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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν χθες, Παρασκευή, πως τα πληροφοριακά τους συστήματα είναι «ασφαλή και θωρακισμένα», απαντώντας σε δημοσιογραφικές πληροφορίες σχετικά με μια κυβερνοεπίθεση, πιθανόν μία ακόμη με στόχο ψηφιακές υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ερωτηθέν σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση της υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους (cloud) της Πολεμικής Αεροπορίας, το Πεντάγωνο δεν το διέψευσε ευθέως.

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«Τα συστήματα του υπουργείου Πολέμου είναι ασφαλή, θωρακισμένα και τα διαχειρίζονται 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα οι καλύτεροι ειδικοί και ομάδες του κόσμου. Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε τη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων και εφαρμογών που έχουν κρίσιμη σημασία για τις αποστολές μας», διαβεβαίωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του υπουργείου.

Το υπουργείο, επικαλούμενο την «ασφάλεια των επιχειρήσεων», είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως «δεν σχολιάζει την κατάσταση των συστημάτων».

Το πρακτορείο Ρόιτερς είχε αναφέρει πρώτο αυτή τη φερόμενη παραβίαση. Στη συνέχεια το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο ανώνυμο αξιωματούχο, είχε μεταδώσει ότι το cloud της Πολεμικής Αεροπορίας είχε παραβιαστεί και ότι μια κυβερνοεπίθεση «ενδέχεται να εξέθεσε ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες».

Το μέσο ενημέρωσης Federal News Network, που ειδικεύεται στην επικαιρότητα των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, υποστήριξε επίσης ότι το σύστημα παραβιάστηκε, επικαλούμενο ένα «πρόσωπο με γνώση του περιστατικού».

Ενδέχεται συνεπώς να πρόκειται για άλλη μια κυβερνοεπίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων, έπειτα από εκείνες που έπληξαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα JPMorgan Chase, Visa και Mastercard, καθώς επίσης, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, κυβερνητικές υπηρεσίες όπως η CIA και το FBI.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν επίσης πρόσφατα εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας σε υπηρεσίες και υποδομές, όπως το Microsoft Outlook, τις εγκαταστάσεις ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, τα ATM…

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Οι αρχές απέδωσαν αυτές τις δυσλειτουργίες σε πεπαλαιωμένες φυσικές και ψηφιακές υποδομές και όχι σε κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες ωστόσο αυξάνονται διαρκώς σε άλλα μέρη του κόσμου.

Την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε ότι τον Οκτώβριο έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Το Γαλλικό Πρακτορείο έγινε επίσης θύμα κυβερνοεπίθεσης προχθές, Πέμπτη, η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας μία από τις υπηρεσίες του.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP