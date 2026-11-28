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ΒΑΝ, Ανατολική Τουρκία.Στην είσοδο της πόλης του Βαν, στην ανατολική Ανατολία, στέκει ένα τεράστιο άγαλμα μιας γάτας με το γατάκι της. Οι ντόπιοι δεν το βλέπουν ως απλή διακόσμηση. Η λευκή γάτα με τα μάτια διαφορετικού χρώματος είναι το ανεπίσημο σύμβολο της πόλης, και η εξαφάνισή της θεωρήθηκε κάποτε πραγματικό ενδεχόμενο.

Σήμερα ο πληθυσμός της ανακάμπτει, αλλά το κλίμα της περιοχής ζεσταίνεται και το ερευνητικό κέντρο που τη διέσωσε χρησιμοποιεί κλιματισμό και πισίνες για να τη φροντίσει. Η ιστορία δημοσιεύτηκε στις 20 Νοεμβρίου 2026 στους New York Times, με τίτλο «Turkey’s Van Cats Contend With Rising Temperatures».

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Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώσαμε από διάφορες πηγες η γάτα του Βαν περιγράφεται ως ξεχωριστή «φυσική ράτσα» (landrace) οικόσιτης γάτας που ζει γύρω από τη λίμνη Βαν στην Ανατολική Ανατολία. Διακρίνεται από το μεταξένιο λευκό τρίχωμα, το βάδισμα που θυμίζει λιοντάρι, την πυκνή ουρά και τα μάτια που συχνά έχουν διαφορετικό χρώμα, το ένα μπλε και το άλλο κεχριμπαρί. Το πιο διάσημο χαρακτηριστικό της είναι η αγάπη της για το νερό: είναι γνωστή ως «γάτα που κολυμπά» και έχει παρατηρηθεί να κολυμπά στη λίμνη Βαν.



Οι γάτες αυτές εμφανίζονται ως ανεπίσημο δημοτικό σύμβολο της πόλης από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, και το γιγάντιο άγαλμα στην είσοδο της πόλης είναι η πιο ορατή απόδειξη. Το 2010 μια ανθρωπόμορφη γάτα του Βαν, ο «Bascat», υπήρξε το μασκώτ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ της FIBA που διοργάνωσε η Τουρκία.



Γύρω από τη ράτσα υπάρχουν και θρύλοι. Σύμφωνα με τη λαογραφία, μια γάτα του Βαν βρισκόταν στην Κιβωτό του Νώε. Όταν υποχώρησαν τα νερά, ο Θεός την ευλόγησε με ένα καστανοκόκκινο σημάδι στο κεφάλι, και εκείνη έφτασε στο Βαν. Οι κάτοικοι έχουν και άλλα ξεχωριστά για τη ράτσα: έχει αναφερθεί ότι ο σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίντ Β΄ είχε γάτα του Βαν, και το να έχει κανείς μία θεωρείται ακόμη κοινωνικό status. Ένας πρωθυπουργός της Τουρκίας δέχθηκε μία δώρο, και ένας Έλληνας πρέσβης έβαλε το όνομά του σε λίστα αναμονής.



Η γάτα είναι και πολιτισμικό πεδίο διεκδίκησης: Αρμένιοι, Κούρδοι και Τούρκοι, που κατοίκησαν την περιοχή σε διαφορετικές περιόδους, τη θεωρούν πολιτισμικό σύμβολο.



Από το όριο της εξαφάνισης



Η δημοτικότητα δεν έσωσε τη γάτα από τον κίνδυνο εξαφάνισης. Η Wikipedia αναφέρει ότι η ράτσα εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ανατολική Τουρκία, αλλά οι αριθμοί της έχουν μειωθεί, με έρευνα του 1992 να εντοπίζει μόνο 92 καθαρόαιμα ζώα. Σύμφωνα με το NPR, ο πληθυσμός είχε πέσει σε μόλις 120 γάτες, ενώ οι γάτες του Βαν είναι επιρρεπείς σε διάφορες ασθένειες και παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό κώφωσης από τον μέσο όρο. Οι δύο αριθμοί προέρχονται από διαφορετικές πηγές και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι, αλλά και οι δύο δείχνουν ένα ζώο στο όριο.



Η αντίδραση ήρθε από το Πανεπιστήμιο Yüzüncü Yıl. Η «Βίλα της Γάτας του Βαν» (Van Kedi Villası) ιδρύθηκε, κατά μια πανεπιστημιακή εργασία, το 1992 με τη συνεργασία της Κτηνιατρικής Σχολής και της διοίκησης του νομού, για την προστασία των απογόνων των γατών του Βαν, που είχαν λάβει εθνικό καθεστώς ράτσας. Δημοσιεύματα του Anadolu χρονολογούν το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογής στο 1995, και η διαφορά πιθανόν οφείλεται στην ίδρυση της βίλας και του επίσημου ερευνητικού φορέα σε διαφορετικές χρονιές. Η κυβέρνηση, κατά το NPR, άρχισε να προστατεύει τις γάτες πριν από περίπου 30 χρόνια και σήμερα τις αναπαράγει.



Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα



Στόχος του κέντρου είναι να αυξήσει τον πληθυσμό των γατών του Βαν και να διατηρήσει την καθαρότητα της ράτσας. Το πρόγραμμα βασίζεται στον ελεγχόμενο διαχωρισμό των ζώων. Τα αρσενικά και τα θηλυκά φιλοξενούνται σε ξεχωριστούς χώρους, ώστε οι ερευνητές να ελέγχουν τις αναπαραγωγές και να κάνουν συγκεκριμένες μελέτες, ενώ τα γατάκια μεγαλώνουν χωριστά, για να μη τραυματίζονται από τις μεγαλύτερες γάτες. Το ζευγάρωμα επιτρέπεται, σύμφωνα με παλιότερο ρεπορτάζ του Anadolu, τον Μάρτιο.



Οι γεννήσεις γίνονται σε δύο κύματα τον χρόνο. Ο διευθυντής του κέντρου, καθηγητής Abdullah Kaya, εξηγεί ότι τα γατάκια αξιολογούνται με 20 κριτήρια, ώστε να διατηρείται η ιδιαιτερότητα της ράτσας και να αποκλείονται οι παραλλαγές. Μέσα από το πρόγραμμα «Μια γάτα του Βαν για κάθε σπίτι», περίπου 100 γατάκια υιοθετούνται κάθε χρόνο. Κάθε ζώο παραδίδεται με «διεθνές πιστοποιητικό υγείας» που αναγράφει όνομα, φύλο, χρώμα ματιών, ημερομηνία γέννησης, χαρακτηριστικά ουράς, χρώμα τριχώματος, κατάσταση ακοής και αριθμό μικροτσίπ, έναντι καθορισμένου αντιτίμου.



Τον Φεβρουάριο του 2026 ο Kaya τόνισε ότι οι γάτες εξακολουθούν να προστατεύονται επειδή ο πληθυσμός τους παραμένει σε κίνδυνο, γι’ αυτό κάθε αύξηση του αριθμού τους έχει μεγάλη σημασία. Το κέντρο δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα έναντι της ποσότητας, δηλαδή στα γατάκια που διατηρούν τα αρχικά χαρακτηριστικά. Το 2023 ο ίδιος δήλωνε ότι η βασική σειρά αίματος δεν κινδυνεύει πλέον, ενώ το πρόγραμμα παραμένει σε επαγρύπνηση.



Η ζέστη ως νέα πρόκληση



Η ανάκαμψη των αριθμών φέρνει ένα νέο πρόβλημα, τη ζέστη.

Στα ρεπορτάζ του Anadolu περιγράφονται τα μέτρα αναλυτικά. Τον Αύγουστο του 2025 ο Kaya είπε: «Η ζωή είναι πραγματικά δύσκολη με αυτή τη ζέστη.» Οι γάτες δροσίζονται σε κλιματιζόμενα δωμάτια και κολυμπούν κατά διαστήματα σε ειδικά σχεδιασμένες πισίνες, ενώ το προσωπικό καθαρίζει τακτικά τα μπολ και τα κρεβάτια τους και κόβει τα νύχια τους. Οι πισίνες είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα: ο Kaya είχε αναφέρει ότι χτίζονταν τρεις, μία για αρσενικά, μία για θηλυκά και μία για γατάκια, επειδή οι γάτες ζουν σε περιορισμένο χώρο και έχουν ανάγκη να κολυμπούν.



Σύμφωνα με τον διευθυντή, τα ζώα μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα αν θα μείνουν μέσα ή έξω, και ο αερισμός κρατά ελεγχόμενη θερμοκρασία, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα που σχετίζονται με τη ζέστη. Τις συνθήκες αυτές αντιπαραθέτει με εκείνες των αδέσποτων γατών, που συχνά αντιμετωπίζουν πείνα, δίψα και κακοποίηση. «Εύχομαι όλες οι γάτες του κόσμου να έχουν την ίδια άνεση με τις γάτες του Βαν», είπε.



Ένα αξιοθέατο με χιλιάδες επισκέπτες



Η βίλα έχει γίνει ένα από τα πρώτα σημεία που επισκέπτεται όποιος έρχεται στην πόλη. Το 2023 ο Kaya μιλούσε για περίπου 600 επισκέπτες τις καθημερινές και πάνω από 1.000 τα Σαββατοκύριακα. Ένα παλιότερο ρεπορτάζ ανέφερε 5.000 επισκέπτες τον μήνα. Τον Ιούνιο του 2025, χιλιάδες Τούρκοι και ξένοι τουρίστες είχαν ήδη επισκεφθεί τις προστατευόμενες γάτες μέσα στη χρονιά.



Οι ίδιοι οι επισκέπτες είναι ενθουσιασμένοι. Μια τουρίστρια από την Κωνσταντινούπολη είπε στο Anadolu ότι τα παιδιά της χάρηκαν που τάισαν τις γάτες, και τις χαρακτήρισε πολύ ήρεμες και φιλικές. Ο φύλακάς τους, που μίλησε στο NPR την άνοιξη του 2026, έδωσε μια πιο επιφυλακτική εικόνα. Η βίλα φροντίζει γύρω στις πενήντα γάτες, και ο φροντιστής Baran Talibaran τόνισε ότι οι γάτες του Βαν, αντίθετα με τις περισσότερες άλλες, αγαπούν το νερό. Μια επισκέπτρια σημείωσε ότι αγαπούν να ζουν σε μεγάλες ομάδες και δεν προορίζονται για κατοικίδια, ενώ οι πηγές περιγράφουν και ότι οι γάτες μπορούν να φανούν επιθετικές.



Το δίλημμα του κέντρου είναι διπλό: να αυξήσει τον πληθυσμό χωρίς να χαλάσει την καθαρότητα της ράτσας και να προστατεύσει τα ζώα από ένα κλίμα που αλλάζει. Προς το παρόν, οι γάτες του Βαν έχουν τα κλιματιστικά τους, τις πισίνες τους και ένα ολόκληρο πρόγραμμα που τις στηρίζει.