ψήφων από ξένους φορείς».Την Τρίτη, ο επικεφαλής της Shin Bet είχε δηλώσει ότι η εκλογική διαδικασία εξελισσόταν «καλά μέχρι στιγμής», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν υψηλή.

«Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε με σιγουριά τους πολίτες του Ισραήλ ότι οι εκλογές παρακολουθούνται και διεξάγονται με ορθό και υποδειγματικό τρόπο», είχε αναφέρει ο Ζίνι. Πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εβραϊκά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι το Λικούντ σχεδίαζε να αμφισβητήσει τα εκλογικά αποτελέσματα σε περιοχές με αραβικό πληθυσμό και να υποστηρίξει ότι οι εκλογές «εκλάπησαν», σε περίπτωση που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν εξασφάλιζε τη νίκη.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, το κόμμα είχε προετοιμάσει εκ των προτέρων σειρά καταγγελιών και ισχυρισμών περί εκλογικής νοθείας, τους οποίους σκόπευε να προβάλει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ωστόσο, η ισραηλινή αστυνομία απέρριψε τους ισχυρισμούς του Λικούντ ότι οι εκλογές «εκλάπησαν» από τα αραβικά κόμματα, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τους στηρίζουν.

Η απόρριψη των καταγγελιών περί εκλογικής νοθείας από την αστυνομία αφορά τους ισχυρισμούς του Λικούντ για την εκλογική διαδικασία και δεν συνιστά πόρισμα για τη χωριστή έρευνα της Shin Bet σχετικά με την ενδεχόμενη χρηματοδότηση οργανώσεων από ξένους φορείς.

Με πληροφορίες από The Times of Israel