Η οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών στη σύνοδο της APEC στη Σεντζέν της Κίνας. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε (δεύτερος από δεξιά στην επάνω σειρά) κάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. REUTERS

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Ίσως η πιο συμβολική στιγμή της συνόδου της APEC στην πόλη Σεντζέν της Κίνας ήταν αυτή που ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε πήρε τον λόγo ζητώντας από τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο του, εξαναγκάζοντας τον Ρώσο δικτάτορα να χαμηλώσει το κεφάλι. Ο Αυστραλός ηγέτης υπενθύμισε πολύ εύστοχα στους ματαιόδοξους πλανητικούς ηγέτες, ποια είναι η βασική προϋπόθεση για να έχει ισχύ η κοινή διακήρυξη για την ειρήνη στην οποία κατέληξαν, η οποία κατέστη κουρελόχαρτο την επόμενη με τους Ρωσικούς βομβαρδισμούς σε αστικές υποδομές στο Κίεβο.

Μπορεί η κοινή εμφάνιση Σι, Τραμπ, Πούτιν να αποτέλεσε μια ιδανική ευκαιρία για την άρση της διεθνούς απομόνωσης του τελευταίου, βιάστηκε όμως να εμφανιστεί ως ο εγγυητής μιας νέας διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας, επικαλούμενος ένα νέο μοίρασμα του κόσμου ανάλογου με εκείνο του 1945 στη Γιάλτα μεταξύ Στάλιν, Ρούσβελτ και Τσώρτσιλ. Μόνο που τότε ο Στάλιν έβγαινε νικητής στα πολεμικά μέτωπα εναντίον του Χιτλερικού φασισμού και ο Κόκκινος Στρατός βρισκόταν στις παρυφές του Βερολίνου. Σήμερα ο στρατός του Πούτιν μετά από μια 5 ετή εισβολή είναι κολλημένος στους βαλτότοπους της Ανατολικής Ουκρανίας, η Ρωσία υφίσταται πολλαπλά πλήγματα στις ενεργειακές της υποδομές, ενώ φαίνεται αμφίβολη ακόμα και η διατήρηση των οικονομικών προνομίων της κατάκτησης της Κριμαίας μετά το θεαματικό Ουκρανικό χτύπημα στην γέφυρα Κερτς χωρίς την χρήση των Αμερικανικών δορυφορικών δικτύων! Το επίπεδο της Ρωσικής οικονομίας αντιστοιχεί μόλις σε αυτό της Ισπανίας ενώ η πολεμική οικονομία την έχει καταστήσει εξαγωγό υδρογονανθράκων και πρώτων υλών στην Κίνα, θυμίζοντας τα παραδείγματα των παλιών δυτικών αποικιών του περασμένου αιώνα. Όσο για το πυρηνικό οπλοστάσιο που αυτό χρησιμοποιείται ως απειλή προς την Δύση, η κατοχή του από την πρώην ΕΣΣΔ δεν απέτρεψε την παταγώδη κατάρρευση του καθεστώτος στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

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Τα υπόλοιπα της κοινής διακήρυξης αποτελούν μάλλον κοινοτυπίες και ευχολόγια όπως η αποτροπή ενός πυρηνικού πολέμου, η μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, ο έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης ή ο περιορισμός των δασμών προς έναν πιο ελεύθερο εμπορικά κόσμο που ζητάει ο Σι για να διατηρήσει τα θηριώδη εξαγωγικά πλεονάσματα. Ο Κινέζος πρόεδρος προσβλέπει στην ανοχή των ΗΠΑ στην σχεδιαζόμενη προσάρτηση της Ταιβάν με αντάλλαγμα την συμβολή της Κίνας στον τερματισμό των πολέμων στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή -μετά το φιάσκο του Ιράν- που θα μπορούσε επικοινωνιακά να πουληθεί στους Αμερικανούς ως επίτευγμα του «ειρηνοποιού» προέδρου τους. Για τον Πούτιν μια διπλωματική βοήθεια του Τραμπ για την εδραίωση της κυριαρχίας του εντός Ουκρανίας θα διέσωζε τα απατηλά αυτοκρατορικά του οράματα. Και οι τρείς ομνύουν εν τέλει στον περιορισμό της δικαιοδοσίας του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε κακοδαιμονία θα μπορούσε να οδηγήσει τον καθένα τους ενώπιον του.

Κανένας Σι, Τραμπ ή Πούτιν δεν είναι δυνατόν να αποφασίσει για την αυτοδιάθεση ενός λαού που αντιστάθηκε λυσσαλέα και συνεχίζει να μάχεται για την ελευθερία του. Και είναι αυτή η θυσία αλλά και η σταδιακή μετεξέλιξη της Ουκρανίας σε πολεμική μηχανή υψηλών προδιαγραφών στον έξυπνο πόλεμο που αφυπνίζει την υπνώττουσα Ευρώπη από τον λήθαργο της καταναλωτικής της ευδαιμονίας. Η συνάντηση του Βερολίνου στέλνει το μήνυμα στη Σεντζέν ότι κανένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα νομιμοποιεί τον εισβολέα δεν θα γίνει αποδεκτό και ερήμην της Ευρώπης. Και αυτή η στάση ηχεί πολύ γνώριμα σε εμάς τους Έλληνες που οφείλουμε να επαναλάμβανουμε στις αξιώσεις των γειτόνων μας Τούρκων ότι καμία ειρήνη και φιλία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη μεταξύ μας αν δεν ξεκουμπιστούν τα στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο…