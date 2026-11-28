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Η προσθήκη οργανικής ύλης κρίθηκε απαραίτητη για την ανάπτυξη των φυτών, καθώς ο σεληνιακός ρεγόλιθος στερείται αζώτου και περιέχει τοξικά επίπεδα βαρέων μετάλλων.

Οι συγκομισθείσες πατάτες της ποικιλίας Modoc διατήρησαν κανονικό θρεπτικό προφίλ και κρίθηκαν ασφαλείς για κατανάλωση, καθώς δεν παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα τοξικών γλυκοαλκαλοειδών.

Η μελέτη προτείνει ένα βιώσιμο μοντέλο παραγωγής τροφής για μελλοντικούς αστροναύτες, μειώνοντας την ανάγκη για δαπανηρές και δύσκολες αποστολές ανεφοδιασμού από τη Γη.

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε υπό γήινες συνθήκες και η χρήση προσομοιωμένου υλικού αποτελεί έναν περιορισμό που πρέπει να ληφθεί υπόψη για μελλοντικές έρευνες στο διάστημα.

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Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όρεγκον (Oregon State University) κατάφεραν να καλλιεργήσουν πατάτες σε εδαφικό υλικό που προσομοιώνει το έδαφος της Σελήνης. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό npj Microgravity στις 19 Νοεμβρίου 2026. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τη NASA.

Τι βρέθηκε. Ο επικεφαλής ερευνητής Aymeric Goyer δήλωσε ότι οι πατάτες μπορούν να ολοκληρώσουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος, όταν αυτό εμπλουτιστεί με οργανική ύλη. Με ποσοστό βερμικομποστ (κομπόστ από σκουλήκια) περίπου 30%, η απόδοση ήταν ίδια με αυτή των πατατών που καλλιεργήθηκαν υπό τις ίδιες συνθήκες σε γήινο έδαφος από το Χέρμιστον του Όρεγκον, μια περιοχή γνωστή για τις υψηλές αποδόσεις της σε πατάτες.

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Γιατί το «γυμνό» σεληνιακό έδαφος δεν αρκεί. Ο ρεγόλιθος, δηλαδή η σκόνη και οι θρυμματισμένοι βράχοι της επιφάνειας, δεν περιέχει οργανική ύλη, σε αντίθεση με το γήινο έδαφος. Όπως εξήγησε ο Goyer, δεν περιέχει καθόλου άζωτο, οπότε καμία καλλιέργεια δεν θα αναπτυσσόταν χωρίς συμπλήρωσή του. Επιπλέον, περιέχει υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων όπως ο χαλκός, τα οποία χωρίς οργανική ύλη μπορούν να γίνουν τοξικά για τα φυτά. Στο πείραμα, οι πατάτες που φυτεύτηκαν σε ρεγόλιθο χωρίς βερμικομποστ παρήγαγαν σχεδόν καθόλου ρίζες ή κονδύλους.

Είναι ασφαλείς για κατανάλωση. Οι κόνδυλοι που συγκομίστηκαν διατήρησαν κανονικό θρεπτικό προφίλ και δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική αύξηση σε γλυκοαλκαλοειδή, φυσικές τοξίνες που παράγονται υπό στρες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι είναι ασφαλείς για τον άνθρωπο. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία Modoc, μια πρώιμη πατάτα με κόκκινη φλούδα και λευκή σάρκα.

Τα όρια της μελέτης. Τα φυτά αναπτύχθηκαν σε μικρές γλάστρες, οπότε οι πατάτες ήταν μικρές, συνήθως κάτω από 10 γραμμάρια, ακόμη και στο γήινο έδαφος. Επιπλέον, πρόκειται για προσομοίωση και όχι για αληθινό σεληνιακό υλικό, και το πείραμα έγινε στη Γη, όχι σε συνθήκες χαμηλής βαρύτητας ή ακτινοβολίας.

Γιατί έχει σημασία. Η NASA σχεδιάζει μέσω του προγράμματος Artemis να στείλει αστροναύτες στη σεληνιακή επιφάνεια το 2028, ενώ η Κίνα στοχεύει το ίδιο πριν από το 2030. Η μεταφορά τροφίμων από τη Γη είναι δαπανηρή και δύσκολη. Η μελέτη προτείνει ένα πρακτικό μοντέλο για την υποστήριξη μακροχρόνιων ανθρώπινων οικισμών χωρίς αποκλειστική εξάρτηση από ακριβές αποστολές ανεφοδιασμού. Η πατάτα θεωρείται ιδανική υποψήφια, καθώς προσφέρει υψηλή θερμιδική πυκνότητα ανά μονάδα καλλιεργούμενης επιφάνειας. Η οργανική ύλη θα μπορούσε μάλιστα να προέρχεται από κυκλικά συστήματα κομποστοποίησης επί τόπου, π.χ. από υπολείμματα φυτών και απόβλητα.

Η ιδέα θυμίζει φυσικά την ταινία «The Martian» (2015), όπου ο ήρωας του Ματ Ντέιμον καλλιεργεί πατάτες στον Άρη. Αυτή τη φορά, όμως, υπάρχει και επιστημονική βάση.