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Άγνωστης προέλευσης drone παραβίασε για σύντομο χρονικό διάστημα τον λετονικό εναέριο χώρο τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Μαχητικά του ΝΑΤΟ και ένα αναχαιτιστικό drone κινητοποιήθηκαν και ήχησε συναγερμός παραβίασης εναερίου χώρου για την περιοχή της Λούντζα ο οποίος ήρθη λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις. Σε συναγερμό τέθηκε και το Μπάλβι, βορειότερα.

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Οι συναγερμοί ήχησαν ενώ στην περιφέρεια Λένινγκραντ της Ρωσίας λάμβανε χώρα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, είπε ότι καταρρίφθηκαν πάνω από 40 drones.

H σύντομη παραβίαση του λετονικού εναερίου χώρου σημειώθηκε εν μέσω ανησυχίας για εξάπλωση του πολέμου της Ουκρανίας πέρα από τα σύνορα της χώρας, καθώς Κίεβο και Μόσχα ανταλλάσσουν τακτικά πλήγματα.

Η Πολωνία κατηγόρησε την Τρίτη τη Μόσχα για σκόπιμη παραβίαση του εναερίου χώρου της, αφού ανέφερε ότι ρωσικό drone πέρασε για λίγο τα σύνορα.

Με πληροφορίες από Reuters