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Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι, για δεύτερη διαδοχική νύχτα, περισσότερα από χίλια ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν πάνω από τη Ρωσία.

«Στη διάρκεια της περασμένης νύχτας, οι αντιαεροπορικές δυνάμεις αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 1.017 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σταθερής πτέρυγας» σε μια εικοσαριά περιφέρειες, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

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Τη νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, οι ρωσικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι κατέστρεψαν 1.246 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την περασμένη νύχτα, συνολικά 542 ουκρανικά drones κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας, ανακοίνωσε από την πλευρά του μέσω του Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

«Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Άμυνας σε μακρινή απόσταση. Συνολικά 105 drones καταρρίφθηκαν στα περίχωρα της Μόσχας», πρόσθεσε ο Σομπιάνιν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP