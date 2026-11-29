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Σχεδόν 100 μετασεισμοί ακολούθησαν τον αρχικό σεισμό 5 Ρίχτερ στο Λος Άντζελες το πρωί του Σαββάτου.

Τρεις από αυτούς που καταγράφηκαν είχαν μέγεθος τουλάχιστον 4 Ρίχτερ, με τον πιο δυνατό στα 4,5. Οι δονήσεις από το Μανχάταν Μπιτς ήταν αισθητές στο Λος Άντζελες και τη νότια Καλιφόρνια.

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Οι αρχές ανακοίνωσαν πως η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση δεν είχαν επηρεαστεί, ούτε υπήρξαν σημαντικές ζημιές. Ωστόσο κάποια σπίτια και επιχειρήσεις στο Μανχάταν Μπιτς έλαβαν κόκκινες και κίτρινες ενδείξεις.

Επιπλέον μετασεισμοί αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.