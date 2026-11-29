Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Μάικ Λαβ, τραγουδιστής και συνιδρυτής του συγκροτήματος The Beach Boys, πέθανε σε ηλικία 85 ετών, ανακοίνωσαν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε την πληροφορία σε μέσα ενημέρωσης χωρίς να κάνει γνωστές λεπτομέρειες για τον τόπο ή για την αιτία του θανάτου αυτού του σταρ της ποπ-ροκ της δεκαετίας του 1960.

Advertisement

Advertisement

«Με τον μεγαλύτερο σεβασμό, ανακοινώνω ότι ο Μάικ Λαβ απεβίωσε απόψε, έχοντας γύρω του την οικογένειά του», δήλωσε η Κέιτι Όλτμαν στα περιοδικά Variety και Rolling Stone, μεταξύ άλλων.

«Εμβληματική μορφή της αμερικανικής κουλτούρας, θα τον θυμόμαστε για το μοναδικό ταλέντο του και την έμπνευση που χάρισε σε γενιές μουσικών. Αποτίουμε φόρο τιμής στην αξιοσημείωτη προσφορά του στην αμερικανική μουσική και στη χαρά που ένιωθε να παίζει για τους αγαπημένους του θαυμαστές». πρόσθεσε.

«Τόσο ο ίδιος όσο και η μουσική του θα είναι για πάντα συνυφασμένοι με την ταυτότητα της Νότιας Καλιφόρνιας», ανέφερε εξάλλου σε δήλωσή της για το θάνατό του η Επόπτρια της Κομητείας του Λος Άντζελες Τζάνις Χαν.

Ο Μάικ Λαβ γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 1941 στο Λος Άντζελες και το 1961 έγινε συνιδρυτής των Beach Boys μαζί με τους εξαδέλφους του, τους Μπράιαν, Καρλ και Ντένις Γουίλσον, καθώς και τον φίλο τους Αλ Τζαρντίν. Ο Μπράιαν Γουίλσον πέθανε το 2025 σε ηλικία 82 ετών.

Καλτ συγκρότημα της Καλιφόρνιας της εποχής εκείνης, οι Beach Boys διέδωσαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 τη λεγόμενη σερφ μουσική, η οποία χαρακτηριζόταν από ελαφρώς παραμορφωμένη ηλεκτρική κιθάρα με εφέ αντήχησης (reverb), πλούσιες φωνητικές αρμονίες και ευκολομνημόνευτες μελωδίες. Στη διάρκεια της καριέρας τους πούλησαν περισσότερα από 100 εκατομμύρα άλμπουμ.

Η τελευταία συναυλία του Μάικ Λαβ ήταν στις 10 Οκτωβρίου στο Ryman Auditorium του Νάσβιλ.

Σε ανάρτησή του στο Instagram τον Ιούνιο είχε αναφέρει πως ανέρρωνε από βρογχίτιδα και Covid.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-DPA