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Η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου παρά τα αιτήματα Τραμπ να συγκρατηθεί, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, δεσμευόμενος να προβεί σε αντίποινα.

Το Κίεβο έχει πει ότι θα σταματήσει να πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές μόνο αν το κάνει και η Μόσχα. Αν και οι ουκρανικές επιθέσεις μειώθηκαν μετά την κήρυξη από τον Τραμπ «ενεργειακής» κατάπαυσης πυρός στα μέσα του Οκτωβρίου, έχουν ανακάμψει από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

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«Βλέπουμε ότι το καθεστώς του Κιέβου συνεχίζει να επιτίθεται στις εγκαταστάσεις διύλισής μας, παρά την έκκληση και το απευθείας αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ για αποχή από τέτοιες επιθέσεις. Μα οι αρχές του Κιέβου αγνοούν αυτή τη συμβουλή» είπε ο Πούτιν σε μια συνάντηση κυβερνητικών αξιωματούχων και υψηλόβαθμων πετρελαϊκών αξιωματούχων στο Κρεμλίνο.

«Από αυτή την άποψη θα ήθελα να τονίσω πως τα μέτρα αντιποίνων από πλευράς μας είναι αναπόφευκτα» πρόσθεσε.

Επίσης, ζήτησε επιπλέον μέτρα ασφαλείας στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα, γράφοντας στο Χ, είπε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να δώσει τέλος στις επιθέσεις του Κιέβου τερματίζοντας τον πόλεμο, που διαρκεί ήδη τεσσεράμισι χρόνια.

«Αν στον Πούτιν δεν του αρέσουν τα πλήγματα της Ουκρανίας στα διυλιστήριά του, μπορεί να διατάξει τέλος στον πόλεμο. Αν δεν θέλει να του χτυπάνε τα πολεμικά πλοία, μπορεί να διατάξει τέλος στον πόλεμο» έγραψε.

Ο Πούτιν, σημείωσε, δεν δίνει και πολλή σημασία στις αυξανόμενες απώλειες της Ρωσίας στα πεδία των μαχών «χωρίς να πλησιάζει τους στόχους της εισβολής του. Ξεκάθαρα δεν τον ενδιαφέρουν. Σταμάτα να παραπονιέσαι. Δώσε τέλος στον πόλεμο».

Με πληροφορίες από Reuters