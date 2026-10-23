Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο e-ΕΦΚΑ καθιστά υποχρεωτική την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης για τους δημόσιους υπαλλήλους από τον Νοέμβριο του 2026, καταργώντας τη χειρόγραφη διαδικασία για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η υποβολή αιτήσεων για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου 2026, ενώ για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου η σχετική πλατφόρμα ενεργοποιείται στις 9 Νοεμβρίου 2026.

Οι ασφαλισμένοι οφείλουν να έχουν λύσει την υπαλληλική τους σχέση πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα με κωδικούς TAXISnet.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν το αποδεικτικό στην υπηρεσία τους, ώστε να ολοκληρωθεί η σύνταξη του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας προσωπικών στοιχείων, οι ασφαλισμένοι πρέπει να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των δεδομένων τους στα αρμόδια μητρώα εντός δεκαπέντε ημερών για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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Τέλος στις χειρόγραφες αιτήσεις συνταξιοδότησης στο Δημόσιο βάζει από τον Νοέμβριο ο e-ΕΦΚΑ, εγκαινιάζοντας μια νέα διαδικασία που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι δικαιούχοι συντάξεων λόγω θανάτου θα υποβάλλουν τα αιτήματά τους.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί σταδιακά, με στόχο να περιοριστεί η γραφειοκρατία, να απλοποιηθεί η υποβολή των δικαιολογητικών και να επιταχυνθεί η απονομή των συντάξεων. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται υποχρεωτική, αντικαθιστώντας τη χειρόγραφη διαδικασία που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα.

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Οι δύο ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι

Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: Από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026: Ξεκινά η αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026: Ενεργοποιείται η ηλεκτρονική διαδικασία για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Και στις δύο περιπτώσεις, η νέα υπηρεσία καλύπτει αιτήσεις για:

Κύρια σύνταξη.

Επικουρική σύνταξη.

Εφάπαξ παροχή.

Παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή που αφορά τους ασφαλισμένους του τέως Δημοσίου και όσους πρόκειται να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους το επόμενο διάστημα.

Προσοχή: Η βασική προϋπόθεση για την αίτηση

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της νέας διαδικασίας είναι ότι για την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει προηγουμένως να έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση. Η λύση της υπαλληλικής σχέσης μπορεί να προκύπτει από παραίτηση, συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, σωματική ανικανότητα, αποστρατεία ή άλλη νόμιμη αιτία. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες υπηρεσιακές διαδικασίες πριν προχωρήσουν στην οριστική υποβολή.

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Πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις – Τα πέντε βήματα

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ⁠e-ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πέντε βασικά βήματα:

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1. Είσοδος στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.

2. Ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

3. Επιλογή της διαδρομής: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» → «Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ.» → «Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής».

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4. Είσοδος στην υπηρεσία.

5. Επιλογή του κατάλληλου τύπου αίτησης, όπως «Αίτηση Απονομής Κύριας Σύνταξης Γήρατος», και συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την ταυτοποίηση των ασφαλισμένων. Εάν τα προσωπικά στοιχεία δεν συμφωνούν με τα στοιχεία των επίσημων μητρώων, η αίτηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς προηγούμενη επικαιροποίηση. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά στο Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν εντός 15 ημερών στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, προσκομίζοντας εκτυπωμένη την προεπισκόπηση της αίτησης. Η συγκεκριμένη προθεσμία είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους αντιμετωπίσουν πρόβλημα ταυτοποίησης.

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Η διαδικασία δεν τελειώνει με ένα «κλικ»…

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Παρότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να έχουν ορισμένες υποχρεώσεις μετά την υποβολή. Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εκτυπώσει το αποδεικτικό υποβολής και να το καταθέσει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί. Στη συνέχεια, η υπηρεσία αναλαμβάνει να συμπληρώσει το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) ή το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών. Ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στον e-ΕΦΚΑ ή στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα και να εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία εντάσσεται στο Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ και φιλοδοξεί να περιορίσει τις χρονοβόρες διαδικασίες που συνοδεύουν τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων. Στόχος είναι η ταχύτερη διαχείριση των αιτήσεων και η μείωση των διοικητικών καθυστερήσεων. Ωστόσο, η ηλεκτρονική υποβολή δεν σημαίνει αυτόματη απονομή σύνταξης, καθώς εξακολουθούν να απαιτούνται ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υπηρεσιακών διαδικασιών.

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