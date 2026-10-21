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Η μετοχή του Netflix έπεσε κατά 6% στις συναλλαγές πριν το άνοιγμα του χρηματιστηρίου την Τετάρτη, αφού η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της όσον αφορά στη διαφήμιση και παρουσίασε «χλιαρές» εκτιμήσεις όσον αφορά στα κέρδη του τετάρτου τριμήνου, οξύνοντας τις ανησυχίες για την ανάπτυξη των εσόδων και τα επίπεδα θέασης.

Η μετοχή έχει υποχωρήσει πάνω από 26% αυτό το έτος και αν συνεχιστεί η ίδια πορεία, ο κολοσσός του streaming αναμένεται να χάσει περίπου 17 δισ. δολάρια από την αξία του.

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Το Netflix είναι αντιμέτωπο με μια σειρά από προκλήσεις, από την αποτυχία του όσον αφορά στην εξαγορά του Warner Bros Discovery μέχρι την υποστήριξη του συνδρομητικού του μοντέλου και τον έντονο ανταγωνισμό σε μια ολοένα και πιο συνωστισμένη αγορά.

Καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες στρέφονται προς δωρεάν πλατφόρμες όπως το TikTok και το YouTube, το Netflix έχει να διαχειριστεί και την αλλαγή των προτιμήσεων του κοινού προς πιο μικρής διάρκειας βίντεο σε σχέση με το premium περιεχόμενο.

«Το Netflix είναι ακόμα ο ηγέτης στο streaming, μα το ανταγωνιστικό τοπίο για την προσοχή του κοινού ευρύτερο από το ίδιο του streaming, ειδικά με την ανάπτυξη των short-form βίντεο» είπε ο Μπεν Μπάριντζερ της Quilter Cheviot.

Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίσει πως το περιεχόμενό της παραμένει αρκετά ενδιαφέρον ώστε να κρατήσει τους θεατές αντί να τους διατηρεί απλώς ως συνδρομητές, πρόσθεσε.

Επίσης το Netflix βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης, αφού περιέκοψε το 6% του προσωπικού του και έκανε αλλαγές στην ομάδα διοίκησής του αυτό τονμήνα.

Ο Τεντ Σαράντος, συνδιευθύνων σύμβουλος, είπε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να εστιάσει το core business του στην παραγωγή ποιοτικών τηλεοπτικών σειρών και ταινιών ώστε το Netflix να γίνει υπηρεσία «must have».

Με πληροφορίες από Reuters