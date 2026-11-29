Η Άγκυρα φέρεται να προτείνει τη μεταφορά των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400 στη Σαουδική Αραβία, ως λύση που θα ξεμπλοκάρει την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Θα κρατήσει Ομως τον έλεγχο τους. Το σχέδιο αναδεικνύει το σημερινό κυριακάτικο φύλλο της «Καθημερινής», Πρόκειται για πρόταση προς διαπραγμάτευση, όχι για συμφωνία ή για μεταφορά σε εξέλιξη. Η πρώτη ένδειξη για τις προθέσεις των δύο πλευρών αναμένεται αύριο, Δευτέρα, όταν ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ θα συναντηθεί στις ΗΠΑ με τον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ. Ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος εκτιμά ότι η παράδοση F-35 στην Τουρκία παραμένει μακριά και ότι θα ακολουθήσει μακρύ παζάρι. Ακόμη και μια θετική δήλωση μετά τη συνάντηση, λέει, δεν θα σήμαινε ότι πληρούνται οι νομοθετικές και τεχνικές προϋποθέσεις. Τα εμπόδια είναι πολλά. Ο αμερικανικός αμυντικός νόμος του 2020 απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία. Για εξαίρεση απαιτείται γραπτή πιστοποίηση των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον τους S-400, και ακολουθεί αναμονή 90 ημερών. Οι κυρώσεις CAATSA είναι ξεχωριστό ζήτημα. Μια τυπική αλλαγή ιδιοκτησίας προς το Ριάντ δεν αρκεί, αν δεν αλλάξει ουσιαστικά ο έλεγχος και η πρόσβαση στα συστήματα. Ο κ Δεσποτόπουλος θεωρεί απίθανο να ολοκληρωθεί κάτι ουσιαστικό στο παρόν Κογκρέσο. Στο πλάνο υπάρχει και ρωσικός παράγοντας. Στις 26 Σεπτεμβρίου ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι τα συστήματα παραδόθηκαν με πιστοποιητικό τελικού χρήστη, άρα η Τουρκία δεν μπορεί να τα μεταφέρει χωρίς τη συναίνεση της Μόσχας. Είπε επίσης ότι δεν είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα. Υπάρχει και ένα παράδοξο. Στις 20 Νοεμβρίου δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό Federal Register κοινοποίηση προτεινόμενης πώλησης 48 F-35 στη Σαουδική Αραβία, αξίας 24,3 δισ. δολαρίων. Ο κίνδυνος διαρροής πληροφοριών για τα F-35 μέσω των S-400 ήταν το βασικό αμερικανικό επιχείρημα για τον αποκλεισμό της Τουρκίας, και θα τεθεί ξανά αν τα συστήματα καταλήξουν στο Ριάντ. Το πλαίσιο είναι η στενή τουρκοσαουδική στρατιωτική συνεργασία. Τον Οκτώβριο ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Άγκυρα εξετάζει με το Πακιστάν στήριξη του Ριάντ στην αεράμυνα και τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση του σχεδίου από Άγκυρα, Ουάσιγκτον, Ριάντ ή Μόσχα.

Προς Σαουδική Αραβία οδεύουν τα S-400; Το τουρκικό «χαρτί» για τα F-35, με τη Μόσχα να έχει τον τελικό λόγο

Η Άγκυρα φέρεται να προτείνει τη μεταφορά των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400 στη Σαουδική Αραβία, ως λύση που θα ξεμπλοκάρει την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Θα κρατήσει Ομως τον έλεγχο τους.

Το σχέδιο αναδεικνύει το σημερινό κυριακάτικο φύλλο της «Καθημερινής», Πρόκειται για πρόταση προς διαπραγμάτευση, όχι για συμφωνία ή για μεταφορά σε εξέλιξη.



Η πρώτη ένδειξη για τις προθέσεις των δύο πλευρών αναμένεται αύριο, Δευτέρα, όταν ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ θα συναντηθεί στις ΗΠΑ με τον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ.

Ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος εκτιμά ότι η παράδοση F-35 στην Τουρκία παραμένει μακριά και ότι θα ακολουθήσει μακρύ παζάρι. Ακόμη και μια θετική δήλωση μετά τη συνάντηση, λέει, δεν θα σήμαινε ότι πληρούνται οι νομοθετικές και τεχνικές προϋποθέσεις.



Τα εμπόδια είναι πολλά. Ο αμερικανικός αμυντικός νόμος του 2020 απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία. Για εξαίρεση απαιτείται γραπτή πιστοποίηση των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον τους S-400, και ακολουθεί αναμονή 90 ημερών. Οι κυρώσεις CAATSA είναι ξεχωριστό ζήτημα. Μια τυπική αλλαγή ιδιοκτησίας προς το Ριάντ δεν αρκεί, αν δεν αλλάξει ουσιαστικά ο έλεγχος και η πρόσβαση στα συστήματα. Ο κ Δεσποτόπουλος θεωρεί απίθανο να ολοκληρωθεί κάτι ουσιαστικό στο παρόν Κογκρέσο.



Στο πλάνο υπάρχει και ρωσικός παράγοντας. Στις 26 Σεπτεμβρίου ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι τα συστήματα παραδόθηκαν με πιστοποιητικό τελικού χρήστη, άρα η Τουρκία δεν μπορεί να τα μεταφέρει χωρίς τη συναίνεση της Μόσχας. Είπε επίσης ότι δεν είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα. Υπάρχει και ένα παράδοξο. Στις 20 Νοεμβρίου δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό Federal Register κοινοποίηση προτεινόμενης πώλησης 48 F-35 στη Σαουδική Αραβία, αξίας 24,3 δισ. δολαρίων. Ο κίνδυνος διαρροής πληροφοριών για τα F-35 μέσω των S-400 ήταν το βασικό αμερικανικό επιχείρημα για τον αποκλεισμό της Τουρκίας, και θα τεθεί ξανά αν τα συστήματα καταλήξουν στο Ριάντ.



Το πλαίσιο είναι η στενή τουρκοσαουδική στρατιωτική συνεργασία. Τον Οκτώβριο ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Άγκυρα εξετάζει με το Πακιστάν στήριξη του Ριάντ στην αεράμυνα και τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση του σχεδίου από Άγκυρα, Ουάσιγκτον, Ριάντ ή Μόσχα.