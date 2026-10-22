Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η έρευνα της Circana αποκαλύπτει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των νοικοκυριών αδυνατεί να καλύψει τα τρέχοντα έξοδά του μόνο με το εισόδημά του.

Το 41% των ερωτηθέντων αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει αποταμιεύσεις, ενώ πολλοί καταφεύγουν σε οικονομική βοήθεια από την οικογένεια ή σε δανεισμό.

Το 74% των καταναλωτών διαχειρίζεται τα οικονομικά του με δυσκολία, εκφράζοντας έντονη ανασφάλεια σχετικά με την κάλυψη των αναγκών τους.

Για να περιορίσουν τα έξοδα, οι καταναλωτές επιλέγουν συστηματικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και μειώνουν τις δαπάνες για διασκέδαση και ένδυση.

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Δανεικά από συγγενείς και φίλους, οικονομική βοήθεια από την οικογένεια και αναλήψεις από τις αποταμιεύσεις. Για σημαντικό μέρος των καταναλωτών, η κάλυψη των εξόδων απαιτεί πρόσθετους πόρους, πέρα από το τρέχον εισόδημα. Η νέα έρευνα της Circana καταγράφει τις λύσεις στις οποίες καταφεύγουν τα νοικοκυριά όταν ο προϋπολογισμός πιέζεται και τα περιθώρια στενεύουν…

Μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, το 27% των ερωτηθέντων χρειάστηκε οικονομική βοήθεια από μέλη της οικογένειάς του. Το 17% δανείστηκε από συγγενείς ή φίλους, ενώ το 6% κατέφυγε σε δάνειο για έκτακτες ανάγκες. Παράλληλα, το 41% χρησιμοποίησε αποταμιεύσεις και μόλις το 22% κατάφερε να βάλει κάποιο ποσό στην άκρη.

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περισσότεροι από 6 στους 10 αγοράζουν μόνο προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, λόγω τιμής…

Οι απαντήσεις αυτές περιγράφουν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της οικονομικής πίεσης και ενδέχεται να επικαλύπτονται. Φανερώνουν, ωστόσο, πόσο σημαντικό στήριγμα παραμένει η οικογένεια, αλλά και πόσο συχνά οι οικονομίες επιστρατεύονται για να καλύψουν τις ανάγκες του παρόντος.

Η έρευνα «Κατανάλωση σε Μετάβαση: Οι Δυνάμεις που Διαμορφώνουν το Αύριο της Αγοράς» παρουσιάστηκε στις 20 Οκτωβρίου 2026, στο ECR Gathering. Τα ευρήματά της φωτίζουν την καθημερινότητα πίσω από τους οικογενειακούς λογαριασμούς.

Το 74% διαχειρίζεται τα οικονομικά του με δυσκολία ή ιδιαίτερη προσοχή. Συγκεκριμένα, το 49% τα καταφέρνει προσέχοντας εξαιρετικά τις δαπάνες του, το 18% δυσκολεύεται αρκετά και το 7% αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Η εικόνα αποτυπώνει μια καθημερινότητα στην οποία κάθε αγορά χρειάζεται υπολογισμό και κάθε πρόσθετη υποχρέωση περιορίζει τις υπόλοιπες επιλογές.

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται η σχέση αμοιβών και κόστους ζωής, η οποία προβληματίζει το 57% των ερωτηθέντων. Ο μέσος δείκτης οικονομικής ασφάλειας διαμορφώνεται μόλις στο 3,89 με άριστα το 10. Η ανασφάλεια αφορά επομένως και την επόμενη ημέρα, το πόσο εύκολα μπορεί να καλυφθεί ένας απρόβλεπτος λογαριασμός ή μια έκτακτη ανάγκη.

Η πίεση ακολουθεί τον καταναλωτή μέχρι το ράφι. Η μέση μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ φτάνει τα 347 ευρώ, με συστηματική σύγκριση προσφορών και τιμών ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο. Το 63% αγοράζει συχνά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αναζητώντας οικονομικότερες επιλογές. Παράλληλα, περιορίζονται δαπάνες για διασκέδαση και ένδυση.