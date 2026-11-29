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Της Δρ Ελευθερίας Φτακλάκη

Η ειρήνη στην Ουκρανία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό ποιος διαμορφώνει τους κανόνες για την ασφάλεια στην Ευρώπη και όχι μόνο. Η Μόσχα επιδιώκει να συνδέσει τον τερματισμό του πολέμου με αναθεώρηση των σχέσεων της με το ΝΑΤΟ. Το Κίεβο χρειάζεται εγγυήσεις που θα αποτρέψουν μια νέα επίθεση και θα διαφυλάξουν την ελευθερία των επιλογών του. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαδρομή από το Άμπου Ντάμπι στη Σεντζέν και το Βερολίνο δείχνει πόσο δύσκολο είναι να μετατρέψει τη στήριξη που παρέχει στην Ουκρανία σε επιρροή στη διαμόρφωση των όρων της ειρήνης.

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Από την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στη σύγκρουση για την ατζέντα

Στο Άμπου Ντάμπι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2026, Ουκρανοί και Ρώσοι εκπρόσωποι επανήλθαν σε απευθείας συνομιλίες με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η ΕΕ και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμμετείχαν στον χωριστό συντονισμό με το Κίεβο, την Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ, ενώ στο κύριο τραπέζι κάθισαν οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Η συζήτηση για ανταλλαγή αιχμαλώτων ανέδειξε δυνατότητες περιορισμένης, πρακτικής συνεννόησης. Το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας παρέμεναν ανοιχτά (Associated Press, 2026b; European Council, 2026c).

Μετά τις επαφές τους με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Δουβλίνο, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ προανήγγειλαν ευρωπαϊκή συμμετοχή στον επόμενο γύρο. Η Μόσχα διατήρησε επιφυλάξεις για τη μορφή της. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έθεσε ως προϋπόθεση τον ορισμό ενός εκπροσώπου, επικρίνοντας τις διαφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων για την εκπροσώπηση της ΕΕ και των κρατών μελών της. Η τοποθέτησή του επανέφερε το γνωστό, αν και αμφισβητούμενης πατρότητας, ερώτημα για το ποιος εκπροσωπεί την Ευρώπη σε μια κρίσιμη διαπραγμάτευση. Στις 13 Νοεμβρίου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στο Δουβλίνο σε κοινό σχήμα εκπροσώπησης, με συμμετοχή των θεσμών της ΕΕ και της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Φυσικά, η ισχύς του σχήματος θα εξαρτηθεί από το αν οι συμμετέχοντες μπορούν να συντονίζονται με τα 27 κράτη μέλη και να διαμορφώνουν κοινή θέση με το Κίεβο (Associated Press, 2026a, 2026b; European Council, 2026a).

Το ποιος θα καθίσει στο τραπέζι συνδέεται με το τι θα συζητηθεί πρώτα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έθεσε ως προτεραιότητες την κατάπαυση του πυρός, την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ειρηνευτική συμφωνία. Η Μόσχα επιδιώκει να ανοίξει πρωτίστως τη συζήτηση για τη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, δηλαδή για τους κανόνες, τις συμμαχίες, τις στρατιωτικές αναπτύξεις και τις εγγυήσεις που καθορίζουν ποιος προστατεύει ποιον. Αν η κατάπαυση του πυρός εξαρτηθεί από μια ευρύτερη συνεννόηση Ρωσίας και ΝΑΤΟ, ο τερματισμός των εχθροπραξιών μπορεί να καθυστερήσει όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση για τη στρατιωτική ισορροπία στην ήπειρο (Associated Press, 2026b; European Council, 2026b).

Η επαναφορά των ρωσικών προτάσεων του 2021 φωτίζει το ευρύτερο διακύβευμα των συνομιλιών για την Ουκρανία. Με το άρθρο 4 του τότε σχεδίου συμφωνίας, η Μόσχα πρότεινε να περιοριστούν οι στρατιωτικές αναπτύξεις σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη με βάση τη διάταξη των δυνάμεων της 27ης Μαΐου 1997. Η ημερομηνία αυτή προηγείται των διευρύνσεων του ΝΑΤΟ προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και προσέδιδε στην πρόταση ιδιαίτερο στρατηγικό βάρος. Η αποδοχή της θα επηρέαζε τους όρους υπό τους οποίους η Συμμαχία θα μπορούσε να ενισχύσει την άμυνα των ανατολικών μελών της. Οι προτάσεις συζητήθηκαν στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ–Ρωσίας τον Ιανουάριο του 2022 χωρίς να γίνουν αποδεκτές. Τον επόμενο μήνα, η Ρωσία εξαπέλυσε την εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.

