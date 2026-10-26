Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο σχεδιασμός του Προϋπολογισμού για το 2027 προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω της αναθεώρησης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος και της μείωσης της προκαταβολής φόρου.

Οι αλλαγές στον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026, επιφέροντας οφέλη κυρίως σε όσους πληρούν αυστηρά κριτήρια φορολογικής και εργασιακής συμμόρφωσης.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% θα ισχύσει για το φορολογικό έτος 2027, βελτιώνοντας τη ρευστότητα των ατομικών επιχειρήσεων στις δηλώσεις του 2028.

Τα οφέλη εξαρτώνται από το ύψος του εισοδήματος του κάθε επαγγελματία και την υπαγωγή τους στις νέες ρυθμίσεις που αφορούν το τεκμαρτό εισόδημα.

Επιπλέον, προβλέπεται ειδική μέριμνα για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς και συγκεκριμένες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων, όπως οι ιδιοκτήτες ταξί.

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Πόσα χρήματα θα γλιτώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από την εφορία και ποιοι θα δουν πραγματικά μικρότερο εκκαθαριστικό; Οι φορολογικές αλλαγές που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του Προϋπολογισμού του 2027 φέρνουν ελαφρύνσεις για χιλιάδες αυτοαπασχολουμένους, με το όφελος να εξαρτάται από το εισόδημα, τον τρόπο φορολόγησης και τη φορολογική συνέπεια κάθε επαγγελματία.

Για όσους δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη 15.000, 20.000 ή 30.000 ευρώ, οι αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε μικρότερη φορολογική επιβάρυνση.

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Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά τον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, με ευνοϊκότερη μεταχείριση για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από το φορολογικό έτος 2026 προβλέπεται η απαλλαγή από συγκεκριμένες προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, οι οποίες συνδέονται με τον κύκλο εργασιών, το κόστος μισθοδοσίας και τον υψηλότερο μισθό εργαζομένου. Η αλλαγή αφορά κυρίως όσους εμφανίζουν πραγματικά κέρδη χαμηλότερα από το τεκμαρτό εισόδημα που τους προσδιορίζει η εφορία.

Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας που δηλώνει καθαρά κέρδη 15.000 ευρώ, αλλά φορολογείται για μεγαλύτερο ποσό εξαιτίας των προσαυξήσεων, μπορεί να δει τον φόρο του να μειώνεται, εφόσον πληροί τις νέες προϋποθέσεις. Αντίθετα, για όσους φορολογούνται ήδη με βάση τα πραγματικά τους κέρδη και δεν επηρεάζονται από τις συγκεκριμένες προσαυξήσεις, η παρέμβαση στο τεκμαρτό εισόδημα δεν δημιουργεί πρόσθετη ελάφρυνση.

Πόσος φόρος αναλογεί σε εισοδήματα 15.000, 20.000 και 30.000 ευρώ

Με βάση τη φορολογική κλίμακα που ισχύει από το φορολογικό έτος 2026, τα ενδεικτικά ποσά για επαγγελματίες άνω των 30 ετών, χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, διαμορφώνονται ως εξής:

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Φόρος εισοδήματος Προκαταβολή φόρου 55% Συνολική επιβάρυνση πριν από συμψηφισμούς 15.000 € 1.900 € 1.045 € 2.945 € 20.000 € 2.900 € 1.595 € 4.495 € 30.000 € 5.500 € 3.025 € 8.525 €

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% για τις ατομικές επιχειρήσεις. Το μέτρο προβλέπεται να εφαρμοστεί για το φορολογικό έτος 2027, γεγονός που σημαίνει ότι η διαφορά θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2028.

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Με βάση τα τρία παραδείγματα εισοδήματος, η μείωση της προκαταβολής κυμαίνεται από 95 έως 275 ευρώ.

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Σημερινή προκαταβολή 55% Νέα προκαταβολή 50% Μείωση προκαταβολής 15.000 € 1.045 € 950 € 95 € 20.000 € 1.595 € 1.450 € 145 € 30.000 € 3.025 € 2.750 € 275 €

Ένας επαγγελματίας με ετήσια φορολογητέα κέρδη 15.000 ευρώ θα χρειαστεί να καταβάλει 95 ευρώ λιγότερα ως προκαταβολή φόρου. Για κέρδη 20.000 ευρώ, η διαφορά αυξάνεται στα 145 ευρώ, ενώ για κέρδη 30.000 ευρώ φτάνει τα 275 ευρώ. Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν οριστική μείωση του φόρου εισοδήματος. Πρόκειται για μικρότερη προκαταβολή έναντι της φορολογικής υποχρέωσης του επόμενου έτους, η οποία βελτιώνει τη ρευστότητα των επαγγελματιών.

Ποιοι θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος

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Οι επαγγελματίες που μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο είναι εκείνοι που σήμερα επιβαρύνονται από τις προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Για να αξιοποιήσουν τις νέες ρυθμίσεις, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις φορολογικής και εργασιακής συμμόρφωσης, όπως η ορθή διαβίβαση των στοιχείων στο myDATA, η διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών, όπου απαιτείται, και η απουσία συγκεκριμένων παραβάσεων κατά την προηγούμενη πενταετία.

Παράλληλα, προβλέπεται επέκταση της μείωσης κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, με ειδικό όριο 2.200 κατοίκων για τη Δυτική Μακεδονία. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τους ιδιοκτήτες ταξί, με προσαρμογή του ελάχιστου εισοδήματος ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος.

Πότε θα φανούν οι μειώσεις στα εκκαθαριστικά

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Οι αλλαγές δεν θα εμφανιστούν όλες την ίδια χρονιά. Οι παρεμβάσεις στον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος προβλέπεται να ισχύσουν για το φορολογικό έτος 2026 και επομένως να επηρεάσουν τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027. Αντίθετα, η μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% σε 50% αφορά το φορολογικό έτος 2027 και θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2028. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση μοιράζει το κόστος από τα δύο μέτρα σε βάθος τριετίας, καθώς η αλλαγή στον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος έχει δημοσιονομικό κόστος περίπου 170 εκατ. ευρώ το 2027, ενώ η μείωση της προκαταβολής φόρου εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τα δημόσια έσοδα κατά 82 εκατ. ευρώ το 2028.