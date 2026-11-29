Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Σοφία Βεργκάρα εμφανίστηκε σε βίντεο με τον Κολομβιανό πρόεδρο Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέλα, που οι επικριτές του χαρακτηρίζουν ακροδεξιό, σε πρόσφατη επίσκεψη στην πόλη από την οποία κατάγεται.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από τον ντε λα Εσπριέλα στο Χ, η 54χρονη εμφανίζεται να χαμογελά, να αγκαλιάζεται και να μιλά με τον ίδιο, και μετά να πετάνε με ελικόπτερο πάνω από τη Μπαρανκίλα. Ο Κολομβιανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη Βεργκάρα καμάρι της χώρας και διαβεβαίωσε ότι θα συνεργαστούν σε εγχειρήματα στην Κολομβία.

Advertisement

Advertisement

Κάποιοι λένε ότι χρησιμοποιεί τη δημοτικότητά της για να υποστηρίξει τον αμφιλεγόμενο ηγέτη, ενώ άλλοι ότι πρόκειται απλώς για κάτι που έχει να κάνει με τη γενέτειρά της.

¡Qué alegría y qué honor recibir en Barranquilla a nuestra querida Sofía Vergara, una colombiana que brilla en el mundo entero y que representa de la mejor manera el talento, la alegría y la grandeza de nuestra gente! Sofía es motivo de orgullo para Colombia y, muy especialmente, para nuestro Caribe colombiano. Su éxito internacional no le ha hecho perder su esencia ni ese espíritu de barranquillera de pura cepa que tanto la caracteriza. ¡HAREMOS GRANDES COSAS JUNTOS POR COLOMBIA! En los próximos meses les traeremos maravillosas sorpresas a nuestros compatriotas. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 November 26, 2026

«Τι χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε την αγαπητή Σοφία Βεργκάρα στη Μπαρανκίλα, μια Κολομβιανή που λάμπει σε όλο τον κόσμο και αντιπροσωπεύει το ταλέντο, τη χαρά και το μεγαλείο του λαού μας με τον καλύτερο τρόπο» έγραψε ο ντε λα Εσπριέλα στα ισπανικά. «Η Σοφία είναι πηγή περηφάνειας για την Κολομβία» πρόσθεσε, καταλήγοντας πως «θα κάνουμε μεγάλα πράγματα μαζί για την Κολομβία».

Η ίδια στο βίντεο λέει πως δεν έχουν μείνει και πολλά να πει η ίδια, προσθέτοντας ότι το καλωσόρισμα ήταν εντυπωσιακό.

Αρκετοί συγκρίνουν τον Κολομβιανό πρόεδρο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο εκατομμυριούχος δικηγόρος που αυτοαποκαλείται «τίγρης», κέρδισε τις εκλογές το καλοκαίρι απέναντι στον αριστερό Ιβάν Τσεπέντα και ανέλαβε καθήκοντα τον Αύγουστο, διαδεχόμενος τον επίσης αριστερό Γκουστάβο Πέτρο. Εξελέγη υποσχόμενος σκληρό αγώνα κατά των ενόπλων οργανώσεων και των συμμοριών ναρκωτικών, ανέγερση μεγάλων φυλακών και μείωση του δημοσίου κατά 40%. Ο Τραμπ έχει εκφράσει τη στήριξή του.