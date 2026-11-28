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Με δάκρυα στα μάτια μιλά η Κέιτ Μίντλετον για τη δύναμη που άντλησε από τα τρία παιδιά της κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο. Σε απόσπασμα του νέου ντοκιμαντέρ «Heal» («Θεραπεύομαι»), που θα προβληθεί την Κυριακή, η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναφέρεται στις δύσκολες στιγμές της νοσηλείας της και στους λόγους που την κράτησαν όρθια.

Το ημίωρο ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, θα μεταδοθεί από το βρετανικό BBC, το αμερικανικό NBC, καθώς και από τηλεοπτικά δίκτυα του Καναδά και της Αυστραλίας.

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Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και διαδόχου του βρετανικού θρόνου είχε αποκαλύψει τον Μάρτιο του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία, χωρίς να διευκρινίσει τη μορφή της νόσου. Τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος βρισκόταν σε ύφεση.

Στα αποσπάσματα του ντοκιμαντέρ που έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, η Κέιτ εμφανίζεται να συμμετέχει στο «Three Peaks Challenge», μια απαιτητική δοκιμασία που περιλαμβάνει την ανάβαση στις υψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας μέσα σε 24 ώρες. Η πριγκίπισσα ολοκλήρωσε το εγχείρημα τον περασμένο Ιούνιο.

Τα μηνύματα των τριών παιδιών της που έκαναν την Κέιτ να δακρύσει

Στο απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής, η Κέιτ βρίσκεται στο Σκάφελ Πάικ της Αγγλίας, έχοντας ήδη ανέβει στην κορυφή του Μπεν Νέβις στη Σκωτία.

Ο αδελφός της, Τζέιμς Μίντλετον, της βάζει να ακούσει τα ηχογραφημένα μηνύματα των παιδιών της, τα οποία του είχε στείλει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Η πριγκίπισσα δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της ακούγοντας τις φωνές του 13χρονου Τζορτζ, της 11χρονης Σάρλοτ και του 8χρονου Λούις.

«Καλημέρα μαμά. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ και ελπίζω να καταφέρεις να ανέβεις το βουνό. Να θυμάσαι ότι είμαι πάντα στην καρδιά σου, μαζί σου, και ότι σ’ αγαπώ απεριόριστα. Θα είμαι ακριβώς πίσω σου», της λέει ο μικρότερος γιος της.

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Πιο συγκρατημένος, ο Τζορτζ της εξηγεί ότι παρακολουθεί την πορεία της μέσω της ιστοσελίδας Flightradar, η οποία χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση πτήσεων.

Catherine, Princess of Wales, has opened up about her cancer diagnosis in a new clip from her upcoming documentary ‘HEAL’. Sky’s @olivermiocic spoke to those who took part in the film. 🔗 https://t.co/gqiovf6xsq https://t.co/0q4cyhA3Fz — Sky News (@SkyNews) November 27, 2026

«Φαίνεσαι πραγματικά πολύ δυνατή. Συνέχισε, είμαστε όλοι δίπλα σου», της λέει.

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Το δικό της μήνυμα στέλνει και η Σάρλοτ: «Όλοι σε σκεφτόμαστε αυτήν τη στιγμή και σ’ αγαπάμε πάρα πολύ».

Σκουπίζοντας τα δάκρυά της, η Κέιτ αναφέρεται στη δύναμη που της έδωσαν τα παιδιά της κατά τη διάρκεια της περιπέτειας με την υγεία της.

«Μου έδωσαν έναν λόγο για να βγω από το νοσοκομείο. Θα μου δώσουν έναν λόγο για να φτάσω μέχρι το τέλος αυτής της δοκιμασίας», λέει χαρακτηριστικά.

«Ήταν μια πραγματικά επίπονη περίοδος»

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Η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναφέρεται στη συνέχεια στη νοσηλεία της, την οποία περιγράφει ως μια «πολύ δύσκολη εμπειρία».

«Ήταν μια πραγματικά επίπονη περίοδος, αλλά νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη, καθώς με έκανε πραγματικά να εκτιμήσω τη ζωή», εξομολογείται.

Την Παρασκευή, η Κέιτ έθεσε υπό την αιγίδα της το ίδρυμα Christie, ένα από τα σημαντικότερα αντικαρκινικά κέντρα της Ευρώπης.

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