Στη σημερινή συζήτηση, η Μόσχα εξακολουθεί να συνδέει τη διευθέτηση του πολέμου με τη στρατιωτική ισορροπία στην Ευρώπη (Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2021, άρθρο 4; North Atlantic Treaty Organization, 2022). Η πολιτική διαχωριστική γραμμή αφορά το ποιος έχει λόγο στις επιλογές ασφαλείας κάθε κράτους. Ο Χάρτης Ευρωπαϊκής Ασφάλειας του ΟΑΣΕ αναγνωρίζει σε κάθε κράτος το δικαίωμα να επιλέγει ή να αλλάζει τις ρυθμίσεις ασφαλείας του, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε συμμαχίες ή της ουδετερότητας. Η αρχή αυτή δεν αποκλείει αμοιβαία συμφωνημένους περιορισμούς στις στρατιωτικές αναπτύξεις· αποκλείει, όμως, την επιβολή τους σε κράτη χωρίς τη συναίνεσή τους. Η λογική των σφαιρών επιρροής εδραιώνεται όταν μια μεγάλη δύναμη αποκτά στην πράξη δικαίωμα αρνησικυρίας στις επιλογές των γειτόνων της. Γι’ αυτό οι όροι της ειρήνης στην Ουκρανία έχουν σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη. Θα δείξουν κατά πόσο η μεταπολεμική διευθέτηση διαφυλάσσει το δικαίωμα της Ουκρανίας να αποφασίζει για την ασφάλειά της ή το εξαρτά από τη συναίνεση της Μόσχας (Organization for Security and Co-operation in Europe, 1999, παρ. 8).

Η διαφωνία που αναδείχθηκε αφορά, τελικά, το εύρος της διαπραγμάτευσης. Για το Κίεβο και τους Ευρωπαίους, αφετηρία είναι η κατάπαυση του πυρός και ζητούμενο μια διευθέτηση που θα διαφυλάσσει το δικαίωμα της Ουκρανίας να αποφασίζει για την ασφάλειά της. Η Μόσχα επιδιώκει να συνδέσει τη διευθέτηση του πολέμου με ευρύτερες ρυθμίσεις για τις σχέσεις της με το ΝΑΤΟ. Η Σεντζέν προσθέτει σε αυτή τη διαφωνία μια παγκόσμια διάσταση. Αν η Ουάσιγκτον προσεγγίσει τη Μόσχα με γνώμονα και τον ανταγωνισμό της με το Πεκίνο, ποια θέση θα έχουν οι όροι της ειρήνης στην Ουκρανία σε μια ευρύτερη διαπραγμάτευση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων;

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Η Ουκρανία στο τρίγωνο Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου

Η συνάντηση της Σεντζέν και τα όρια του «αντίστροφου Κίσινγκερ»

Η τριμερής συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, του Σι Τζινπίνγκ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σεντζέν, στις 19 Νοεμβρίου 2026, ανέδειξε τα περιθώρια μιας τέτοιας συνεννόησης. Η Μόσχα απέκτησε την ευκαιρία να προβάλει τη Ρωσία ως ισότιμη συνομιλήτρια των ΗΠΑ και της Κίνας. Το Πεκίνο ενίσχυσε τον διπλωματικό του ρόλο ως οικοδεσπότης, ενώ η Ουάσιγκτον εξασφάλισε κοινή δέσμευση για διάλογο σχετικά με τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και τη μη διάδοση. Η διακήρυξη έμεινε σιωπηλή για την Ουκρανία. Η πολιτική σημασία της συνάντησης για την Ευρώπη βρίσκεται στη δυνατότητα της Μόσχας να αναπτύσσει απευθείας διαύλους με την Ουάσιγκτον την ώρα που η συμμετοχή της ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένει υπό διαμόρφωση (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2026).

Στο πλαίσιο αυτό αποκτά σημασία η υπόθεση του «αντίστροφου Κίσινγκερ» (reverse Kissinger). Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Νίξον και ο Κίσινγκερ αξιοποίησαν την ήδη βαθιά σινοσοβιετική ρήξη για να προσεγγίσουν το Πεκίνο και να ενισχύσουν τη θέση των ΗΠΑ απέναντι στη Μόσχα. Σήμερα, η αντίστροφη κίνηση θα σήμαινε αμερικανικό άνοιγμα προς τη Ρωσία, με σκοπό τη χαλάρωση της σύμπραξής της με την Κίνα. Η ιστορική αναλογία έχει σαφή όρια. Η Μόσχα εξακολουθεί να αντλεί οικονομικά οφέλη και διπλωματική στήριξη από το Πεκίνο. Η προσέγγιση με την Ουάσιγκτον μπορεί ήδη να διευρύνει τα περιθώρια ελιγμών της, χωρίς να απαιτεί αλλαγή του στρατηγικού της προσανατολισμού. Αυτό έχει άμεση σημασία για την ειρηνευτική διαδικασία. Ακόμη και μια περιορισμένη αμερικανορωσική προσέγγιση θα μπορούσε να ενισχύσει τη δυνατότητα της Μόσχας να συνδέσει την κατάπαυση του πυρός με ζητήματα όπως η μελλοντική σχέση της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ ή η παρουσία δυτικών δυνάμεων στο έδαφός της. Η λογική των σφαιρών επιρροής αποκτά απτό περιεχόμενο όταν οι επιλογές ασφαλείας της Ουκρανίας τίθενται υπό διαπραγμάτευση ως μέρος μιας ευρύτερης συνεννόησης μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Γι’ αυτό το Κίεβο και η ΕΕ χρειάζονται λόγο από το στάδιο της διαμόρφωσης της ατζέντας, όταν αποφασίζεται ποια ζητήματα θα συνδεθούν με τον τερματισμό του πολέμου.

Από το Δουβλίνο στο Βερολίνο – Ποιος διαμορφώνει την ευρωπαϊκή ασφάλεια;

Στο Δουβλίνο, δύο διαδοχικές συναντήσεις ανέδειξαν δύο διαστάσεις του ευρωπαϊκού ρόλου στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Στις 12 Νοεμβρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα έφερε στο ίδιο τραπέζι περισσότερους από 40 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, από χώρες εντός και εκτός της ΕΕ. Την επόμενη ημέρα, στην άτυπη σύνοδο των ηγετών της Ένωσης, το ζητούμενο ήταν πιο συγκεκριμένο. Το κεντρικό ερώτημα ήταν πώς θα εκπροσωπούνταν η Ευρώπη σε διαπραγματεύσεις που θα επηρέαζαν την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου. (European Council, 2026a, 2026b).

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Στην 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ο Αντόνιο Κόστα υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι αδιαχώριστη από την ασφάλεια της Ευρώπης. Έθεσε ως προτεραιότητες την κατάπαυση του πυρός, την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ειρηνευτική συμφωνία. Η ιεράρχηση αυτή έχει πολιτική σημασία: προκρίνει άμεσα μέτρα αποκλιμάκωσης, χωρίς να προϋποθέτει συνολική συμφωνία για τις σχέσεις Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Η Μόσχα επιδιώκει να συζητηθούν παράλληλα οι ευρύτεροι κανόνες της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αν οι δύο διαπραγματεύσεις συνδεθούν εξαρχής, η Ρωσία αποκτά περιθώριο να εξαρτήσει την κατάπαυση του πυρός από ανταλλάγματα για τις συμμαχίες και τις στρατιωτικές αναπτύξεις στην Ευρώπη (European Council, 2026b, 2026c).

Η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της 13ης Νοεμβρίου εξειδίκευσε την εκπροσώπηση που είχε συζητηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Το σχήμα συνδύαζε τους θεσμούς της ΕΕ με πέντε χώρες της Συμμαχίας των Προθύμων: τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η σύνθεση έχει σημασία για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Οι θεσμοί της Ένωσης συνδέουν τη διαπραγμάτευση με αποφάσεις για τη χρηματοδότηση, τις κυρώσεις και την ανοικοδόμηση. Οι συμμετέχουσες κυβερνήσεις, μεταξύ τους και το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις ασφαλείας. Το διαπραγματευτικό βάρος της ομάδας θα εξαρτηθεί από το αν μπορεί να συντονίζεται με τα 27 κράτη μέλη και να διαμορφώνει κοινή θέση με το Κίεβο πριν οριστικοποιηθούν οι όροι μιας συμφωνίας (European Council, 2026a).

Στο Βερολίνο, στις 19 Νοεμβρίου 2026, η Συμμαχία των Προθύμων έδωσε πρακτικό περιεχόμενο σε αυτή την επιδίωξη. Τη συνάντηση συγκάλεσαν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Συμμετείχαν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εκπροσωπήθηκε και η Κύπρος. Η ουκρανική προεδρία κατέγραψε περισσότερους από 40 συμμετέχοντες, διά ζώσης και εξ αποστάσεως, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Η ευρεία σύνθεση αντανακλούσε το εύρος της στήριξης προς την Ουκρανία. Η διαπραγματευτική ομάδα του Δουβλίνου είχε ειδικότερη αποστολή, να διατυπώσει συντονισμένη ευρωπαϊκή θέση στις συνομιλίες (Office of the President of Ukraine, 2026).

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Σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Βερολίνου, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για 70 δισ. ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση το 2026, με στήριξη τουλάχιστον αντίστοιχου ύψους το 2027. Για το Κίεβο, η προβλεψιμότητα αυτής της στήριξης διευρύνει τα περιθώρια διαπραγμάτευσης. Για την ΕΕ και τους εταίρους της, η δοκιμασία είναι να μετατρέψουν τη στήριξη σε εγγυήσεις που μπορούν να τηρήσουν. Εδώ ακριβώς συνδέονται το Δουβλίνο και το Βερολίνο. Η εκπροσώπηση δίνει στην Ευρώπη λόγο στους όρους της συμφωνίας, ενώ οι δεσμεύσεις για την εφαρμογή της καθορίζουν το βάρος αυτού του λόγου. Μια αξιόπιστη συμφωνία πρέπει να προσδιορίζει ποιος θα επιτηρεί την εκεχειρία και, αν αυτή παραβιαστεί, ποιος θα αντιδράσει, πόσο γρήγορα και με ποια μέσα.

Λίγες ημέρες αργότερα, το ζήτημα των μέσων απέκτησε νέα διάσταση. Στις 23 Νοεμβρίου 2026, μια κοινή έρευνα των NDR, WDR και Süddeutsche Zeitung επικαλέστηκε πηγές του γερμανικού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι πηγές αυτές υποστήριξαν ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιχειρήσει ήδη από τον Δεκέμβριο την εκτόξευση του «Sputnik-S», ο οποίος φέρεται να συνδέεται με πυρηνικό όπλο σε τροχιά. Κατά τις ίδιες ανεπιβεβαίωτες αναφορές, το σύστημα βρίσκεται αποθηκευμένο στην περιοχή της Μόσχας εδώ και αρκετά χρόνια (Süddeutsche Zeitung, 2026; tagesschau.de, 2026). Ένα τέτοιο όπλο θα μπορούσε να διαταράξει ή να καταστρέψει δορυφόρους επικοινωνιών και παρατήρησης, από τους οποίους εξαρτώνται η στρατιωτική διοίκηση, η επιτήρηση και η πλοήγηση. Το Κρεμλίνο απέρριψε τις πληροφορίες. Ο καγκελάριος Μερτς δεν τις επιβεβαίωσε, αλλά σημείωσε ότι δείχνουν τον βαθμό κλιμάκωσης που είναι διατεθειμένη να επιδιώξει η Μόσχα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δεσμεύθηκε ότι η Συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της, και στο διάστημα. Παρότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, οι αναφορές θέτουν δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, η Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη για το Διάστημα του 1967, η οποία απαγορεύει την τοποθέτηση όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά. Δεύτερον, οι αναφορές δημοσιεύθηκαν μόλις τέσσερις ημέρες μετά την κοινή δέσμευση της Σεντζέν για διάλογο σχετικά με τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων.

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Η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν κρίνεται, επομένως, μόνο από τις στρατιωτικές αναπτύξεις στο έδαφος της ηπείρου. Η επιτήρηση μιας μελλοντικής εκεχειρίας στην Ουκρανία θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό σε δορυφορικές υποδομές. Η ανθεκτικότητά τους αποτελεί, συνεπώς, κρίσιμο στοιχείο της αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών εγγυήσεων (BBC News, 2026; Bloomberg, 2026).

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Ακολουθεί το Β΄ Μέρος...Ειρήνευση χωρίς ειρήνη; Το ΝΑΤΟ 3.0, οι αντιφάσεις της Ευρώπης και η ρωσική παρουσία στη Μεσόγειο

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