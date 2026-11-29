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Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλεί η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους θυελλώδεις ανέμους να οδηγούν σε απαγορευτικό απόπλου σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Οι επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως για τις αλλαγές και τις ακυρώσεις των δρομολογίων.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα.

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Τι ισχύει για τα δρομολόγια από τον Πειραιά

Από το λιμάνι του Πειραιά τα πρωινά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά, ωστόσο από το απόγευμα αναμένονται ακυρώσεις.

Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Νήσος Ρόδος», στις 18:00, με προορισμό την Κω και τη Ρόδο, καθώς και του «Διαγόρας», στις 20:00, με προορισμό τη Χίο και τη Μυτιλήνη.

Προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Συγκεκριμένα, δεν εκτελέστηκε το πρώτο πρωινό δρομολόγιο, ενώ αρκετά υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ακυρώσεις δρομολογίων από τη Ραφήνα

Στο λιμάνι της Ραφήνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, εξαιτίας της αναμενόμενης ενίσχυσης των ανέμων, δεν θα εκτελεστούν τα απογευματινά δρομολόγια των πλοίων «Fast Ferries Άνδρος», στις 16:45, και «Superstar», στις 18:00, με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Τι ισχύει για το λιμάνι του Λαυρίου

Από το λιμάνι του Λαυρίου, τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά θα πραγματοποιούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή. Ποιες άλλες ακτοπλοϊκές γραμμές επηρεάζονται Το απαγορευτικό απόπλου επηρεάζει και άλλες περιοχές της χώρας, καθώς δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια στις ακόλουθες ακτοπλοϊκές γραμμές: * Βόλος – Σποράδες * Καβάλα – Πρίνος Θάσου * Κεραμωτή – Λιμένας Θάσου * Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σταδιακά σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή επανεκτίμηση της κατάστασης από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα θα πρέπει, πριν αναχωρήσουν για το λιμάνι, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα τουριστικά πρακτορεία ή τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, τροποποιήσεις ή αλλαγές στις ώρες αναχώρησης των πλοίων.

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