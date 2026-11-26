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Την επιτυχή κατάρριψη ενός ρωσικού αεριωθούμενου drone τύπου Geran με όπλο laser για πρώτη φορά σε κανονικές συνθήκες μάχης ανακοίνωσε η Ουκρανία.

Δεδομένου του χαμηλού κόστους των μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε σχέση με τους αναχαιτιστικούς πυραύλους των σύγχρονων συστημάτων αεράμυνας, η αντιμετώπιση drones με αντίστοιχα χαμηλού κόστους (ή ακόμα και χαμηλότερου) μέσα αποτελεί προτεραιότητα στον κόσμο της στρατιωτικής βιομηχανίας.

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Η χρήση όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας θεωρείται μία από τις πλέον ενδεικνυόμενες λύσεις, και πολλά είναι τα συστήματα που αναπτύσσονται ή τίθενται ήδη σε υπηρεσία παγκοσμίως- όπως πχ το ισραηλινό Iron Beam. Στην περίπτωση των laser το κύριο μειονέκτημα ωστόσο είναι οι καιρικές συνθήκες, καθώς η ακτίνα δυσκολεύεται να παραμείνει εστιασμένη σε μεγάλες αποστάσεις σε περίπτωση πυκνών νεφώσεων, βροχών κλπ, ενώ απαιτείται γενικότερα και υψηλή ακρίβεια στόχευσης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως, αντίθετα με την εικόνα που μπορεί να έχει κανείς από τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπου οι ακτίνες laser λειτουργούν περίπου ως «βλήματα», στην πραγματικότητα η χρήση laser ως όπλου έχει να κάνει με την εστίασή του στον στόχο και την παραμονή της ακτίνας πάνω του μέχρι να προκληθεί βλάβη στα συστήματά του και να πάψει να λειτουργεί κανονικά.

Όπως ανακοινώθηκε από τον προεδρικό σύμβουλο Σερχίι Μπεσκρέστνοφ, πρόκειται για ένα σύστημα laser ονόματι Blysk από την εταιρεία Carmine Sky το οποίο προστάτευε κρίσιμες υποδομές. Ο ίδιος σημείωσε ότι είναι ακόμα νωρίς για να μιλάμε για σειριακή παραγωγή του όπλου και ότι σε εξέλιξη είναι δοκιμές, στο πλαίσιο των οποίων λέιζερ προστατεύουν εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας/ κρίσιμες υποδομές.

Το Blysk έχει αναφερθεί πως είναι όπλο της τάξης των 4 kilowatt και έχει εμβέλεια ενός χιλιομέτρου. Στις 19 Νοεμβρίου η Carmine Sky είχε ανακοινώσει ότι το πρώτο λέιζερ αεράμυνας της Ουκρανίας είχε αναπτυχθεί για την προστασία του Κιέβου από ρωσικά drones.

H Ουκρανία έχει επανειλημμένα πει ότι τα αποθέματα πυραύλων αεράμυνάς της έχουν μειωθεί σημαντικά απέναντι στους ρωσικούς βομβαρδισμούς και δεδομένων των καθυστερήσεων στις παραδόσεις αμερικανικών πυραύλων Patriot.