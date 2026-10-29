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Η αδυναμία συγκρότησης κυβέρνησης οδηγεί σε δύσκολες μετεκλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ το κόμμα Λικούντ προβάλλει καταγγελίες για παρατυπίες σε αραβικές εκλογικές περιφέρειες.

Τα αραβικά κόμματα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο πολιτικό αδιέξοδο, καθώς η αυξημένη συμμετοχή τους επηρέασε καθοριστικά το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τα κόμματα, ενώ ο Νετανιάχου παραμένει πρωθυπουργός μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

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Η εκλογική πρωτιά του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν εξασφαλίζει κυβερνητική πλειοψηφία. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που αναφέρονται στην επισκόπηση, το μπλοκ του συγκεντρώνει 53 έδρες, το αντίπαλο μπλοκ 48 και τα αραβικά κόμματα 19. Για την πλειοψηφία στην Κνεσέτ απαιτούνται 61 έδρες. Τα στοιχεία δεν αποτελούν οριστικό αποτέλεσμα.

Τα τέσσερα σενάρια για την επόμενη κυβέρνηση

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Η ισραηλινή κάλπη δεν έδωσε σε κανένα στρατόπεδο τις 61 έδρες που απαιτούνται για πλειοψηφία στην Κνεσέτ. Στην προσωρινή κατανομή των 120 εδρών, το μπλοκ Νετανιάχου συγκεντρώνει 53, η αντιπολίτευση υπό τον Γκάντι Αϊζενκοτ 48 και τα αραβικά κόμματα 19. Τέσσερις διαφορετικές πολιτικές διαδρομές βρίσκονται στο τραπέζι.

Πρώτο σενάριο: Ο Νετανιάχου προσελκύει βουλευτές της αντιπολίτευσης

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός θα μπορούσε να επιδιώξει τη στήριξη τουλάχιστον οκτώ επιπλέον βουλευτών, προσεγγίζοντας δεξιούς πολιτικούς που σήμερα βρίσκονται απέναντί του. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται ο Ναφτάλι Μπένετ και ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν. Οι προεκλογικές δεσμεύσεις τους εναντίον του Νετανιάχου, καθώς και οι διαφωνίες για τη στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων, καθιστούν τη συνεργασία ιδιαίτερα δύσκολη.

Δεύτερο σενάριο: Κυβέρνηση Αϊζενκοτ με αραβική στήριξη

Το αντιπολιτευόμενο μπλοκ των 48 εδρών δεν μπορεί να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση. Μαζί με τις 19 έδρες των αραβικών κομμάτων φτάνει αριθμητικά τις 67, αλλά η πολιτική συμφωνία δεν είναι δεδομένη. Η Ενωμένη Αραβική Λίστα έχει εμφανιστεί ανοικτή στη συμμετοχή, ενώ η Κοινή Λίστα στη στήριξη χωρίς κυβερνητική συμμετοχή. Ο Λίμπερμαν και άλλοι αντιπολιτευόμενοι απορρίπτουν την εξάρτηση από αραβικά κόμματα.

Τρίτο σενάριο: Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

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Μια ευρύτερη συνεργασία του Λικούντ με δυνάμεις του κέντρου, ακόμη και με τον Αϊζενκοτ, θα μπορούσε να υπερβεί το αδιέξοδο. Όμως ο Αϊζενκοτ έχει δεσμευτεί να μη συμμετάσχει σε κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου. Η περιφερειακή ασφάλεια και ενδεχόμενη νέα κρίση με το Ιράν αναφέρονται από αναλυτές ως παράγοντες που θα μπορούσαν να εντείνουν τις πιέσεις για συνεννόηση, όχι ως δεδομένη εξέλιξη.

Τέταρτο σενάριο: Νέες εκλογές και παραμονή Νετανιάχου

Εάν αποτύχουν οι διαβουλεύσεις και οι εντολές σχηματισμού κυβέρνησης, το Ισραήλ μπορεί να οδηγηθεί σε νέα εκλογική αναμέτρηση μέσα στο 2027. Ως τότε ο Νετανιάχου θα μπορούσε να συνεχίσει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός, παρά την απώλεια της πλειοψηφίας του. Αυτή είναι η βασική ιδιαιτερότητα του μετεκλογικού σκηνικού.

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Πέμπτο σενάριο: Ο πρόεδρος Χέρτσογκ σε άμεση ενέργεια, οι εκκρεμείς ψήφοι και το Ιράν

Μετά την οριστικοποίηση της καταμέτρησης, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις για την ανάθεση εντολής σχηματισμού κυβέρνησης. Παραμένουν προς καταμέτρηση ειδικές ψήφοι που μπορούν να μεταβάλουν την τελική κατανομή. Παράλληλα, η αντιπαράθεση με το Ιράν και οι τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προσθέτουν διεθνή διάσταση στην κρίση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί απόφαση για νέα στρατιωτική επίθεση.

Οι ισραηλινές εφημερίδες

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Yedioth Ahronoth – Ynet: Επικεντρώνεται στη μεταβολή των αρχικών exit polls, στην αυξημένη αραβική συμμετοχή και στις δύσκολες μετεκλογικές διαπραγματεύσεις.

Haaretz: Αναδεικνύει την υψηλή συμμετοχή και την ενίσχυση των αραβικών κομμάτων. Οι αρχικές εκτιμήσεις διαφοροποιήθηκαν στην καταμέτρηση.

Maariv: Προβάλλει την αδυναμία συγκρότησης σαφούς κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

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Israel Hayom: Δίνει έμφαση στο αδιέξοδο και στη νέα κοινοβουλευτική βαρύτητα των αραβικών κομμάτων.

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The Jerusalem Post: Εξετάζει σενάρια κυβέρνησης συνεργασίας, εθνικής ενότητας ή νέων εκλογών και καταγράφει τις καταγγελίες του Λικούντ.

Οι καταγγελίες για νοθεία

Λικούντ: Το κόμμα καταγγέλλει παρατυπίες σε αραβικές εκλογικές περιφέρειες. Οι ισχυρισμοί δεν συνιστούν αποδεδειγμένη νοθεία και χρειάζονται έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

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Οι αμερικανικές εφημερίδες και τα πρακτορεία

The Washington Post: Επισημαίνει την πολιτική αντοχή του Νετανιάχου αλλά και την απουσία αυτοδύναμης πλειοψηφίας.

Associated Press: Εστιάζει στην αριθμητική των συνεργασιών και στον κρίσιμο ρόλο της υποστήριξης από αραβικά κόμματα.

The Wall Street Journal: Σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις σχηματισμού κυβέρνησης μπορούν να παραταθούν επί εβδομάδες.

Ντόναλντ Τραμπ: Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξέφρασε ενδιαφέρον να βοηθήσει τον Νετανιάχου στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο ευρωπαϊκός Τύπος

Le Monde: Αναλύει την αδυναμία τόσο της απερχόμενης κυβερνητικής παράταξης όσο και της αντιπολίτευσης να επιτύχουν καθαρή πλειοψηφία.

The Guardian: Διαχωρίζει το αποτέλεσμα της κάλπης από τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Το κύριο άρθρο της αποτελεί γνώμη της εφημερίδας.

BBC: Εξετάζει γιατί η πρωτιά Νετανιάχου δεν αρκεί και ποια είναι τα εμπόδια συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα.

Financial Times, El País, Der Spiegel: Η διαθέσιμη επισκόπηση περιλαμβάνει κυρίως προεκλογικές αναφορές, όχι επιβεβαιωμένα σημερινά πρωτοσέλιδα.

Ο Τύπος της Μέσης Ανατολής

Asharq Al-Awsat: Εστιάζει στην πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου.

Al-Akhbar: Παρουσιάζει την εκλογική εικόνα ως υποχώρηση της πολιτικής του κυριαρχίας.

Al-Khaleej: Αναδεικνύει την εκλογική επίδοση των αραβικών κομμάτων.

Al-Quds Al-Arabi: Στέκεται στην αβεβαιότητα για το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού.

Al-Araby Al-Jadeed: Προβάλλει καταγγελίες για πιέσεις σε Άραβες ψηφοφόρους.

Al Jazeera: Τονίζει ότι δεν υπάρχει σαφής νικητής και εξετάζει την πιθανότητα εξωτερικής κοινοβουλευτικής στήριξης.

Anadolu: Μεταφέρει τη θέση της Κοινής Λίστας ότι η αυξημένη αραβική προσέλευση εμπόδισε την αυτοδυναμία του μπλοκ Νετανιάχου.

Το πολιτικό παράδοξο

Η επόμενη ημέρα: Οι 48 έδρες του αντίπαλου μπλοκ και οι 19 των αραβικών κομμάτων αθροίζουν 67, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει συμφωνία για κοινή κυβέρνηση. Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ αναμένεται να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις μετά τα επίσημα αποτελέσματα. Μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ο Νετανιάχου παραμένει πρωθυπουργός.

Πηγές για διασταύρωση: Ynet, Haaretz, Maariv, Israel Hayom, Jerusalem Post, Washington Post, Associated Press, Wall Street Journal, Le Monde, Guardian, BBC, Al Jazeera, Anadolu, Times of Israel.