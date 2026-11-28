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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις απώθησαν νωρίτερα αυτό το μήνα γύρω στα έξι drones που πλησίαζαν τη βρετανική στρατιωτική βάση της βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στο Λέικενχιθ, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιστατικού.

Κατά το επεισόδιο αυτό χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία αμερικανική τεχνολογία αντιμετώπισης drones για την απώθηση των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, ωστόσο αυτά δεν ανακτήθηκαν από βρετανικές ή αμερικανικές δυνάμεις, ανέφερε το δημοσίευμα.

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Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters