Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έγκριση στη SpaceX του Έλον Μασκ να προχωρήσει σε εκτοξεύσεις ενός εκατομμυρίου δορυφόρων σε τροχιά με σκοπό τη δημιουργία data centers για την ΑΙ στο Διάστημα έδωσε η αμερικανική αρμόδια ρυθμιστική αρχή, με τον μεγιστάνα να υπόσχεται δύο μετοχές σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία θέλει να θέσει σε τροχιά δορυφόρους που θα επεξεργάζονται δεδομένα για την ΑΙ και θα στέλνουν τα αποτελέσματα πίσω στη Γη. Η FCC (Federal Communications Commission) είπε την Τετάρτη πως το εγχείρημα, που είναι γνωστό ως Starmind, θα «υποστηρίξει την επεκτεινόμενη οικονομία υπερ-νοημοσύνης (super intelligence) της Αμερικής».

Advertisement

Advertisement

Από πλευράς της η ανταγωνίστρια Amazon έχει επικρίνει το σχέδιο ως «υψηλή φιλοδοξία αντί για αληθινό σχέδιο» ενώ αστρονόμοι στις ΗΠΑ είπαν ότι μια τέτοια κίνηση θα υπονόμευε τη δυνατότητα παρατήρησης και μελέτης του νυχτερινού ουρανού.

Οι αντιδράσεις στην κατασκευή data centers στη Γη αυξάνονται- όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC, στις ΗΠΑ ειδικοί θεωρούν ότι τα αυξανόμενα data centers και η επιπτώσεις από την επέκτασή τους έπαιξαν ρόλο στις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Η SpaceX πιστεύει ότι τα data centers σε τροχιά είναι ο καλύτερος τρόπος να καλυφθούν οι ανάγκες της ΑΙ σε υπολογιστική ισχύ.

Το χρονοδιάγραμμα για το Starmind

Στο πλαίσιο της αδειοδότησης η αποστολή των δορυφόρων στο Διάστημα πρέπει να αρχίσει όχι αργότερα από τον Νοέμβριο του 2033 και η SpaceX θα πρέπει να έχει θέσει σε τροχιά το 10% ως τον Νοέμβριο του 2035, φτάνοντας το 50% ως τον Νοέμβριο του 2038. Η εταιρεία έχει ήδη πει ότι θέλει να εκτοξεύσει τον πρώτο δορυφόρο Starmind το επόμενο έτος.

Οι δορυφόροι του Starmind προορίζονται να βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά, σε υψόμετρα 500-2.000 χλμ. Θα επικοινωνούν με τους δορυφόρους του υπάρχοντος Starlink και θα στέλνουν τα δεδομένα πίσω στη Γη.

Δύο μετοχές σε κάθε παιδί

Ο Μασκ είπε επίσης πως σκοπεύει να δώσει σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ δύο μετοχές της SpaceX- μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια να βελτιωθεί η εικόνα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεών του στους χώρους των δορυφόρων και της ΑΙ εν μέσω μιας περιόδου έντονης πολιτικής πίεσης στη βιομηχανία τεχνολογίας.

Η αξία του «giveaway» των μετοχών υπολογίζεται στα 18 δισ. δολάρια. Κατά τον Μασκ, τα παιδιά θα λάβουν μια μετοχή από τη SpaceX και μια από τον ίδιο προσωπικά και θα μεταβιβαστούν τον επόμενο μήνα.

Η συνολική περιουσία του Μασκ υπολογίζεται στα 824 δισ. δολάρια. Ο ίδιος είχε 6.42 δισ. μετοχές στην εταιρεία τον Ιούνιο.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters