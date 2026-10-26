Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να παρατείνει τις επιδοτήσεις καυσίμων έως τα μέσα Νοεμβρίου λόγω των αυξημένων διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχιση του ισχύοντος καθεστώτος ενισχύσεων αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Οι υφιστάμενες ενισχύσεις αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, μειώνοντας το κόστος για νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει επιπλέον παρεμβάσεις, όπως την επαναφορά του Fuel Pass, αξιοποιώντας το διαθέσιμο αποθεματικό των 300 εκατομμυρίων ευρώ.

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Νέα παράταση στις επιδοτήσεις των καυσίμων για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου δρομολογεί η κυβέρνηση, καθώς η εκτίναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου απειλεί να προκαλέσει νέο κύμα ανατιμήσεων στην ελληνική αγορά. Το ισχύον καθεστώς ενισχύσεων εκπνέει στις 31 Οκτωβρίου, ωστόσο οι πληροφορίες συγκλίνουν στη συνέχισή του έως τις 15 Νοεμβρίου. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός της εβδομάδας.

Πόσο μειώνονται σήμερα οι τιμές στην αντλία

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Με βάση το ισχύον καθεστώς, οι καταναλωτές επωφελούνται από τις ακόλουθες ενισχύσεις:

Πετρέλαιο θέρμανσης: 40 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων 20 λεπτά καλύπτονται από το κράτος και 20 λεπτά από τα διυλιστήρια.

40 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων 20 λεπτά καλύπτονται από το κράτος και 20 λεπτά από τα διυλιστήρια. Πετρέλαιο κίνησης: 20 λεπτά ανά λίτρο, με κρατική συμμετοχή 15 λεπτών και έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια.

20 λεπτά ανά λίτρο, με κρατική συμμετοχή 15 λεπτών και έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη: 10 λεπτά ανά λίτρο, με χρηματοδότηση από το Δημόσιο.

Εφόσον διατηρηθούν οι ίδιες ενισχύσεις, ένα νοικοκυριό που αγοράζει 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης θα συνεχίσει να εξοικονομεί 400 ευρώ σε σχέση με την τιμή χωρίς την επιδότηση.

Αντίστοιχα, για έναν επαγγελματία που καταναλώνει 2.500 λίτρα ντίζελ τον μήνα, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 500 ευρώ, εφόσον ισχύει η έκπτωση των 20 λεπτών σε ολόκληρη την ποσότητα.

Συναγερμός για τις διεθνείς τιμές

Η τιμή του Brent έχει ξεπεράσει τα 116 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας τα 120 δολάρια, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έχει υπερβεί τα 93 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την ανησυχία για νέες επιβαρύνσεις στα νοικοκυριά, στις μεταφορές και στο κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων.

Επιστρέφει το Fuel Pass;

Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται ήδη πρόσθετες παρεμβάσεις, εφόσον οι διεθνείς τιμές παραμείνουν υψηλές.

Μεταξύ των σεναρίων βρίσκεται η επαναφορά του Fuel Pass, καθώς και η αύξηση της επιδότησης για τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες του Νοεμβρίου. Όλα βέβαια θα εξαρτηθούν από τον “κουμπαρά”… Θυμίζουμε, ότι το δημοσιονομικό κόστος των υφιστάμενων παρεμβάσεων ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ, ενώ το διαθέσιμο αποθεματικό των 300 εκατ. ευρώ δημιουργεί περιθώρια συνέχισης της στήριξης.