Σχεδόν 100 μετασεισμοί ακολούθησαν τον αρχικό σεισμό 5 Ρίχτερ στο Λος Άντζελες το πρωί του Σαββάτου.
Τρεις από αυτούς που καταγράφηκαν είχαν μέγεθος τουλάχιστον 4 Ρίχτερ, με τον πιο δυνατό στα 4,5. Οι δονήσεις από το Μανχάταν Μπιτς ήταν αισθητές στο Λος Άντζελες και τη νότια Καλιφόρνια.
Οι αρχές ανακοίνωσαν πως η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση δεν είχαν επηρεαστεί, ούτε υπήρξαν σημαντικές ζημιές. Ωστόσο κάποια σπίτια και επιχειρήσεις στο Μανχάταν Μπιτς έλαβαν κόκκινες και κίτρινες ενδείξεις.
Επιπλέον μετασεισμοί αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.