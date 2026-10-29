Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο νέα προγράμματα επιδοτήσεων με προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ προετοιμάζονται για την εγκατάσταση 32.000 αντλιών θερμότητας και 68.000 ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες.

Η χρηματοδότηση θα καλύπτει το 50% της επιλέξιμης δαπάνης, με το ποσοστό να αυξάνεται στο 55% για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Εξετάζεται η έγκριση των αιτήσεων με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, ενώ σχεδιάζονται διαδοχικοί κύκλοι χρηματοδότησης για την επιτάχυνση των εγκρίσεων.

Η έναρξη των αιτήσεων εξαρτάται από τη διαδικασία ανάθεσης της διαχείρισης των προγραμμάτων, με το χρονοδιάγραμμα να παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστο.

Οι ενδιαφερόμενοι αναμένουν τη δημοσίευση των επίσημων οδηγών που θα καθορίζουν τα εισοδηματικά κριτήρια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

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Μια νέα ευκαιρία για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους αναμένεται να αποκτήσουν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς προετοιμάζονται δύο νέα προγράμματα επιδοτήσεων για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων εκτιμάται σε 200 εκατ. ευρώ, με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 νοικοκυριά.

Η χρηματοδότηση θα καλύπτει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το 50% της επιλέξιμης δαπάνης, ενώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά το ποσοστό επιδότησης προβλέπεται να αυξηθεί στο 55%. Η σημασία των νέων προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος της ενέργειας εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

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Ποιες εγκαταστάσεις θα επιδοτούνται

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη χρηματοδότηση δύο κατηγοριών εξοπλισμού:

32.000 αντλίες θερμότητας , οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν συμβατικά συστήματα θέρμανσης, περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας.

, οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν συμβατικά συστήματα θέρμανσης, περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας. 68.000 ηλιακούς θερμοσίφωνες, που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού και μειώνουν τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν μία από τις βασικές τεχνολογίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με κατάλληλη θερμομόνωση και σωστή διαστασιολόγηση. Αντίστοιχα, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ζεστό νερό, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας.

Προτεραιότητα στη σειρά υποβολής

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που εξετάζονται αφορά τον τρόπο επιλογής των δικαιούχων. Στο τραπέζι βρίσκεται η εφαρμογή της διαδικασίας «first in, first out», δηλαδή η έγκριση των επιλέξιμων αιτήσεων με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους. Εφόσον υιοθετηθεί αυτό το μοντέλο, η έγκαιρη υποβολή της αίτησης θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ενεργοποίηση διαδοχικών κύκλων χρηματοδότησης, ύψους 10 έως 30 εκατ. ευρώ, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία εγκρίσεων και να περιοριστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί σε προηγούμενα προγράμματα.

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Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η διαδικασία ανάθεσης της διαχείρισης των προγραμμάτων. Εάν παραταθεί η συνεργασία με τον υφιστάμενο σύμβουλο διαχείρισης, η προκήρυξη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον απαιτηθεί νέος διαγωνισμός, η έναρξη ενδέχεται να μεταφερθεί εντός του 2027.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

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Οι πολίτες θα πρέπει να περιμένουν τη δημοσίευση των επίσημων οδηγών, στους οποίους θα καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ανώτατα ποσά χρηματοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην επιλογή του εξοπλισμού, καθώς μια αντλία θερμότητας πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κτιρίου, ενώ η απόδοση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα εξαρτάται από τη χωρητικότητα, την εγκατάσταση και τις ανάγκες κατανάλωσης ζεστού νερού.