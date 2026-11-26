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O Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έγραψε την Πέμπτη στο Truth Social ότι θα ήθελε να δει τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να «αποσύρει όλη τη στρατιωτική επιθετικότητα κατά περιοχών ανά την Ευρώπη», ελπίζοντας αυτό να οδηγήσει σε γρήγορη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Κατά τις συζητήσεις μου στην Κίνα με τον πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν της Ρωσίας πέρασα πολύ χρόνο συζητώντας για το ότι θα ήθελα να δω τον πρόεδρο Πούτιν να αποσύρει όλη τη στρατιωτική επιθετικότητα κατά περιοχών ανά την Ευρώπη, ελπίζοντας πως μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και γρήγορα» έγραψε στο Truth Social.

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«Πιστεύω στα αλήθεια πως είναι μια ισχυρή πιθανότητα- χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μήνα, ολόκληρο λουτρό αίματος» πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει επανειλημμένα να τελειώσει μέσω διαπραγμάτευσης ο πόλεμος στην Ουκρανία, μα την Πέμπτη αναφέρθηκε σε «περιοχές ανά την Ευρώπη», μη προσδιορίζοντας τι σημαίνει αυτό.

Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και μετά πολλές χώρες έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία για προκλητική συμπεριφορά. Η Πολωνία κατηγόρησε πρόσφατα τη Ρωσία για σκόπιμη παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου, ενώ η Εσθονία πρόσφατα συνέδεσε μια εμπρηστική επίθεση με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από Reuters